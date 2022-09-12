Вблизи Москвы горит склад общей площадью более двух тысяч квадратных метров. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В подмосковном Волоколамске горит склад общей площадью более двух тысяч квадратных метров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места пожара опубликована в соцсетях.
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+18 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий12.09.2022 10:43
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+12 Hectop Maxno
показать весь комментарий12.09.2022 10:46
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Гори ясно аби не згасло.
коцапи звикли все палити