Последствия российской атаки на харьковскую ТЭЦ-5. ВИДЕО

Спасатели ликвидировали пожар, возникший на харьковской ТЭЦ-5 в результате ракетной атаки российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою работу спасатели завершили около 12 часов.

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