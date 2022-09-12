"Не забудем і не пробачим! Сонце світить, але небо плаче": фрагменты контрнаступления украинских войск. ВИДЕО

СБУ опубликовала ролик, на котором зафиксированы фрагменты контрнаступления украинских войск на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоряд ролика озвучен песней "Не забудем і не пробачим! Сонце світить, але небо плаче".

"Видео контрнаступления украинских войск: наши спецназовцы ЦСО "А" и сотрудники СБУ вместе с боевыми побратимами Сил обороны Украины отвоевывают свою землю. И сегодня мы заслужили эти слезы счастья и радости, которыми встречают нас люди в освобожденных городах и селах." "Не забудем і не пробачим! Сонце світить, але небо плаче". Эта песня была написана задолго до контрнаступления украинских войск, но сегодня она звучит по-новому. Ведь война, развязанная российскими оккупантами, ежедневно разрушает не только дома, но и человеческие жизни. Именно поэтому мы не простим захватчикам ни одного совершенного преступления. Сотрудники СБУ и, в частности, наши спецназовцы ЦСО "А" вместе с боевыми побратимами Сил обороны отвоевывают родную землю. Со слезами счастья и радости их встречают люди в освобожденных городах и селах. мы идем дальше! Чтобы отпраздновать нашу общую победу под украинскими флагами в Херсоне и Крыму, Донецке и Луганске! Слава украинским воинам! Слава украинскому народу! Слава Украине!" - говорится в сообщении к видео.

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