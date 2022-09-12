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Разведчики группы К2 54-й ОМБр уничтожили группу оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы разведывательной группы К2 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили группу российских оккупантов на Донетчине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу подразделения в фейсбуке.
"Хотим показать вам последний вояж одного из "вожаков незваных туристов". Приехал как-то этот "вожак" со своими приспешниками на один из земельных участков Донецкой области и начал давать указания, как проводить земляные работы. Но ребята из разведывательной группы К2 со своими товарищами по оружию стали этому возражать", - говорится в сообщении.
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+34 Максім ХОЙ 07fb0949
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показать весь комментарий12.09.2022 21:57
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! ВСУ наступают на Марьинку. Два батальона идут с Угледара. Пытаются в перспективе взять Донецк в окружение!
буде бажаня гляньте десь пів години .....Сергій Жирнов перший гість у программі дуже слушні речі промовляе.....
https://www.youtube.com/watch?v=nfIORplAMgM&ab_channel=%D0%98%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC
.............
хотя оба КГБ-шники, оба в эмиграции и примерно в одно и то же время..... имея равные возможности судьба распорядилась по своему.....
прислушиваться к мнению неудачника? ну скажем прямо....
но опять же - слушать, не значит слышать....., поэтому, наверно да, послушать можно....
слушать можно даже Скабееву, если мозги на полную включать..... ))
Жирнов по проще, консультирует точно так же но Французев....
хотя все они гєбня ....ничего святого...... но некий разум есть......... а комуто и Арестовича
хватает...
https://www.youtube.com/watch?v=KU-6ulDNVUE
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