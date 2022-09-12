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ВСУ взяли в плен "матроса-танкиста" на Харьковщине: "В танке не сидел, я старший торпедист, за неделю обучили и отправили". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники на Харьковском направлении взяли в плен "матроса-танкиста".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам оккупанта, он старший матрос и не имеет боевого опыта на танках.
"Я в танке не сидел, это меня перевели, за неделю научили и отправили. Старший торпедист", - говорит военный РФ.
Топ комментарии
+47 Мобильный крематорий
показать весь комментарий12.09.2022 13:16
+38 Roman Podyu 5027fa4e
показать весь комментарий12.09.2022 13:18
+36 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий12.09.2022 13:18
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Пожалуйста, подождите...
японські люди-торпєди нєрвно курят
.
У воді не втонув і в танку не згорів.
А от "під "ахтерпік" - саме ТЕ! Там дейдвудний вал гвинта розташовується Тому він розташований нижче ватерлінії
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Однажды, в пору революции, Шаляпин пришел к своему другу художнику Коровину и сразу пожаловался:
- Черт знает что такое! Меня обязали выступить сегодня перед конными матросами. Скажи мне, ради Бога, что такое конные матросы?
- Не знаю, что такое конные матросы, - сумрачно отвечал Коровин, - но валить отсюда надо...
А виявляється у кацапів ще матроси-танкісти є...
У него же папа - пианист
У него же все наоборот
Какой он нафиг танкист!?
Хіба хтось фізично примушує людей за це голосувати?
Якщо це свідомий вибір, постає інше питання:
Чому більшою частиною наших людей легко маніпулювати?
На мій погляд, причина у (будемо відвертими) трьох словах - заздрість, жадібність, нетерплячість.
Такі риси, разом з загальним виборчим правом будуть завжди руйнувати державу.
Що робити - окреме велике питання, такі проблеми є у багатьох країн, вирішуються вони по-різному.
Звичайно, у наші часи не вийде обмежувати загальне виборче право, проте...
Ті ж США мають непряму виборчу систему, що є запобіжником.
Або, наприклад Швейцарія - там виборчий бюлетень досить складний і його легко зіпсувати.
Такі вони усі беззахисні...
А хто ж тоді вбиває, калічить...наволоч
П.С.
С ним надо говорить по-домашнему, по-татарски:
- Киль *****, матросо-танкист!
(киль ***** - иди сюда)
не а))
здесь/тут
у татар почти такой же язык
только мягче некоторые слова
и буква ч в словах встречается
1. Русня в бой практически не вступает, а сразу ***********.
2. Техники у них *****, т.е. сразу прыг в машину и деру.
склады их крупные повзрывали, теперь тупо артиллерий как раньше они не могут поливать
1) По пєчєні
2) По почкам
Ліріка потім.