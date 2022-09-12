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увольнение (2508) Харьковщина (4136) 14 отдельная механизированная бригада (88)

Над Терновой, что на Харьковщине граничит с РФ, поднят украинский флаг. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные силы Украины вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ермак опубликовал видео бойца из 14-й отдельной механизированной бригады, устанавливающего флаг в селе.
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Топ комментарии
+42
русский, ваше зверье уходит только когда получит сапогом по рылу. А освобождение любого населенного пункта Украины от русского генетического мусора - перемога.
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12.09.2022 19:55
+40
вот цю людину, яка є творцем "Балаклейсько-Ізюмськогго погрому кацапів" мало хто знає, про нього не говорять, але всі перемоги у нас озвучуюють ЗЄ та Єлдак !
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12.09.2022 20:01
+32
Тут у декого знову фронт посипався.
ЗСУ зайняли Святогірськ
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12.09.2022 19:48
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Єрмак підняв??? акуєть...
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12.09.2022 19:44 Ответить
Чукча писатель?
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12.09.2022 19:46 Ответить
номерний, Єлдак тут з якого куя намалювався?
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12.09.2022 19:48 Ответить
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував утелеграмі глави Офісу президента України Андрія Єрмака Джерело: https://censor.net/ua/v3366676

Ну и каким боком к освобождению Украины это руснявое чмо Дерьмак?
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12.09.2022 19:53 Ответить
вот цю людину, яка є творцем "Балаклейсько-Ізюмськогго погрому кацапів" мало хто знає, про нього не говорять, але всі перемоги у нас озвучуюють ЗЄ та Єлдак !
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12.09.2022 20:01 Ответить
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12.09.2022 20:06 Ответить
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12.09.2022 20:09 Ответить
Олександр Станіславович Сирський
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12.09.2022 20:09 Ответить
Українська вата за гроші кремля 7 років розповідала що дебальцевська операція то є та був провал ЗСУ- не сприймались жодні аргументи. Жодні!! Вимагали карати генералів та порошенко аж до розстрілу. Але тепер вони вступили в сметану.
Сектором С під час дебали керував Залужний
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12.09.2022 20:17 Ответить
Слава Честь Хвала НАЙКРАЩИМ ЗСУ 🙏🙏‼️❤️❤️❤️💙💛🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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12.09.2022 20:55 Ответить
По моєму він має стосунок до окупації, а не до деокупації України.
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12.09.2022 21:21 Ответить
та таким боком же як і Верка Сердючка, теж"орденоносец"....
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13.09.2022 01:29 Ответить
Vlad Koval f84e50b9

Реєстрація: 09.06.2022 - єлдако-кацапський козачок засланий
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12.09.2022 20:04 Ответить
Президент Украины скорбит о королеве Елизавете
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12.09.2022 19:50 Ответить
То він вже мемуари пише?
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12.09.2022 20:05 Ответить
Сором. Дніще. Донне. Зездець.
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12.09.2022 21:05 Ответить
Кротяра д'ерьмак и здесь примазался 🤮, это писец ! Этой мрази слишком много
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12.09.2022 20:59 Ответить
Поки ЗЄля пиляє свій вечірній мудозвон, то Єлдак вже швиденько виклав відос, типу: дивіться, я ж переживаю за Харківську обл., не подумайте що то дав наказ арештуватиДудіна.
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12.09.2022 19:48 Ответить
Тут у декого знову фронт посипався.
ЗСУ зайняли Святогірськ
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12.09.2022 19:48 Ответить
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12.09.2022 19:52 Ответить
Ах ти ж... Зараз підуть історії про "міня заставілі"
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12.09.2022 19:48 Ответить
"всьо, как 200 лєт назад"
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12.09.2022 19:53 Ответить
А почему ушли не думал? Ану подумай хорошо.
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12.09.2022 19:55 Ответить
русский, ты не думай, тебе думать фюрер запретил
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12.09.2022 20:01 Ответить
русский, я не знаю шо такое "рф". Страна-помойка между Украиной и США называется мААсковия.
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12.09.2022 20:05 Ответить
А зачем? Украина не собиралась на вас нападать. Вы напали--вы и обьявляйте? Нет? Спецоперация? Значит сцыкуны. Ничтожества. Подонки. Будете уничтожены.
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12.09.2022 20:14 Ответить
русский, а для чего Украине эти помойные территории, населенные дикими племенами вонючей русни?
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12.09.2022 20:16 Ответить
Спочатку хоча б російську вивчи, а потім тут писати будеш.
"Пєрєсєкьоте". пИсатель, блін
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12.09.2022 20:11 Ответить
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12.09.2022 20:11 Ответить
русский, ваше зверье уходит только когда получит сапогом по рылу. А освобождение любого населенного пункта Украины от русского генетического мусора - перемога.
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12.09.2022 19:55 Ответить
Это тебе **** беева рассказала, русский?
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12.09.2022 20:02 Ответить
Отрицательное наступление?
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12.09.2022 19:57 Ответить
да свинорыл, ты прав - вашу армию фуй догонишь...)))
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12.09.2022 20:36 Ответить
Кажуть, тачанка саме тому є скрєпною зброєю для мокшів, бо на ній можна швидко втікати
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12.09.2022 20:54 Ответить
Сёма Сумкин,це вам в кацапii так говорят? Тодi вигляни у вiконце, може мимо твого пiдвiконня, когось из тих шо "ушли за границу ",вже ногами вперёд несуть...
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12.09.2022 20:02 Ответить
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12.09.2022 19:52 Ответить
Да уж, у небензи голова уже приблизилась к жопе не только по форме, но и по содержанию🤔🧐😁 Единство формы и содержания - это сила 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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12.09.2022 19:56 Ответить
Це жарт чи насправді?просто десь вже чув..
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12.09.2022 20:00 Ответить
Я думаю, що жарт. Але перечитую новини. На всяк випадок. Від тієї Нєбєнзі всього можна очікувати.
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12.09.2022 20:13 Ответить
Вот тут и есть самый цимес. У нас еще с 2014 имеет место быть такая "игра"....придумай какой-то маразм и проверь или это уже происходит на стране-помойке. Пока шо никто не придумал шо-то, чего не внедрили с свое существование болотные дикари. А у нас тут таки богатые фантазии....
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12.09.2022 23:16 Ответить
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12.09.2022 20:13 Ответить
Наші герої впевнено звільняють нашу рідну землю.
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12.09.2022 19:52 Ответить
Наша бригада не світиться часто в новинах та човпуть хлопці як і всі.
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12.09.2022 19:53 Ответить
а что делают в цивилизованных странах с террористами, захватившими атомную?
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12.09.2022 19:55 Ответить
Дивиться як радіє)
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12.09.2022 19:58 Ответить
Для нього це: "пєчалька, однако".
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12.09.2022 21:28 Ответить
То йому не в Бучі либитись.
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12.09.2022 21:55 Ответить
Краще би дєрьмака там біля Тернової закопали і зняли потім відео.
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12.09.2022 20:03 Ответить
Правильно писати д'єрмак.
Ну майже як Д'артаньян.
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12.09.2022 20:14 Ответить
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12.09.2022 20:04 Ответить
- Валєра, якщо вже є ізюм, то візьми й лимон!
- Лиман? Добре, візьму!
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12.09.2022 20:04 Ответить
Прикинув по карті що звільнено і контролюється від Тернової до Ізюма десь 8000 до 10000 кв. км. Наші мабуть самі в приємному шоці.
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12.09.2022 20:05 Ответить
Kirill

