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Последствия российской атаки на харьковскую ТЭЦ-5. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Спасатели ликвидировали пожар, возникший на харьковской ТЭЦ-5 в результате ракетной атаки российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою работу спасатели завершили около 12 часов.

Читайте: Зеленский о ракетных ударах оккупантов по критической инфраструктуре: Только цель оставить людей без света и тепла
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Топ комментарии
+29
гамнести там уже присутствует??? другие международные плакальщики???
небензе и лаврухе с махой захеровой хотябы сказали шо там не было штаба Азовцев или базы НАТО ?
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12.09.2022 13:27
+20
такие развалины должны быть в империи ***** причем немедленно ...мы страдаем а орковское быдло тешится
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12.09.2022 13:31
+19
Що скаже Данілов, це теж підготовка до війни з кацапією?
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12.09.2022 13:25
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treba bitj v otvet - u rusni skoro nebude vozmozhnosti remontirovatj transformatori
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12.09.2022 13:23 Ответить
рассєя за все це заплатить! все це буде відбудовано за її кошти
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12.09.2022 13:31 Ответить
Яскравий приклад чому всім треба бути готовими до екстримальних ситуацій особливо в багатоквартирних будинках.
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12.09.2022 13:23 Ответить
Що скаже Данілов, це теж підготовка до війни з кацапією?
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12.09.2022 13:25 Ответить
До чого тут Данілов? Окупант - росія. Не зміщуйте акценти.
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12.09.2022 13:29 Ответить
Читайте вище де Данилов каже що вони готувалися до війни.
Готувалися "Карл". Наклепали кучу всього в тому числі і те чим збивають ракети.
Так треба розуміти Данілова.
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12.09.2022 13:34 Ответить
Готувались до СРСР-2 як Лукашенко
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12.09.2022 13:51 Ответить
а де ділися арсенали з ракетами, а їх було дуже багато ?
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12.09.2022 13:51 Ответить
Там были открытые площадки в основном

Если на таких хранятся ракеты то только для утилизации
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12.09.2022 14:02 Ответить
ЗЄ-льоні готувались до війни.....

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12.09.2022 14:46 Ответить
Для росії гарна риторика. Для України винен кацап.
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12.09.2022 15:24 Ответить
гамнести там уже присутствует??? другие международные плакальщики???
небензе и лаврухе с махой захеровой хотябы сказали шо там не было штаба Азовцев или базы НАТО ?
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12.09.2022 13:27 Ответить
Ще й той йо..нутий ведмідь (мєдвєдєв) сказав куди лупити, от вони й гатиляють, мразота. А пиз...ть, що мирному населенню вони нічого поганого не роблять, суки.
Дуже сподіваюсь, що це в них вже конвульсії, передсмертні.

Це ж у людей немає а ні світла, а ні води, так?
Жах.
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12.09.2022 13:32 Ответить
вже майже у всіх є і вода і світло...
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12.09.2022 13:35 Ответить
Супер! Дякую за гарну відповідь)
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12.09.2022 13:37 Ответить
це була демонстрація, щоб показати, що вони можуть робити взимку? це була б серйозна загроза. тому Україна повинна завдати удару по російських електростанціях у відповідь. це покаже, що росіяни можуть постраждати так само. тоді росія повинна буде погодитися залишити електростанції один одного в спокої.
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12.09.2022 13:31 Ответить
Треба офіційно попередити орків, що за кожну розбиту тец чи що інше з інфраструктури ми симетрично вдаримо по таких же цілях у Бєлгороді, Курську і де тільки дістанемо. Тільки так.
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12.09.2022 13:46 Ответить
Они могут ракетами так стрелять по всей территории

