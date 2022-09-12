Украинские воины радуются уничтожению бронемашины оккупантов: "Есть! Вот красиво!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины уничтожили вражескую бронемашину и очень эмоционально отреагировали на свою успешную атаку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения вражеской бронемашины бойцы опубликовали в соцсетях.
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+42 Маркиз
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+21 Fjall_Raven
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- А можна не матюкатись, коли знімаєте відео - ми це разом з дітьми дивимося
незважаючи на все, у нас дуже чемні воїни, вітаються......
Под Херсоном началась 3-я Чеченская война между отрядами МО РФ и отрядами Кадырова. Причина разборок пока не известна, но стреляют друг по другу они знатно. Желаем успеха обоим сторонам.
(Березовый сок)
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Ну, мы же знаем, что кадыровские овцеебы были направлены под Херсон сугубо в качестве заградотрядов.
Из этого можно сделать предположение, что некоторые части Рашки хотят сдаться, а кадыровские бандиты - против.
Перестреляйте друг друга, оккупанты херовы)
из поля боя 😠
А на что эти "дети гор" еще способны?
Це просто епічно !