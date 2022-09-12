Падение и взрыв российского СУ-25 во время взлета на аэродроме в оккупированном Крыму. ВИДЕО момента падения
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликовано видео, на котором зафиксировано якобы падение российского СУ-25 во время взлета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден взлет пары вражеских самолетов, а через несколько секунд один из них на вираже теряет скорость, падает и взрывается. По словам автора публикации, самолет упал вчера в шесть часов утра.
Топ комментарии
+102 Оксана Фесенко
показать весь комментарий12.09.2022 14:12
+82 Роман с камнем
показать весь комментарий12.09.2022 14:17
+56 Роман с камнем
показать весь комментарий12.09.2022 14:18
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Операция по перегону вертолета в Украину.
Главное, что б пилотов на Крымских базах не западозрили.
P.S. це жарт. Але якщо кацапи своїх дефіцитних пілотів помножать на нуль, то буде непогано.
По плану
По плану
По герычу и плану
С большого перегара.
Дадуть героя однозначно.
Це все блеф...Дане відео - тому підтвердження.Їхні льотуни - алкоголіки.
А техніка - 30% в робочому стані.
Я з чоловіком служила в Анапі,ПВО.
Все це бачила на власні очі,льотчик Гусев кожного для йшов п'яний додому,пили спирт.
Так вот они утверждают (и показывают увеличенный кадр, снятый похоже с другой точки) что самолёты коснулись концами крыльев при манёвре, после чего один из них потерял управление.
И принял единственно правильное решение в своей жизни.