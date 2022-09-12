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Тела вражеских пехотинцев разлетаются в разные стороны после поражения их грузовика с украинского ПТРК "Стугна". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы 92-й бригады уничтожили грузовик, перевозивший российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки, совершенной из ПТРК "Стугна" в Купянске, бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что после попадания взрывная волна разбрасывала тела вражеских солдат вокруг. По словам бойцов, было уничтожено не менее 10 захватчиков.

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Топ комментарии
+105
Во-первых, это красиво...
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12.09.2022 09:45
+86
Епічно і феєверично. Майже як феєрверк в москві. Виявляється кацапи можуть літати і без оглядового колеса
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12.09.2022 09:45
+79
Гарна цяцьцка для розбирання кацапів!
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12.09.2022 09:43
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Кацапи ще й літати вміють! І справді "аналоговнєтна" армія!
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12.09.2022 17:24 Ответить
Соколы путина.
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12.09.2022 18:18 Ответить
"Расплєскаласяь сінєва"!
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12.09.2022 18:46 Ответить
Ну шо, москалили, как полетали? Понравилось?
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12.09.2022 19:50 Ответить
Kaцап всегда смотрит на украинцев свысока.
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12.09.2022 23:22 Ответить
Мабудь мобілізовані рашиські циркачи
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13.09.2022 03:31 Ответить
С МОСКОВСКОГО "КОЛЕСА ОБОЗРЕНИЯ"
ТАКОГО НЕ УВИДИШЬ!
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13.09.2022 06:44 Ответить
Низенько так полетіли, мабуть на дощ.
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13.09.2022 06:50 Ответить
... и превратились в белих жигулей...
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13.09.2022 07:52 Ответить
ЧАРІВНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БАТУТ
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13.09.2022 08:15 Ответить
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