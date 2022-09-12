Вблизи Москвы горит склад общей площадью более двух тысяч квадратных метров. ВИДЕО

В подмосковном Волоколамске горит склад общей площадью более двух тысяч квадратных метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места пожара опубликована в соцсетях.

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