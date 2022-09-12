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ВСУ взяли в плен "матроса-танкиста" на Харьковщине: "В танке не сидел, я старший торпедист, за неделю обучили и отправили". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники на Харьковском направлении взяли в плен "матроса-танкиста".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам оккупанта, он старший матрос и не имеет боевого опыта на танках.

"Я в танке не сидел, это меня перевели, за неделю научили и отправили. Старший торпедист", - говорит военный РФ.

Смотрите также: "Командование пытается трусливо сбежать с поля боя": Пленный оккупант рассказывает о реакции командиров армии РФ на контрнаступление ВСУ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+47
Что ни пленный, то "я не знал, я не стрелял, я заблудился".
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12.09.2022 13:16
+38
Такое ощущение, что они ходили с конфетами в корзинках, такие всё лапочки. Тьфу, ***. Слушать тошно.
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12.09.2022 13:18
+36
Матрос-танкіст ето как подводний кавалєріст...
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12.09.2022 13:18
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12.09.2022 13:14 Ответить
чєловєк-танко-торпеда

японські люди-торпєди нєрвно курят

.
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12.09.2022 15:01 Ответить
С крейсера "москва" по переводу?
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12.09.2022 13:16 Ответить
Прямо термінатор якийсь.
У воді не втонув і в танку не згорів.
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12.09.2022 13:54 Ответить
Что ни пленный, то "я не знал, я не стрелял, я заблудился".
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12.09.2022 13:16 Ответить
Такое ощущение, что они ходили с конфетами в корзинках, такие всё лапочки. Тьфу, ***. Слушать тошно.
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12.09.2022 13:18 Ответить
торпеду в клюз ему
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12.09.2022 13:18 Ответить
ага, "якорь в жопу" - по старинной дидовской традиции ))
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12.09.2022 13:32 Ответить
В клюз - не треба Толку з того? По-перше - торпеда у повітрі не літає а "клюз" - це дірка у верхній частині борту на носі судна через яку втягується якірний ланцюг Біля нього частіше всього розташований "форпік" - відсік для зберігання майна або водяного баласту
А от "під "ахтерпік" - саме ТЕ! Там дейдвудний вал гвинта розташовується Тому він розташований нижче ватерлінії
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12.09.2022 13:39 Ответить
Боцман панцерника..))
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12.09.2022 13:16 Ответить
БЧ-3. "Румун"
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12.09.2022 13:18 Ответить
Матрос-танкіст ето как подводний кавалєріст...
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12.09.2022 13:18 Ответить
Исторический анекдот или верность традициям:
_________________________________________________________________________________

Однажды, в пору революции, Шаляпин пришел к своему другу художнику Коровину и сразу пожаловался:
- Черт знает что такое! Меня обязали выступить сегодня перед конными матросами. Скажи мне, ради Бога, что такое конные матросы?
- Не знаю, что такое конные матросы, - сумрачно отвечал Коровин, - но валить отсюда надо...
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12.09.2022 13:26 Ответить
😂😂🤣
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12.09.2022 18:54 Ответить
Мій, нині вже покійний, сусід дядько Арсень строкову служив в морській авіації. Так от коли він нас, на той час босоногих хлопчаків, хотів похвалити, то казав "матроси-льотчики!"
А виявляється у кацапів ще матроси-танкісти є...
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12.09.2022 13:20 Ответить
Песнь про подводную лодку становится всё менее сюрреалистичной
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12.09.2022 13:32 Ответить
Ну там у них вже були "танкісти-падводніки" в Сіверському Донці біля Білогорівки.
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12.09.2022 13:56 Ответить
Ще був водолаз в Харківському море.
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12.09.2022 14:45 Ответить
він перекваліфікувався у раки, але його все одно зловили

