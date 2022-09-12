Тела вражеских пехотинцев разлетаются в разные стороны после поражения их грузовика с украинского ПТРК "Стугна". ВИДЕО

Бойцы 92-й бригады уничтожили грузовик, перевозивший российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки, совершенной из ПТРК "Стугна" в Купянске, бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что после попадания взрывная волна разбрасывала тела вражеских солдат вокруг. По словам бойцов, было уничтожено не менее 10 захватчиков.

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