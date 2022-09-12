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Подразделения Нацгвардии и ВСУ зашли в Святогорск на Донетчине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Национальной гвардии Украины подтвердили освобождение города Святогорск Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Нацгвардии в фейсбуке.

"Подразделения Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и теробороны зашли в город Святогорск. Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу землю от оккупанта. Победа будет обязательно нашей. Слава Украине! Слава Национальной гвардии Украины!" - говорится в видео.

Смотрите также: Нацгвардейцы в Харьковской области взяли в плен двух боевиков "ЛНР". ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+44
Слава Україні
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12.09.2022 22:28
+42
все коротко і ясно!!!
Героям Слава!!!
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12.09.2022 22:28
+42
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12.09.2022 22:29
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Слава Україні
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12.09.2022 22:28 Ответить
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12.09.2022 23:13 Ответить
Я на Машку подумав що Верещучка.)
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13.09.2022 00:40 Ответить
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13.09.2022 13:37 Ответить
А мистер Бин в каске каким боком?
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13.09.2022 06:25 Ответить
то медвепут, хоча здалеку ніби схожий
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13.09.2022 07:40 Ответить
все коротко і ясно!!!
Героям Слава!!!
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12.09.2022 22:28 Ответить
Welt: ВСУ при контрнаступлении взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ.
В ходе контрнаступления в плен попали тысячи россиян.
welt.de/politik/ausland/plus240992309/
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12.09.2022 22:56 Ответить
ну тут два варіанти або строітельний нож або ми не кацапи..... вагаюсь який вибрати....... хоча......
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12.09.2022 23:01 Ответить
Святогірськ наш. Ось тепер то вже Лиман точно повинен впасти, а за ним і Ямпіль і тоді північна частина Донеччини вільна. Думаю скоро так і буде.
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12.09.2022 22:29 Ответить
Так Ямпіль і Лиман тут на Цензорі уже вчора брали. Я навіть карту дивилась
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12.09.2022 22:32 Ответить
Они в серой зоне пока, там кацев окружают. Как окружат, так перебьют. Имейте терпение.
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12.09.2022 22:37 Ответить
теоретично вже наш https://www.youtube.com/watch?v=hOm1kXa2bhM
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12.09.2022 22:40 Ответить
Nociu sbezit kacapi s Limana.Takaja u nix taktika.jesli nezbezit togda Himars pomozet ecio raz podumat
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12.09.2022 22:37 Ответить
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12.09.2022 22:29 Ответить
Все-таки удивительная сила у профессиональной пропаганды. Ведь это же не юмористический стеб, многие на Донбассе действительно так думают, с некоторыми сам общался. Люди с высшим образованием, некоторые даже кандидаты и доктора наук - откуда такая иррациональность, как у ученого может напрочь исчезать логика? Причем избирательно: если беседовать на тему, не касающуюся независимой Украины - классическая светская беседа, одно удовольствие. Но стоит упомянуть Революцию Достоинства, Донбасс или Крым - в глазах появляется нездоровый блеск, исчезает логика и способность слышать собеседника. Как зомби-биороботы, которым в мозги зашили такую реакцию. Но это не машины, не зомби, а гомо сапиенсы, обработанные искусной пропагандой.
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12.09.2022 22:43 Ответить
А Ви згадайте як в ссср всі академіки підписали листа проти Сахарова. Не люмпени. Академіки. Для яких термін "академічна дискусія" мав би бути аксіомою. А така дискусія вимагає спочатку дати визначення термінам. Але навіть академіки виявили люмпенську покірність ...
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12.09.2022 22:48 Ответить
Академіки в більшості своїй - це типові чиновники, які пролізли на самий верх. І поводяться вони відповідно. Жадібні, корумповані, ******* усілякі звання і нагороди. Це не ті люди, для яких наука понад усе.
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12.09.2022 22:55 Ответить
Мій нині покійний науковий керівник - дійсний член НАН України - не був жадібним та корумпованим. Щоправда, і академіком він став лише у незалежній Україні, на голосуванні до АН СРСР (подавав, здається, двічі) він недобирав кілька голосів.
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12.09.2022 22:59 Ответить
Це можна пояснити тиском - як не підпишеш, то втратиш роботу, і надовго, можливо назавжди. А ось як 99.9% (без фальсифікацій і підтасовок) голосували з "блок комуністів та безпартійних" - це тиском не поясниш, бо ніхто не заважав зайти у кабінку і викреслити кандидата.
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12.09.2022 22:56 Ответить
Ну це не поодинокі випадки про які ви написали. У мене вже давно є думка що це є приклад зомбування. Це стосується прихильників секти гундяєва і частини прихильниів зечмонь. Тупо повторюють завчені мантри і без любої дискусіЇ.
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12.09.2022 23:07 Ответить
НЛП ніхто не відміняв..на раїсі його точно застосовують, бо якщо не здоровий глузд, то шлунок в них вже повинен був перемогти, а ні..терплять ботоксного
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12.09.2022 23:21 Ответить
Ну что вы, это не пропаганда виновата. Это у людей другой ДНК или BIOS, на который ложится уже все остальное, включая мировоззрение. А сложившиеся мировоззрение запускает целеполагание, которое, в свою очередь управляет дерганием рук и ног, то есть действием. Другими словами, они и без всякой пропаганды делали-бы тоже самое, потому что они этого хотят. Они хотят жить в великой империи и править всем остальным миром, а самостоятельная Украина этому мешает и без нее весь этот "project" накроется медным тазом. Вот и все. Поэтому, даже не стоит с ними разговаривать, они уже сделали свой выбор. Они хотят жить в "таежном союзе", вот пусть и валят туда. Пусть идут нахер!
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13.09.2022 11:06 Ответить
Расея решила избавится от Донбасса? Разворовали и сливают.
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12.09.2022 22:44 Ответить
Зрадофілів бачу і там вистачає...
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12.09.2022 22:45 Ответить
Коли почнуть Донецьк та Луганськ визволяти, кремляді будуть найпершими волати без перерви про міжнародне право, правила ведення війни та збирати радбез ООН кожного дня, що незалежні горді республіки окуповуються хвашистами...
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12.09.2022 22:55 Ответить
Та вже пишуть оркоресурси:" Найомнікі і укронацисти началі террор на захваченних тєріторіях".
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12.09.2022 23:29 Ответить
Нарешті "кормільці" здохнуть по заслузі, а то дивись, всі 30 років жили, як вареник в маслі на дотаціях України, а кликали і любили рашку і все їм було не так, все їм заважала Україна. Побажали війни? Цапія її скоренько вам принесла і намастила лижі. Будете відповідати за свої злочини перед тими, на кого підняли свою брудну руку і проти кого говорили брудні, погані слова.
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12.09.2022 23:14 Ответить
Дивіться , щоб не плямкали знов з трибун "там наші люди "
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12.09.2022 23:43 Ответить
Лично бы я не брал Донецк штурмом принципиально.Они только этого и хотят

