Падение и взрыв российского СУ-25 во время взлета на аэродроме в оккупированном Крыму. ВИДЕО момента падения

В сети опубликовано видео, на котором зафиксировано якобы падение российского СУ-25 во время взлета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден взлет пары вражеских самолетов, а через несколько секунд один из них на вираже теряет скорость, падает и взрывается. По словам автора публикации, самолет упал вчера в шесть часов утра.

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