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Последствия ракетного удара россиян по Краматорскому роддому. Полностью разрушено приемное отделение. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска разрушили еще один роддом на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео последствий ракетного удара опубликовали в Донецкой ОВА.

"Областной перинатальный центр в Краматорске сегодня ночью подвергся ракетному удару со стороны российских оккупантов. Россияне попали ракетой по приемному отделению, полностью его разрушив. Это очередное преступление рашистов, направленное против гражданского населения", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: ракетные удары по Краматорску и обстрелы по всей линии фронта. ФОТО
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Топ комментарии
+8
рф - страна-террорист, путин - военный преступник.
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12.09.2022 11:12
+7
...але вони ще не терористи та навіть не спонсори тероризму....
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12.09.2022 11:11
+4
Це вони так "народ Донбасса" визволяють і захищають.
Скажуть, була там база "Азова", знищено 500 чорношкірих найманців-поляків.
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12.09.2022 11:12
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...але вони ще не терористи та навіть не спонсори тероризму....
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12.09.2022 11:11 Ответить
хотів за це ж написать
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12.09.2022 11:12 Ответить
они такие же как и те, кто там живет и информирует врага, предает.
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12.09.2022 11:13 Ответить
рф - страна-террорист, путин - военный преступник.
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12.09.2022 11:12 Ответить
він злетівший з катушок маньяк, вбивця тисяч.
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12.09.2022 11:14 Ответить
Це вони так "народ Донбасса" визволяють і захищають.
Скажуть, була там база "Азова", знищено 500 чорношкірих найманців-поляків.
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12.09.2022 11:12 Ответить
Там рождались азовцы?
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12.09.2022 11:13 Ответить
уже одна самка из пологового будинка. которую спасли ВСУ свидетельствует против ВСУ и работает на оккупанта. Так что, что есть то и есть.
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12.09.2022 11:16 Ответить
Что ей прикажут то и говорит

Кацапов ее сразу прижали как поймали

В Украину нужно было ее вывозить
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12.09.2022 11:31 Ответить
Ну ще з Краматорського роддому виповзе рожєніца,а потом розкаже,що у всьому винні ЗСУ🤦
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12.09.2022 11:19 Ответить
Если ее покажут а потом сдадут кацапне

И не такое скажет
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12.09.2022 11:54 Ответить
Не пи@ди. Роженица с Мариуполя слилась вполне осознанно. Это гены. Таёжно-забайкальские.
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12.09.2022 15:40 Ответить
Здається, що єдина мета існування кацапів - це руйнувати, псувати і вбивати. Багатосотрічна євгенічна програма московитської держави - виведення такої породи бидло-людей.
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12.09.2022 11:23 Ответить
Пора лупити кацапську військову і нетільки інфраструктуру
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12.09.2022 11:24 Ответить
отрицательное Zeбудивныцтво
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12.09.2022 14:48 Ответить
 
 