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12.09.2022 15:08 Ответить
Не чув. Що за один?
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12.09.2022 20:00 Ответить
Недохвалював
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12.09.2022 17:09 Ответить
У него же мама - педагог
У него же папа - пианист
У него же все наоборот
Какой он нафиг танкист!?
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12.09.2022 13:21 Ответить
Обгорівший, схоже черговий витягнутий з підбитої техніки, врятували життя везучому калмику.
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12.09.2022 13:21 Ответить
Він татарин з Казані.
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12.09.2022 13:26 Ответить
та яка в *** різниця, калмик, татарін, бурят. чурка ******** і є чуркою
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12.09.2022 14:18 Ответить
А в Казані хіба є море ?
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12.09.2022 18:00 Ответить
Для іхніх матросів море не треба.
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12.09.2022 19:59 Ответить
павезло танкисту-торпедисту-долбоё**... живой остался...
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12.09.2022 13:23 Ответить
100 х..в ему в рот и железный якорь в жо.у.
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12.09.2022 13:23 Ответить
Падло неосвідчене на танку припі.дячило Украъньский рок
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12.09.2022 13:23 Ответить
- Я торпедист, я в танке горел..!
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12.09.2022 13:23 Ответить
на учєнія атправілі
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12.09.2022 13:24 Ответить
****, не матрос =)
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12.09.2022 13:26 Ответить
А я знаю еще один такой же персонаж : Зеленый полудурок умел лишь членом на пианине играть а его взяли путя с беней и в президентское кресло посадили на радость мудрому нариду .
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12.09.2022 13:27 Ответить
Такі маніпуляції були і будуть завжди і скрізь, питання в іншому:
Хіба хтось фізично примушує людей за це голосувати?

Якщо це свідомий вибір, постає інше питання:
Чому більшою частиною наших людей легко маніпулювати?
На мій погляд, причина у (будемо відвертими) трьох словах - заздрість, жадібність, нетерплячість.

Такі риси, разом з загальним виборчим правом будуть завжди руйнувати державу.

Що робити - окреме велике питання, такі проблеми є у багатьох країн, вирішуються вони по-різному.
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12.09.2022 13:31 Ответить
В США треба здати екзамен, щоб стати громадянином. Треба знати за що відповідає президент, сенатор, конгресмен.
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12.09.2022 22:17 Ответить
Так, можна подивитися на найбільш успішні країни, як вони вирішують.
Звичайно, у наші часи не вийде обмежувати загальне виборче право, проте...
Ті ж США мають непряму виборчу систему, що є запобіжником.
Або, наприклад Швейцарія - там виборчий бюлетень досить складний і його легко зіпсувати.
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12.09.2022 23:11 Ответить
Ну а твой полудурок решил провести спецАперацию , ну и провёл ! Так что ты болезный сиди и не пи*ди !А лучше иди на уй !
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12.09.2022 13:39 Ответить
Болезненный это тот у которого квартал головного мозга на фоне зеленой горячки .
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12.09.2022 13:50 Ответить
Перечитую коментарі на Цензорі.Всі коментатори такі сміливі і безстрашні.От цікаво,в реальності,без клавіатури-вони такі самі?Побачать несправедливість-зразу в бій.Хтось хамить-в морду.Не подобається щось чи хтось-прямо в очі сказав.Зе кожен день дає відосики-гундосики в ефір.А ви,безстрашні наші-йому зустрічний,та з усіма епітетами.Чи трошки,ну чуть-чуть ,страшнувато?Раптом відповість,або в морду?
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12.09.2022 20:05 Ответить
Та хто ж його зустріне? Зеленський коли квіти покладав до пам'ятників то народ розганяли.
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12.09.2022 22:21 Ответить
У кацапів танки торпедами стріляють. Це мабуть після Білогорівки модернізували.
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12.09.2022 13:27 Ответить
Майстер спорту палковнік Чингачгук.
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12.09.2022 13:28 Ответить
Оно утонуло. 😆
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12.09.2022 13:28 Ответить
Шаляпин рассказывал как-то художнику Коровину: "Меня обязали выступить сегодня перед "конными матросами". Скажи мне, ради Бога, что такое "конные матросы"? "Не знаю, что такое "конные матросы" - сумрачно отвечал Коровин, - но уезжать отсюда надо..."
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12.09.2022 13:28 Ответить
Аж сльози навертаються..
Такі вони усі беззахисні...
А хто ж тоді вбиває, калічить...наволоч
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12.09.2022 13:32 Ответить
Не армія у кацапів,а сброд якийсь позорний.
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12.09.2022 13:33 Ответить
Матрос-танкист, танкист-торпедист, лётчик-налётчик - вы прослушали самые востребованные воинские специальности в армии РФ !
П.С.
С ним надо говорить по-домашнему, по-татарски:
- Киль *****, матросо-танкист!
(киль ***** - иди сюда)
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12.09.2022 13:38 Ответить
Не "*****", а "манди" Ішке кір! қазақ тілінде дус!
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12.09.2022 13:46 Ответить
Помню, в армии казахи говорили "кель *****". Явно похоже.
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12.09.2022 13:52 Ответить
То у тебе так слух спрацьовував! Автоматично ти асоціював слово "манди" з більш звичною "******" (У мене внуки ростуть і говорить уже вчаться Одночасно їм дають три мови - українську - мама Російську - батько І англійську - розвиваючі мультфільми на екрані Інтернету Так дочка сміється: "Працюю "перекладачем" дітям - бо тварини на екрані "говорять" не так як наші! Звуки зовсім інші на екрані звучать А діти ж в Україні живуть І свині у нас хрокають" а не кажуть "уонк!")
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12.09.2022 17:31 Ответить
Можливо, мозок "додумав", асимілювавши слово до відомого. Я навіть не знаю, "*****" (чи "манди") - це одне слово чи два. Як чув, так і запам'ятав. А "принести" - "акель", теж схоже слово. У нас половина відділення були казахи з Чимкентського району, так я трошки вхопив, зараз майже все позабував, але щось таки пам'ятаю.
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12.09.2022 17:49 Ответить
"Манди" - одне слово Я теж трохи розмовну мову знав - бо жив поряд з ними Але не говорив з 1989 року Майже все позабував
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12.09.2022 17:58 Ответить
Казахську я звісно не вивчив, ми там в основному російською розмовляли, але між собою казахи розмовляли своєю, у мене непогана пам'ять, і я позапам'ятовував з десяток (може більше) слів. Вчити мову - це ж не тільки слова вчити, це системне вивчення (граматика й таке інше). Колись мене зацікавила латина, так я взяв у бібліотеці підручник для філологів-заочників і чесно з ним працював. На той момент міг сказати, що маю уявлення про латину, отримав масу задоволення (хоча сам не філолог).
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12.09.2022 19:18 Ответить
кел мұнда - иди сюда
не а))
здесь/тут