Сейчас стянут туда все силы и укрепят все по полной...Только двойное кольцо окружения и блокада пока с голоду не сдохнут 1-2 года.А простые люди пусть выходят с поднятыми руками из города.А боевикам блокада и смерть ...
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14.09.2022 07:45 Ответить
А нахвалялись.
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12.09.2022 22:30 Ответить
А вот найти бы сейчас этих, кто с плакатами..
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12.09.2022 22:57 Ответить
Та вже марно їх шукати мабуть.Якщо не спились то десь за ці півроку зажмурені як мобіки з лугандону.
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12.09.2022 23:12 Ответить
Мацковських попів - колобарантів в тюрьму
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12.09.2022 22:33 Ответить
Сме час і можливість зачистити лавру від свинособачих попів.
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13.09.2022 00:45 Ответить
Молодцi!Слава ЗСУ,Слава Героям! Повертайтеся живими!Бережить вас Господь!
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12.09.2022 22:36 Ответить
ЧТО ТАМ В ТАГАНРОГЕ ???? ГОРИТ , ВЗРЫВАЕТСЯ , красиво очень, может есть инфа ?
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12.09.2022 22:47 Ответить
Увидели нескольких литовцев и сразу НАТО, НАТО
Друзі Литовці які воюють за Україн!!!
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12.09.2022 22:47 Ответить
А чого литовці ?
Ніяких асоціацій ?
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12.09.2022 23:33 Ответить
Получается наши организовали переправу через Северский Донец.
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12.09.2022 22:49 Ответить
- Потому что у нас танк не стреляет.
- А зачем вы ездили на танке, который не стреляет?
- ...
- У вас одни танки стреляют, но не ездят, а другие ездят, но не стреляют?
- Получается, так.
https://glavred.net/ukraine/odni-tanki-ezdyat-a-drugie-strelyayut-plennyy-okkupant-udivil-set-rasskazom-o-boe-s-vsu-10408304.html

Одні танки їздять, а інші стріляють: полонений окупант здивував мережу розповіддю про бій з ЗСУ 👀
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12.09.2022 22:53 Ответить
мля живой анекдот))).а если серьезно война дорогое удовольствие..и сколько бы не было миллион тонн старья без толку .ну к сожалению да убивают уничтожают и тд..но чтоб как супердержава напасть захватить тем более не маленькую страну как Украина этого недостаточно.видел видео из баз НАТО или в США как часы работают..вся техника блестит..а логистика какая и солдаты все как на подбор.
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12.09.2022 23:10 Ответить
Це наче як Віталій Марків на відео, хто пам'ятає....
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12.09.2022 22:57 Ответить
Це він, ДемСокира ще зранку це фото виклало
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12.09.2022 23:09 Ответить
Пам'ятаємо, одружився на співачці Карпа.
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12.09.2022 23:16 Ответить
Бувший шахтар із міста Павлограда, кандидат на мери в Павлограді ув минулому, але нарід його не вибрав.
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12.09.2022 23:18 Ответить
Призвіще Марків галицьке.
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12.09.2022 23:30 Ответить
Павлоград - ватне місто 😠
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13.09.2022 00:29 Ответить
Слава ЗСУ !!! Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!!!
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13.09.2022 00:41 Ответить
На відео той самий Віталій Марків, якого визволяли у Італії після фейкових звинуваченеь русні у вбистві італійського журналіста.
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13.09.2022 02:02 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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13.09.2022 13:39 Ответить
 
 