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"В кровище весь. Ни снарядов, ни оружия, них#я": Оккупант плачет и жалуется жене на мощные действия ВСУ в Харьковской области. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

У российских захватчиков в Харьковской области заканчиваются боеприпасы, нет поддержки с воздуха, а воевать приходится даже с ранениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват СБУ.

"Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашим. Мы запросили поддержку авиации, нам сказали х#й, держите оборону сами как хотите", - рассказывает жене военный РФ.

Сквозь слезы он жалуется, что у него нет ни сил, ни нервов: "у нас нет ни снарядов, ни оружия, них#я. Патронов осталось, бл#дь, у всех по магазину".

Жена убеждает его, что помощь подвезут, однако оккупант безнадежно отвечает: "да х*й знает, когда эти самолеты... долетят ли они еще сюда. Четыре летело - не долетело, сбили нах*й".

Также читайте: Военный РФ рассказывает жене о неправомерном продлении контракта: "У нас тут п#здарезы каждый день", - перехват ГУР. АУДИО
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Топ комментарии
+73
Тільки послухайте дружину, свиноматці на раба плювати, посікло осколками - тримайся там, все буде добре і пока-пока.
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12.09.2022 16:27
+60
Дуже файно.
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12.09.2022 16:25
+50
Ванька ти там нє видумивай дєржись-мнє очєнь нужна кампєнсация...
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12.09.2022 16:30
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Бальзам
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12.09.2022 19:45 Ответить
а ось доберуться до нього негри і геї, то і не тіко в крові буде
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12.09.2022 19:45 Ответить
Чудово!
Нам треба не зупинятись,гнать їх далі,якщо є чим.В них паніка,наша перевага.
Ворог повинен бігти з української землі!
Або залишитись удобрювати нашу землю.
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12.09.2022 20:07 Ответить
Ваня, розумію що набоїв мало, але залиш один для себе.
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12.09.2022 20:23 Ответить
в кацапії проблема з бабами. Такі тупі свиноматки. іноді мені шкода цих мужиків. в першу чергу треба всіх свиноматок стерілізувать
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12.09.2022 20:33 Ответить
які кончені бабаби
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12.09.2022 20:42 Ответить
пакети - єдине що їм підвезуть. але вони того не побачать...
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12.09.2022 21:07 Ответить
продуманая самка обрадовалась, что до ей "лады" осталось совсем чуть-чуть.. так что "не раскисай, Вонюша"
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12.09.2022 21:07 Ответить
ну це просто свято а чого ви падлюки хотіли,прийти,повбивати,пограбувати і повернутися путіна любити? Нє,мразота,тут і залишитесь!
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12.09.2022 21:13 Ответить
Ну,погоди,заяц!потерпи,не плач,без 7млн. не возвращайся.
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12.09.2022 21:17 Ответить
цєй суці трєба компєнсацію за цього єдіота
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12.09.2022 21:22 Ответить
ви головне не раскісайте там...!
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12.09.2022 22:02 Ответить
Самольотов нет, но вы держитесь!
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12.09.2022 23:29 Ответить
чьо, чьо, через плечо млять. Вместо того , что бы сказать своему долбо.бу, что б бежал сдаваться, понесла какую-то .ерню про самолеты. Дэбилымля.
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12.09.2022 23:28 Ответить
Яке приємне повідомлення!
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13.09.2022 00:31 Ответить
Четыре летело недолетело...
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13.09.2022 00:54 Ответить
страшнА, я знаю, но ты тама держЫся
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13.09.2022 05:35 Ответить
четыре летело, не долетело... зая, ты там дежись, нам лада нужна
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13.09.2022 05:36 Ответить
Страшно еще и из за того, что понял, что воюет ни за что. Не за Родину, не за друзей, не за свою землю. За что воюешь, Русь? - нет ответа. Смерть ворогам!
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13.09.2022 05:56 Ответить
"Чєтирє [cамальота на помощь] лєтєло - не долєтєло, бл*дь. Сбілі на*уй." ©

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13.09.2022 13:31 Ответить
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