у татар почти такой же язык
только мягче некоторые слова
и буква ч в словах встречается
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12.09.2022 21:07 Ответить
Что вопрос "Какого ты припёрся, ты ж не русский?", что ответ "Отправили…" - это просто особый жанр А кто там вообще русский, на московии, скажите мне ?! Нет там никаких русских и не было никогда
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12.09.2022 13:40 Ответить
Торпеду ему в рот и якорь в сраку!
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12.09.2022 13:47 Ответить
Матрос-танкист - это как слесарь-акушер.
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12.09.2022 13:50 Ответить
он шйол на адєсу а вишил к хєрсону, в засаду папалса атрйад, матрас, партізан жілізнйак
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12.09.2022 14:16 Ответить
І я не-я і хата не моя,кацапстан....
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12.09.2022 14:24 Ответить
мотрос тонкист это как польский негр на песочном абрамсе в трусиках....как трехногая балерина которую ты не встретишь на лестничной клетке..а тут вот он..)))
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12.09.2022 14:24 Ответить
Разговаривал с товарищем, который сейчас там. Спросил: Почему при таком стремительном наступлении так мало пленных? Он говорит, что причины две:
1. Русня в бой практически не вступает, а сразу ***********.
2. Техники у них *****, т.е. сразу прыг в машину и деру.
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12.09.2022 14:26 Ответить
Ну и еще надо учесть, что расстояния-то по факту небольшие и дорожное покрытие имеется. За час можно на 70 км даже на танке сбежать. А за два-три на все 150 км умотать.
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12.09.2022 14:38 Ответить
а че они такие "крутые" были 2 3 месяца назад
склады их крупные повзрывали, теперь тупо артиллерий как раньше они не могут поливать
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12.09.2022 21:12 Ответить
Матрос-танкіст, десантник-кавалерист, льотчик-підводник - *******...)))
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12.09.2022 15:01 Ответить
ще не вистачає оленеводів-танкістів
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12.09.2022 15:35 Ответить
Будуть, з Камчатки
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12.09.2022 17:12 Ответить
Подводные танкисты были,летчики-танкисты были,матрос танкист был.Осталось только конных водолазов найти и будет джек-пот.
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12.09.2022 21:38 Ответить
При допиті сруцкіх полонених є два правила:
1) По пєчєні
2) По почкам
Ліріка потім.
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13.09.2022 00:11 Ответить
Незрозуміло, утопив він танк чи ні?
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13.09.2022 08:05 Ответить
 
 