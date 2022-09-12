"В кровище весь. Ни снарядов, ни оружия, них#я": Оккупант плачет и жалуется жене на мощные действия ВСУ в Харьковской области. АУДИО

У российских захватчиков в Харьковской области заканчиваются боеприпасы, нет поддержки с воздуха, а воевать приходится даже с ранениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват СБУ.

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"Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашим. Мы запросили поддержку авиации, нам сказали х#й, держите оборону сами как хотите", - рассказывает жене военный РФ.

Сквозь слезы он жалуется, что у него нет ни сил, ни нервов: "у нас нет ни снарядов, ни оружия, них#я. Патронов осталось, бл#дь, у всех по магазину".

Жена убеждает его, что помощь подвезут, однако оккупант безнадежно отвечает: "да х*й знает, когда эти самолеты... долетят ли они еще сюда. Четыре летело - не долетело, сбили нах*й".

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