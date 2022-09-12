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Последствия ракетного удара россиян по Краматорскому роддому. Полностью разрушено приемное отделение. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска разрушили еще один роддом на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео последствий ракетного удара опубликовали в Донецкой ОВА.
"Областной перинатальный центр в Краматорске сегодня ночью подвергся ракетному удару со стороны российских оккупантов. Россияне попали ракетой по приемному отделению, полностью его разрушив. Это очередное преступление рашистов, направленное против гражданского населения", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 Night Lights
показать весь комментарий12.09.2022 11:12
+7 Hanna Persikova
показать весь комментарий12.09.2022 11:11
+4 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий12.09.2022 11:12
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Скажуть, була там база "Азова", знищено 500 чорношкірих найманців-поляків.
Кацапов ее сразу прижали как поймали
В Украину нужно было ее вывозить
И не такое скажет