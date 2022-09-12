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Падение и взрыв российского СУ-25 во время взлета на аэродроме в оккупированном Крыму. ВИДЕО момента падения

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликовано видео, на котором зафиксировано якобы падение российского СУ-25 во время взлета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден взлет пары вражеских самолетов, а через несколько секунд один из них на вираже теряет скорость, падает и взрывается. По словам автора публикации, самолет упал вчера в шесть часов утра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пара украинских СУ-25 пролетает на сверхнизкой высоте после выполнения боевого задания в Донецкой области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+102
Щоб вони або усі попадали, або взагалі не могли злетіти
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12.09.2022 14:12
+82
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12.09.2022 14:17
+56
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12.09.2022 14:18
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Страница 2 из 2
Тсс! Никому не говорите, это прикрытие.

Операция по перегону вертолета в Украину.

Главное, что б пилотов на Крымских базах не западозрили.

P.S. це жарт. Але якщо кацапи своїх дефіцитних пілотів помножать на нуль, то буде непогано.
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12.09.2022 15:54 Ответить
К дождю наверное..
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12.09.2022 15:54 Ответить
оказывается и на су25 подрезать можно на повороте
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12.09.2022 15:59 Ответить
"А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо".. )
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12.09.2022 17:18 Ответить
А все идёт по плану
По плану
По плану
По герычу и плану
С большого перегара.
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12.09.2022 16:01 Ответить
Побачив нашого воїна з Іглою і вирішив взяти його на таран, а насправді це було опудало з палкою, яке ворон відганяє.
Дадуть героя однозначно.
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12.09.2022 16:08 Ответить
Понабирали в тюрмах по оголошенню, результат очікуваний.
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12.09.2022 16:09 Ответить
Несколько наших воинов остались в живых. Даже не догадываются об этом.
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12.09.2022 16:18 Ответить
оператор рукожоп
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12.09.2022 16:20 Ответить
вчора су 34, сьогодні су 25.... хто нам так допомагає в криму?
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12.09.2022 16:29 Ответить
Там жеш написано, що він вчора о шостій ранку впав
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12.09.2022 19:43 Ответить
Отріцательній взліт хероїв рабсіі.
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12.09.2022 16:44 Ответить
Может партизаны в керосин на ссали?
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12.09.2022 16:45 Ответить
Пишуть тут різні,що у кацапів 3600 одиниць военно-воздушної техніки...
Це все блеф...Дане відео - тому підтвердження.Їхні льотуни - алкоголіки.
А техніка - 30% в робочому стані.
Я з чоловіком служила в Анапі,ПВО.
Все це бачила на власні очі,льотчик Гусев кожного для йшов п'яний додому,пили спирт.
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12.09.2022 16:58 Ответить
Красиво присел! Даже лаптеногий не успел сдрыснуть с кабины
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12.09.2022 17:06 Ответить
Сам Господь каже кацапам - НІ !!!Вам дорога не до світла, а в самісіньке пекло!!!!
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12.09.2022 17:22 Ответить
Нє, ну вміють коли хотять... Такоє красівоє... Павтаріть сможєтє?!
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12.09.2022 17:27 Ответить
Нізко пашол,відать к даждю.
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12.09.2022 17:37 Ответить
жест доброй воли!
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12.09.2022 17:49 Ответить
Эх, чтоб твою мать, буду в шахматы играть, ля ля ля ля ля
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12.09.2022 18:07 Ответить
Если он хотел на ноже полететь, надо было килем подруливать. "Слабак" как сказал бы Маэстро
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12.09.2022 18:16 Ответить
по ходу орки забыли его заправить...
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12.09.2022 18:18 Ответить
Так швидко впав , шо слова "** твою мать " звучали довше чим падав)
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12.09.2022 18:18 Ответить
Ні. він встигнув сказати: За пацСанов!!
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12.09.2022 21:48 Ответить
Ну как полетали?
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12.09.2022 18:27 Ответить
Лепотаааа!
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12.09.2022 19:09 Ответить
Есть версия этого видео с англоязычным комментарием. Вроде как аэродром в Красноперекопске. Вероятно решили использовать его после "проблем" в Саках.

Так вот они утверждают (и показывают увеличенный кадр, снятый похоже с другой точки) что самолёты коснулись концами крыльев при манёвре, после чего один из них потерял управление.
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12.09.2022 18:42 Ответить
Ну ніхто його не начив користуватись педалями та ручкою, таке бува у москалів!
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12.09.2022 18:42 Ответить
От ідіоти, навіть момент удару об землю не вміють зняти щоб ми помилувалися.
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12.09.2022 18:53 Ответить
Він просто втомився.
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12.09.2022 19:00 Ответить
Как очень жаль, что не повезло второму самолёту, уйти вслед за первым, не хорошо, ай, как не справедливо!!!
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12.09.2022 19:01 Ответить
тільки для руzzні - рожденньй ползать летать не должен 😁
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12.09.2022 19:40 Ответить
Взлетел, пришёл в себя после вчерашнего, увидел своё отражение в зеркале, и понял : нет, с таким лицом даже в оккупации нельзя участвовать.
И принял единственно правильное решение в своей жизни.
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12.09.2022 19:49 Ответить
Єх йо* тваю мать, будєм в шахмати іграть ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля, ля ©
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12.09.2022 19:50 Ответить
красота яка !!! аналоговміренет друга армія у світі- кацапія довбодятли!!!
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12.09.2022 19:57 Ответить
А при чому "Йо ... твою м...ь" - більшість кацапських матюків просто нелогічні !
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12.09.2022 20:25 Ответить
даже иглы-стингера не понадобилось
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12.09.2022 20:46 Ответить
Не понимаю чем недовольны зрители. Теперь можно ходить с портретом этого хероя на палке по кругу друг за дружкой. Это ж самый рассейский кайф, самая крутая их дискотека.
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12.09.2022 20:54 Ответить
так сказать перегрупувався об землю!
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12.09.2022 22:41 Ответить
Здоровья погибшему!
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12.09.2022 23:05 Ответить
Не учёл кривизны Земли. Бывает.
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12.09.2022 23:17 Ответить
Здається це був недосвічений рашист-пілот, який вліз в спутний слід свого ведучого і турбулентність йому допомогла гепнутись. Дефіцит професіоналів. Це добре!
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12.09.2022 23:31 Ответить
Красєво, ще на біс.
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12.09.2022 23:46 Ответить
SUPER
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13.09.2022 00:48 Ответить
Як сказав один із натовських генералів : " кацапам головне не мішати - вони самі все зроблять".
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13.09.2022 06:11 Ответить
Пилот забыл, что самолёт-тяжелее воздуха
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13.09.2022 08:24 Ответить
Не набрал ни скорость,ни высоту и запустил загруженную машину в штопор-АС.И это радует.
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13.09.2022 12:11 Ответить
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