@Kirill_dobriyy

·

6 ч

Пам'ятайте про ціну звільненних територій.
Це поранені і нажаль загиблі.
За кожен метр в буквальному сенсі була пролита наша кров.

Не забувайте їх ніколи.

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12.09.2022 20:11 Ответить
Рука не підіймається натиснути "подобається"... (

Хай береже вас Бог, хлопці!
Вічна слава загиблим!
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12.09.2022 20:18 Ответить
Цей сам буде ще довго спілкуватися з побратимами. Рана сильна,але не смертельна
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12.09.2022 20:59 Ответить
Да, та самая "битва под сталинградом" сегодня была бы одним из немногих малозаметных эпизодов войны. Теперь стало абсолюнто ясно, что без Украины СССР проиграл бы во Второй мировой. Слава украинским героям!
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12.09.2022 21:08 Ответить
Украинских военных, входящих в город, встречали вывешенные местными жителями флаги Украины и глава poccийской oккупационной aдминистрации!(с)
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12.09.2022 20:14 Ответить
Тонко, по-англійськи
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12.09.2022 20:19 Ответить
Ну то треба далі йти-добивати кацапню, щоб не оговталася. Бо залижуть рани і знову прилізуть.
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12.09.2022 20:14 Ответить
д'єрмак не вояк-нехай "мендзлює за сруССкім карабльом"!!!
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12.09.2022 20:17 Ответить
дермак?.. це те, що брехало 73%ному лохторату про "історію вигадану від початку і до кінця"?..
краще вже дочекаюсь інформації від справжніх Українців, від Генштабу, Залужного.., а не від прибиральниці-копіювальниці секретних документів, улюбленого фаворита Найвеличнівшивого
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12.09.2022 20:53 Ответить
Дмитро Чекалкин

КиївМіськБудда:
Хтось пам'ятає, що є такий собі Сергій Никифоров - офіційний прессекретар Президента?
Бо чомусь 99% інформації з Офісу Президента озвучують різні радники типу Арестовича чи Подоляка з Лещенком - які можуть нести дічайшу діч і не нести жодної відповідальності.
Дуже зручно.
bookbinder:
Це - секретний прессекретар.
У нас ще є омбудсмен, теж дуже секретний.
червона шапочка:
Президент зеленський скаже, хоч через прес-секретаря, хоч через Подоляка щось про Азовців і про вкрадену його бандою гуманітарку?
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12.09.2022 21:12 Ответить
Героям слава !!! Бережи вас Господь, рідненькі
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12.09.2022 21:13 Ответить
Бог руками ЗСУ звільняє Україну, а Дєрмакам і іншим агентам кремля буде шибениця.
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12.09.2022 23:40 Ответить

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12.09.2022 23:42 Ответить

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12.09.2022 23:43 Ответить
Опублікував відео, щоб народ знав, що є такий піклуватель про Україну як
Андрій Єрмак. Він заслужено несе радісні новини для народу.
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13.09.2022 00:08 Ответить
 
 