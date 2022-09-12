24 116 52
Подразделения Нацгвардии и ВСУ зашли в Святогорск на Донетчине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Национальной гвардии Украины подтвердили освобождение города Святогорск Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Нацгвардии в фейсбуке.
"Подразделения Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и теробороны зашли в город Святогорск. Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу землю от оккупанта. Победа будет обязательно нашей. Слава Украине! Слава Национальной гвардии Украины!" - говорится в видео.
Топ комментарии
+44 Кіт Семен
показать весь комментарий12.09.2022 22:28
+42 Артм Воронцов
показать весь комментарий12.09.2022 22:28
+42 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий12.09.2022 22:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Героям Слава!!!
В ходе контрнаступления в плен попали тысячи россиян.
welt.de/politik/ausland/plus240992309/
Сейчас стянут туда все силы и укрепят все по полной...Только двойное кольцо окружения и блокада пока с голоду не сдохнут 1-2 года.А простые люди пусть выходят с поднятыми руками из города.А боевикам блокада и смерть ...
Друзі Литовці які воюють за Україн!!!
Ніяких асоціацій ?
- А зачем вы ездили на танке, который не стреляет?
- ...
- У вас одни танки стреляют, но не ездят, а другие ездят, но не стреляют?
- Получается, так.
https://glavred.net/ukraine/odni-tanki-ezdyat-a-drugie-strelyayut-plennyy-okkupant-udivil-set-rasskazom-o-boe-s-vsu-10408304.html
Одні танки їздять, а інші стріляють: полонений окупант здивував мережу розповіддю про бій з ЗСУ 👀