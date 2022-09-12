Украинские воины радуются уничтожению бронемашины оккупантов: "Есть! Вот красиво!". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражескую бронемашину и очень эмоционально отреагировали на свою успешную атаку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения вражеской бронемашины бойцы опубликовали в соцсетях.

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