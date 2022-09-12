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"Командование пытается трусливо сбежать с поля боя": Пленный оккупант рассказывает о реакции командиров армии РФ на контрнаступление ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский захватчик, с марта дислоцировавшийся в Чугуевском районе Харьковской области, рассказывает как контрнаступление ВСУ деморализовало войска ВС РФ и те окончательно утратили веру в победу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", - говорит 20-летний гранатометчик армии РФ.

Так, командиры российских оккупантов бросили своих подчиненных на произвол судьбы взблизи Шевченково в Харьковской области.

Оккупант признается, что ему посчастливилось выжить, потому что вовремя сдался в плен. Рекомендует делать это и другим военным РФ.

Также он обращается к родителям российских солдат с призывом не отпускать своих детей на войну: "Я советую всем военнослужащим России сдаваться в плен. стоит. Это не наша война".

Также смотрите: Пленные россияне, которых бросили командиры при бегстве из Купянска. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
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12.09.2022 12:48
+12
11 09 22 Харьков, Российский Су 25СМ, RF 95134 приземлился неудачно, пилот слушал Кобзонаhttps://www.youtube.com/watch?v=le0G3k6tmYk&t=40s
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12.09.2022 12:31
+9
"Полонені - це такі люди, які приходять вас вбити, а коли у них це не виходить, просять, щоб ви проявили до них жаль". Вінстон Черчилль
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12.09.2022 13:05
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11 09 22 Харьков, Российский Су 25СМ, RF 95134 приземлился неудачно, пилот слушал Кобзонаhttps://www.youtube.com/watch?v=le0G3k6tmYk&t=40s
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12.09.2022 12:31 Ответить
"КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОЕЗЖАЮ МИМО ЭТИХ, ВОЕННЫХ МЕДИКОВ, ТАМ ПОСТОЯННО МЕШКИ-МЕШКИ..."https://www.youtube.com/watch?v=BYuvTvwoCgg
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12.09.2022 12:32 Ответить
так а где солдат ???? кто єто , что єто ??
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12.09.2022 12:32 Ответить
Ушастое недоразумение. Уверен, у украинских бойцов даже соблазна не возникло хоть пару подзатыльников отвесить
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12.09.2022 13:10 Ответить
Гандон це!
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12.09.2022 13:30 Ответить
Як іх плющит.
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12.09.2022 12:33 Ответить
Судячи з того, як все сміливіше і сміливіше ЗМІ починають відкрито називати путіна зрадником (про шойгу і розмови немає, його вже давно називають тувинська чурка, фанерний маршал, дол**** ...), справа погані не тільки на фронті, але і в самій Москві.
А ознака №2 - кадиров вимагає пояснень від міністерства оборони. Мабуть, вважає, що має повноваження на це.
Здається скоро з Росії підуть цікаві новини
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12.09.2022 12:37 Ответить
самогубства трьома пострілами в спину? чи вільні падіння з надцятого поверху..
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12.09.2022 15:59 Ответить
І ета тіпа втарая тіпа армія міра-жалкає зрєліщє...
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12.09.2022 12:38 Ответить
Краще таке не показувати, впливу нуль повний. кого він там переконує цей молоденький кацапчик?..
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12.09.2022 12:40 Ответить
Подивіться на одяг цього полоненого 😠
Наші безхатченки мають кращий одяг , чим у солдата другоі арміі світу !

Москальня , вам не соромно за те , що у вояків немає нормальних броніків і касок ?
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12.09.2022 12:41 Ответить
Немає другої армії світу, є перша армія світу, і то Україна!
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12.09.2022 13:32 Ответить
Друга армія з кінця третього світу.
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12.09.2022 17:11 Ответить
золотые слова, хоть какая-то польза...
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12.09.2022 12:44 Ответить
Пацан. Чого ти припхався сюди?
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12.09.2022 12:47 Ответить
Це кацапске убожество солдат? Гидко дивитися,на бомжа схожiй!
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12.09.2022 12:47 Ответить
не ображайте бомжів!
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12.09.2022 16:01 Ответить
Краще б воно здохло!
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12.09.2022 12:47 Ответить
Путину глубоко наплевать на гибель своей армии. Пока армия гибнет на полях Украины, он катается на колесе обозрения, пускает салют, развлекается.
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12.09.2022 12:48 Ответить
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12.09.2022 12:48 Ответить
)))) это шедевр!
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12.09.2022 13:12 Ответить
Чубаті вам ще **** в носі покрутять.
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12.09.2022 13:35 Ответить
Вибачаюсь за хранцузьку.
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12.09.2022 13:36 Ответить
Які ж вони тупі ...
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12.09.2022 14:46 Ответить
А ти уяви іншу картину : з "неграми" легше - "чубаті" можуть лице і руки сажею намазать А що-б було, якби Україну підтримували китайці? Тоді мільйони "китайців" били-б кацапів виключно ногами! Бо руками-б тримали шкіру коло очей - щоб розріз їх виглядів-би більш монголоїдним!
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12.09.2022 15:32 Ответить
Нах цих тварюк садовлять на фоні нашого пропору?
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12.09.2022 12:54 Ответить
"Полонені - це такі люди, які приходять вас вбити, а коли у них це не виходить, просять, щоб ви проявили до них жаль". Вінстон Черчилль
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12.09.2022 13:05 Ответить
Ну-у-у такие "солдаты" перед войной оружие в руках держат, когда чистят, после того как пяные комбат-полковники в тире во время шашлыков постреляют. Неужели и наше общество не знало реального состояния дел в армии перед войной? Тама воевать учили? Хрен! Для солдата в армии много других, куда более полезных задач имеется: сугробы квадратные делать, траву косить лопатой, ломом подметать, колёса гуталином мазать... Знакомые бывшие десантники сбрасывались баксами, чтобы перед дембелем хоть разочек прыгнуть с парашутом. Вот нас сейчас всей Европой и Амерекой учат стрелять с пушек, танков и ракет. Надеюсь, после изгнания оккупатав с нашей земли, у нас изменется отношение к солдату, к нашему солдату. Изменится к отбору, обучению, мотивации. Надеюсь наши командиры не поотращивают себе брюха, а наши воины не уподобятся сей пародии на солдата. Надеюсь.
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12.09.2022 14:01 Ответить
Зачем этот биомусор было снимать на фоне украинского флага?
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12.09.2022 15:13 Ответить
 
 