А ответ зеркальный нечем делать

По Белгороду если только

А что там есть важного
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12.09.2022 13:50 Ответить
Ви будете здивовані ...
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12.09.2022 14:07 Ответить
такие развалины должны быть в империи ***** причем немедленно ...мы страдаем а орковское быдло тешится
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12.09.2022 13:31 Ответить
хто додумався показувати це відео в мережі?
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12.09.2022 13:41 Ответить
Белгород просит ответку
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12.09.2022 13:45 Ответить
белгород украина а знгачит можно так как сюзерен наш королева англии и ее пер борис джонсон разрешили..и я даю добро.....
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12.09.2022 14:31 Ответить
Треба лупити по кацаських територіях!!
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12.09.2022 13:47 Ответить
Хто тут захищає данілова. секретаря Ради національної безпеки і оборони України ? Якщо не здатний працювати на такій відповідальній посаді. то йди у відставку. є інші достойні кандидатури.
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12.09.2022 13:50 Ответить
Результаты отмены ракетной программы

При наличии даже 100-200 дальних ракет для ответа Х-ло бы не напал

Из-за очевидных последствий
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12.09.2022 13:57 Ответить
..до речі, техногенні аварії на Роzzії - звична справа.. якщо Шо
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12.09.2022 13:58 Ответить
Народ, те, кто пишут, что нужно в ответ на обстрелы домов и объектов гражданской инфраструктуры делать то же самое в Белгороде и повсюду запоребриком, куда сможем дотянуться. Это тот же вопрос, что и брать пленных или расстреливать и резать как свинособак. Нам всем очень хочется убивать орков после всего, что они натворили и ответить ударами по их гражданским объектам. Мне тоже. Но давайте попробуем отключить эмоции и включить логику. Для стран Запада с их верховенством права мирного человека на жизнь кастрация пленных и выжигание их термобарическим оружием, ровно как и удары по цивильным объектам - признак варварства и преступление само по себе. Нашим западным друзьям сложно пояснить, что когда убивают твоих детей и насилуют женщин, сложно думать о праве населения рф, поддерживающего все это, на нормальную жизнь без обстрелов и смертей. Но, если мы хотим, чтобы нам продолжали помогать, мы должны выглядеть макимально светлой, цивилизованной стороной. Иначе тут же в Европе поднимут вой проплаченные шакалы путлера о том, что из предоставленного за деньги европейских налогоплательщиков оружия убивают "ни в чем не повинных гражданских жителей россии". Надеюсь, идея понятна.
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12.09.2022 14:01 Ответить
Всё так, но ***** это воспринимает как признак слабости ВСУ и власти. Поэтому око за око, тем более, что мы гражданских трогать не будем.
Если без электроэнергии посидеть с месяц, тогда, как мне кажется, вы измените свою точку зрения.
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12.09.2022 14:07 Ответить
Пан мабуть не розуміє, що це лише демонстація.
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12.09.2022 14:11 Ответить
Звідкиля це дурне взялося ??
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12.09.2022 14:10 Ответить
Козломордый, тебя гонят отсюда в дверь, а ты в окно? Как вы уже осточертели, генетические уроды.
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12.09.2022 14:10 Ответить
Уже даже российские хомячки не верят в эту чушь, а ты распинаешся))
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12.09.2022 14:17 Ответить
Дурнику, йди працюй, щоб твоїм дітям та онукам було менше відробляти.
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12.09.2022 14:17 Ответить
Хотелось бы, чтобы за каждый вот такой разоренный объект в Украине российские партизаны уничтожили три на россии.
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12.09.2022 14:03 Ответить
В цього гундосного чмошника з народження не закладено таке поняття як -любов до ближнього та України - "какаяразница"-це вислів ПРОЙДИСВІТІВ!!!
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12.09.2022 14:22 Ответить
ответка где кстати кайапы по классике сперли мяч с домбасс арены и поставили в маскавабаде..где ответка с фрегатов нато по кремлю и масквабаду???????????????????????????????
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12.09.2022 14:29 Ответить


Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

4 мин

Альоша нехай ПІ....УЄ до Харкову ,рахувати ракети ворога,які в нього мали закінчитися,згідно ПЄСдежа Ольоши,ще наприкінці травня.І разом із своїми диванними шанувальниками,розбирати там завали,від ударів ракет,які давно закінчилися.Та стулити пельку,нарешті.
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12.09.2022 14:44 Ответить
Наразі в України поки нема можливості захистити(надійно) енергетичну інфраструктуру. А також відповісти тим самим. Але це поки
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12.09.2022 21:28 Ответить
 
 