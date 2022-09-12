ВСУ взяли в плен "матроса-танкиста" на Харьковщине: "В танке не сидел, я старший торпедист, за неделю обучили и отправили". ВИДЕО

Украинские защитники на Харьковском направлении взяли в плен "матроса-танкиста".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам оккупанта, он старший матрос и не имеет боевого опыта на танках.

"Я в танке не сидел, это меня перевели, за неделю научили и отправили. Старший торпедист", - говорит военный РФ.

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