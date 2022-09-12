РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12711 посетитель онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
31 397 32
армия РФ (15397) война (46961) уничтожение (3858)

"Не забудем і не пробачим! Сонце світить, але небо плаче": фрагменты контрнаступления украинских войск. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

СБУ опубликовала ролик, на котором зафиксированы фрагменты контрнаступления украинских войск на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоряд ролика озвучен песней "Не забудем і не пробачим! Сонце світить, але небо плаче".

"Видео контрнаступления украинских войск: наши спецназовцы ЦСО "А" и сотрудники СБУ вместе с боевыми побратимами Сил обороны Украины отвоевывают свою землю. И сегодня мы заслужили эти слезы счастья и радости, которыми встречают нас люди в освобожденных городах и селах." "Не забудем і не пробачим! Сонце світить, але небо плаче". Эта песня была написана задолго до контрнаступления украинских войск, но сегодня она звучит по-новому. Ведь война, развязанная российскими оккупантами, ежедневно разрушает не только дома, но и человеческие жизни. Именно поэтому мы не простим захватчикам ни одного совершенного преступления. Сотрудники СБУ и, в частности, наши спецназовцы ЦСО "А" вместе с боевыми побратимами Сил обороны отвоевывают родную землю. Со слезами счастья и радости их встречают люди в освобожденных городах и селах. мы идем дальше! Чтобы отпраздновать нашу общую победу под украинскими флагами в Херсоне и Крыму, Донецке и Луганске! Слава украинским воинам! Слава украинскому народу! Слава Украине!" - говорится в сообщении к видео.

Читайте также: Оккупант на Харьковщине:"Проезжаю мимо военных медиков - там постоянно мешки, мешки, мешки..."- перехват ГУР. АУДИО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+60
З Богом, хлопці !
До перемоги !
Вертайтесь зі щитом.
показать весь комментарий
12.09.2022 19:07
+40
показать весь комментарий
12.09.2022 19:08
+30
З маршу і в бій. Стомлені,змучені, але високо мотивовані. Сонце пече і небо плаче. Живої вам ходи до Перемоги ,бережіть себе
показать весь комментарий
12.09.2022 19:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З Богом, хлопці !
До перемоги !
Вертайтесь зі щитом.
показать весь комментарий
12.09.2022 19:07 Ответить
чому ніхто не показує бій під Пісками між українцями і росіянами... Правду має знати кожен про наших Героїв... Навіть якщо наш підрозділ відступив... Герої на це заслуговують!!! https://www.youtube.com/watch?v=5DPB2uCz_zw
показать весь комментарий
12.09.2022 19:37 Ответить
навіщо була ця атака ?

щонайменше втратили один танк і скільки Воінів ?

.
показать весь комментарий
12.09.2022 20:35 Ответить
Ты не прав. Вполне мог быть отвлекающий удар, который сохранил жизни на других плацдармах.
показать весь комментарий
12.09.2022 23:29 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2022 19:08 Ответить
Дуже файно.
показать весь комментарий
12.09.2022 19:09 Ответить
Повитирали очі знов, хоча бачили вже це все не раз...
показать весь комментарий
12.09.2022 19:12 Ответить
З маршу і в бій. Стомлені,змучені, але високо мотивовані. Сонце пече і небо плаче. Живої вам ходи до Перемоги ,бережіть себе
показать весь комментарий
12.09.2022 19:14 Ответить
Ріднесенькі
показать весь комментарий
12.09.2022 19:22 Ответить
відео супер , музон
показать весь комментарий
12.09.2022 19:24 Ответить
Музон не відповідає ні відео, ні тексту. Він для дискотеки, чи для якогось нічного клубу.
показать весь комментарий
12.09.2022 20:03 Ответить
AC/DC, FFDP або Metallica та їн, патріотична музика союзників якраз підійде
показать весь комментарий
12.09.2022 20:19 Ответить
Згоден, але є й українська, яка підійшла б краще
показать весь комментарий
12.09.2022 20:24 Ответить
ось українська), послухай дружє: https://www.youtube.com/watch?v=CjgUO9FRUgo
показать весь комментарий
12.09.2022 20:32 Ответить
Якщо вже робите під танцювальну музику, візміть російську групу "Руки вверх". Цікавий каламбур буде.
показать весь комментарий
12.09.2022 21:33 Ответить
ЭТА ВОЙНА ОСТАНЕТСЯ НА ВЕКА..... В 21 ВЕКЕ БЫТЬ. ТАКИМИ. НЕЛЮДЯМИ!!!! ВОИНЫ ЗАЩИТНИКИ УКРАИНЫ ЖИВИТЕ, ЖИВИТЕ.....ВЫ НАШЕ БУДУЩЕЕ.....
показать весь комментарий
12.09.2022 19:26 Ответить
одно слово: горжусь нашими ЗСУ!
показать весь комментарий
12.09.2022 19:33 Ответить
ВОИНЫ СВЕТА гоните нечисть с УКРАИНЫ!
показать весь комментарий
12.09.2022 19:40 Ответить
Kill'em all, boys! Just kill'em all...
показать весь комментарий
12.09.2022 19:43 Ответить
If progresve word get us enoumght ammo and weapon, we will do our best.
показать весь комментарий
12.09.2022 21:42 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
12.09.2022 19:43 Ответить
І скільки він знищив?
показать весь комментарий
12.09.2022 20:25 Ответить
І без Ще би воювали. Бо тепер ж кому - подяка попередньому президенту і є чим - подяка Байдену, Джонсонсу, Польщі,Країнам Балтії та всім іншим, хто підтримав.
показать весь комментарий
12.09.2022 21:07 Ответить
Слава ЗСУ! ЗСУ , наши захисники та партизани знищують!!!
показать весь комментарий
13.09.2022 14:42 Ответить
А що то на 1:10, "Точка-У"?
показать весь комментарий
12.09.2022 20:21 Ответить
Наче, ЗРК С-200
показать весь комментарий
13.09.2022 01:03 Ответить
то ЗРК БУК
показать весь комментарий
13.09.2022 15:49 Ответить
Litva s vami bila vsegda i budet, vi za nas boretes,ne budet mira v Evrope,poka botoksni pridurok pravit rossija **********,vi vibrali svobodu zit kak vam nravitsa a voliu Ukrainskuju nepobedit Slava Ukraine Geroem Slava
показать весь комментарий
12.09.2022 21:11 Ответить
Слава Литве!!!!

Спасибо, БРАТЬЯ!!!!
показать весь комментарий
12.09.2022 21:51 Ответить
 
 