Разведчики группы К2 54-й ОМБр уничтожили группу оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы разведывательной группы К2 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили группу российских оккупантов на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу подразделения в фейсбуке.

"Хотим показать вам последний вояж одного из "вожаков незваных туристов". Приехал как-то этот "вожак" со своими приспешниками на один из земельных участков Донецкой области и начал давать указания, как проводить земляные работы. Но ребята из разведывательной группы К2 со своими товарищами по оружию стали этому возражать", - говорится в сообщении.

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