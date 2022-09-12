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Украинские воины радуются уничтожению бронемашины оккупантов: "Есть! Вот красиво!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины уничтожили вражескую бронемашину и очень эмоционально отреагировали на свою успешную атаку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения вражеской бронемашины бойцы опубликовали в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: "Ох я их и наубивал. Мне нравится", – кадры ближнего боя воинов ВСУ против российских оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+42
Хороший замес, продолжайте! Браво-БИС!

Под Херсоном началась 3-я Чеченская война между отрядами МО РФ и отрядами Кадырова. Причина разборок пока не известна, но стреляют друг по другу они знатно. Желаем успеха обоим сторонам.

(Березовый сок)
------------------
Ну, мы же знаем, что кадыровские овцеебы были направлены под Херсон сугубо в качестве заградотрядов.
Из этого можно сделать предположение, что некоторые части Рашки хотят сдаться, а кадыровские бандиты - против.
Перестреляйте друг друга, оккупанты херовы)
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12.09.2022 10:39
+27
белые жигули дадут только при наличии тушки.. а в данной ситуации: нет тела, нет дела
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12.09.2022 10:32
+21
всеобщий день голосования среди парашников. дым чёрный. старшего бронемашины не выбрали.
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12.09.2022 10:26
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аленятины нажарили...
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12.09.2022 10:25 Ответить
нагадало коментар на відео з россійською дохлою солдатньою на початку війни:
- А можна не матюкатись, коли знімаєте відео - ми це разом з дітьми дивимося
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12.09.2022 16:44 Ответить
nu nifiga se rvanula tak...бронемашина
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12.09.2022 10:26 Ответить
хлопокнула
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12.09.2022 11:34 Ответить
всеобщий день голосования среди парашников. дым чёрный. старшего бронемашины не выбрали.
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12.09.2022 10:26 Ответить
кацапські свиноматки отримають бєлиє жігулі
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12.09.2022 10:27 Ответить
белые жигули дадут только при наличии тушки.. а в данной ситуации: нет тела, нет дела
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12.09.2022 10:32 Ответить
Навряд чи. Там їх і на майонезну баночку не назбирати. Тож "прапалі бєз вєсті". Тож ніяких жігулєй, ні білих, ні зелених.
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12.09.2022 10:34 Ответить
семьям пАгибших и прАпавших без вести разрешат сАбирать валежник, ягАды и грЕбы
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12.09.2022 10:37 Ответить
І це дійсно красиво.Виконавцям-респект...
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12.09.2022 10:28 Ответить
хороший настрій підняли нашї захисники.
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12.09.2022 12:37 Ответить
"дорьій дєнь б*лять" .....

незважаючи на все, у нас дуже чемні воїни, вітаються......
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12.09.2022 10:29 Ответить
Зер гуд...)))
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12.09.2022 10:32 Ответить
Добрий дєнь, *** твою мать
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12.09.2022 10:34 Ответить
Хлопчики наші, ви красунчики, бережи вас Господь та Матінка Божа
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12.09.2022 10:37 Ответить
Коментар до відео чудовий, насипайте ще ...
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12.09.2022 10:38 Ответить
Хороший замес, продолжайте! Браво-БИС!

Под Херсоном началась 3-я Чеченская война между отрядами МО РФ и отрядами Кадырова. Причина разборок пока не известна, но стреляют друг по другу они знатно. Желаем успеха обоим сторонам.

(Березовый сок)
------------------
Ну, мы же знаем, что кадыровские овцеебы были направлены под Херсон сугубо в качестве заградотрядов.
Из этого можно сделать предположение, что некоторые части Рашки хотят сдаться, а кадыровские бандиты - против.
Перестреляйте друг друга, оккупанты херовы)
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12.09.2022 10:39 Ответить
eto kacapi "othodjat s bojami"
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12.09.2022 10:42 Ответить
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12.09.2022 14:17 Ответить
Заградотряды из кадыровцев , уничтожают рашистов , которые бегут
из поля боя 😠
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12.09.2022 13:17 Ответить
Вы абсолютно правильно поняли.
А на что эти "дети гор" еще способны?
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12.09.2022 13:53 Ответить
радіють як діти і ми радіємо разом з ними!))
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12.09.2022 11:28 Ответить
Бачила одне відео, наші оператори підбили ворожу техніку, мабуть зі стугни, бо через планшет, радісні вигуки, тощо і тут на задньому фоні - пацани , скільки вам яєць в картоплю бити ?
Це просто епічно !
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12.09.2022 11:51 Ответить
Емоціі наших хлопців вражають , молодці 👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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12.09.2022 13:14 Ответить
екіпаж перевели до космічних військ))
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12.09.2022 13:26 Ответить
 
 