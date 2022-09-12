Над Терновой, что на Харьковщине граничит с РФ, поднят украинский флаг. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ермак опубликовал видео бойца из 14-й отдельной механизированной бригады, устанавливающего флаг в селе.