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Вблизи Москвы горит склад общей площадью более двух тысяч квадратных метров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В подмосковном Волоколамске горит склад общей площадью более двух тысяч квадратных метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места пожара опубликована в соцсетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ говорят, что все ТРЦ Москвы "заминировали анонимы из Украины"
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Топ комментарии
+18
І как харашо гаріт...
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12.09.2022 10:43
+14
...апять савпадєніє...
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12.09.2022 10:44
+12
Бігли від Ізюму до Волоколамська, заморилися, сіли пeрeкурити...
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12.09.2022 10:46
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І как харашо гаріт...
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12.09.2022 10:43 Ответить
...апять савпадєніє...
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12.09.2022 10:44 Ответить
прівєт путіну
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12.09.2022 10:55 Ответить
Сірнікамі бавилися.
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12.09.2022 11:13 Ответить
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12.09.2022 11:30 Ответить
gorit krasivo - zhalko hlopkov nemae
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12.09.2022 10:45 Ответить
опять накурились??
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12.09.2022 10:46 Ответить
грузчики у подсобкі хапали шмаль. необережно.
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12.09.2022 10:57 Ответить
papirosy Himars kuda kruče Marabaly
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13.09.2022 01:14 Ответить
Бігли від Ізюму до Волоколамська, заморилися, сіли пeрeкурити...
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12.09.2022 10:46 Ответить
Що за склад?
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12.09.2022 10:47 Ответить
Вроде с пластиком. Каzzапам им дышать даже полезно.
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12.09.2022 10:48 Ответить
пьяный сторож лёжа закурил, но перед этим забыл снять галоши... вот поэтому и чёрный густой дым
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12.09.2022 10:53 Ответить
Жалко,я більше люблю склади з ************,але теж нічого. Взагалі,те що горить у них,вже добре.
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12.09.2022 11:13 Ответить
Если с зимним военным обмундированием это очень даже хорошо.
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12.09.2022 11:14 Ответить
Погоду прогнозують.Якщо дим вертикально вверх піднімається значить буде гарна і ясна погода. А якщо стелиться низом-буде дощ. Схоже,вгадав прогноз.
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12.09.2022 11:46 Ответить
Ага,а ще кажуть,куди дуля туди дим.
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12.09.2022 14:20 Ответить
Що згорить - те не згниє!
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12.09.2022 10:48 Ответить
ШНУРок накаркал про "горящую маскву".
Гори ясно аби не згасло.
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12.09.2022 10:48 Ответить
Якшо нема вибухів, то це мабудь інтернет магазини оптимізують налогове навантаження
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12.09.2022 10:48 Ответить
Єта атріцатєльноє очіщєніє воздуха. Шойга адабряєт.👍
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12.09.2022 10:53 Ответить
есть информация, что москва и подмосковье обесточены. Похоже - по телеку начали показвыать Лебединое Озеро
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12.09.2022 10:54 Ответить
бред собачий
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12.09.2022 17:03 Ответить
Склад. Запасы... Подготовка к зиме идёт полным ходом.
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12.09.2022 10:57 Ответить
кутузов ожив виліз з могили і повторив
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12.09.2022 10:57 Ответить
На рабZee зреет Майдан...,скорее всего одна Банда Шариковых 🦍будет мочить в сортире другую банду Шариковых.🦍..типа бунт бессмысленный и беспощадный...як казав профессор Преображенский...🤣
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12.09.2022 10:59 Ответить
Думаю,скоро ми будемо щось цікаве наблюдать. Мої відчуття мене не підводять.
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12.09.2022 11:15 Ответить
пока Херсон не освободим не будет там ничего
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12.09.2022 17:04 Ответить
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12.09.2022 11:04 Ответить
зачем они поджигают свои склады...
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12.09.2022 11:09 Ответить
Погрітися надумали
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12.09.2022 11:15 Ответить
крадуть..
коцапи звикли все палити
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12.09.2022 11:18 Ответить
Якби то всі мос-ква згоріла
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12.09.2022 11:17 Ответить
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12.09.2022 11:22 Ответить
Волоколамскоє шоссє? А может ето реінкарніровалісь 28 хероєв - панфиловцв для оборони от біндеровцев сталіци?Дєди ваєвалі! Жартую.
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12.09.2022 11:51 Ответить
Написано так ніби це багато, але це всього то 20 на 100 метрів. Звичайно приємно, но на фоні решти невдач рф це ні про що.
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12.09.2022 12:28 Ответить
так это мы даже еще не начинали
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12.09.2022 17:05 Ответить
Справді ленд-лізу ще не було.
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12.09.2022 18:43 Ответить
Добре горить, так уютно, па дамашнєму))
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12.09.2022 13:33 Ответить
Не курите.где попало.курите.где еще не попало.
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12.09.2022 13:53 Ответить
НОРМ..
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12.09.2022 14:04 Ответить
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12.09.2022 14:08 Ответить
Безумовно, це приємно, що в них горить. Горіти мусить весь цей смітник до самого Владивостоку. Але склад чого горить тут? Що там на складі і чи має ця інформація якусь познавальну цінність? Може горіти туалетний папір, ну то що нам?
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12.09.2022 16:27 Ответить
...курят где попало...
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12.09.2022 17:02 Ответить
 
 