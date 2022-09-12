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Разведчики группы К2 54-й ОМБр уничтожили группу оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы разведывательной группы К2 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили группу российских оккупантов на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу подразделения в фейсбуке.

"Хотим показать вам последний вояж одного из "вожаков незваных туристов". Приехал как-то этот "вожак" со своими приспешниками на один из земельных участков Донецкой области и начал давать указания, как проводить земляные работы. Но ребята из разведывательной группы К2 со своими товарищами по оружию стали этому возражать", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Бойцы 54-й ОМБр уничтожили танк рашистов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+34
А ЦЕ ПИШЕ НАШ "ЛЮБИМИЙ" СОЛОВ'ЇНИЙ ПОМЬОТ)
! ВСУ наступают на Марьинку. Два батальона идут с Угледара. Пытаются в перспективе взять Донецк в окружение!
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12.09.2022 21:57
+22
Ланос прєвратілся в 2,5 бєлих жігуля
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12.09.2022 22:01
+20
Одне падло вислизнуло
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12.09.2022 21:57
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А ЦЕ ПИШЕ НАШ "ЛЮБИМИЙ" СОЛОВ'ЇНИЙ ПОМЬОТ)
! ВСУ наступают на Марьинку. Два батальона идут с Угледара. Пытаются в перспективе взять Донецк в окружение!
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12.09.2022 21:57 Ответить
Макс,фантазії на ніч? Вірю тільки вашим фото
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12.09.2022 22:18 Ответить
Дякую за довіру
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12.09.2022 22:19 Ответить
Два батальиони на Донецьк -- дас іс фантастіш.
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12.09.2022 22:25 Ответить
Одне падло вислизнуло
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12.09.2022 21:57 Ответить
курва живучее...от судьбы не уйдешь, суждено умереть от пули куй ты даже от арты за200тишся)ИМХО
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12.09.2022 22:00 Ответить
одне сісти не встигло... видно всрався....
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12.09.2022 22:01 Ответить
он после первого взрыва обосрался и сразу в кусты побежал. Это его и спасло. Но нет гарантий, что надолго. Как поётся в популярном на кацапии романсе: "кавалергарда век недолог"
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12.09.2022 22:42 Ответить
Маємо надію, що не повністю... Пердак схоже не проліз та добряче підгорів
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12.09.2022 22:31 Ответить
росіяни стали шашликом https://www.youtube.com/watch?v=6JbIg_4TVro
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12.09.2022 22:00 Ответить
Ланос прєвратілся в 2,5 бєлих жігуля
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12.09.2022 22:01 Ответить
Двом падлюкам вдалося вислизнути 😠
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12.09.2022 22:02 Ответить
К2-респектище.Давайте ще...
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12.09.2022 22:03 Ответить
погпно видно марку авто, але маю відчуття що сіли в білу ладу..... Дарвін аплодує.... той орк що пішов пішки, мабуть дійшов у полон.... а може теж до кобзона..... щасливчик.....
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12.09.2022 22:04 Ответить
Вроде как Ланос.
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12.09.2022 22:13 Ответить
може буть вони ж ще не в раші.....
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12.09.2022 22:15 Ответить
ааааааааааа!!!!!!!! ванька-встанька , музон БИМБА !!!!! ЗДОХНИТЕ СУКИ ВСЕ !!!!!
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12.09.2022 22:12 Ответить
Вот ето точность. Со второго удара. Миномет хорошая вещь в умелых руках.
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12.09.2022 22:18 Ответить
офф топ
буде бажаня гляньте десь пів години .....Сергій Жирнов перший гість у программі дуже слушні речі промовляе.....
https://www.youtube.com/watch?v=nfIORplAMgM&ab_channel=%D0%98%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC
.............
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12.09.2022 22:23 Ответить
сейчас такая жизнь, что два с половиной часа - это вообще неформат. ))
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12.09.2022 22:45 Ответить
в наших реалия да... нужно вьічленять основное... без водьі.....
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12.09.2022 22:49 Ответить
Жирнов добрый и отзывчивый человек, но по-жизни - неудачник, в отличии от Швеца....,
хотя оба КГБ-шники, оба в эмиграции и примерно в одно и то же время..... имея равные возможности судьба распорядилась по своему.....
прислушиваться к мнению неудачника? ну скажем прямо....
но опять же - слушать, не значит слышать....., поэтому, наверно да, послушать можно....
слушать можно даже Скабееву, если мозги на полную включать..... ))
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12.09.2022 23:12 Ответить
Швец не заходит, слишком пафосно и не всегда правдоподобно........ но зато в США...
Жирнов по проще, консультирует точно так же но Французев....
хотя все они гєбня ....ничего святого...... но некий разум есть......... а комуто и Арестовича
хватает...
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12.09.2022 23:18 Ответить
и да неудачик как по мне - добряк, а удачливьій очень хитровьі*******.... имхо.....
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12.09.2022 23:24 Ответить
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12.09.2022 22:45 Ответить
"ни*я не понял, но очень интересно!"...., наши с боем зашли машинку какую-то посмотреть....
https://www.youtube.com/watch?v=KU-6ulDNVUE
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12.09.2022 22:48 Ответить
Але дали час прицілитися
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12.09.2022 22:51 Ответить
Батарея мінометів у складі 3 одиниць 120-мм мінометних комплексів 2С12 «Сані» і 3 транспортних машини 2Ф510 знищені ударом безпілотника в районі дороги 14К-33 північніше н/п Логачьовка, Бєлгородська обл. РФ на відстані 2,6 км від державного кордону України. Батарея неодноразово обстрілювала територію України.

Військова комісія tZE inform
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12.09.2022 23:55 Ответить
Після 24го професор історичних наук Казахстану, попросила не називати росіян ордою ,ординці мали честь.Вже не називають.Тваринники кричали не називайте тваринами, це образа. Вже не називають. Любителі дикої природи підняли гвалт,не називайте звірями,образа.Не називають. Артисти попросили не називати орками. Майже не називають.В ходу рашисти,суки,підари.Цікаво, але факт.
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13.09.2022 06:45 Ответить
Возражения приняты
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13.09.2022 08:00 Ответить
 
 