Удары врага по украинской энергетической инфраструктуре – реакция на разгром российских сил на Харьковщине, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 201-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера и сегодня российская армия нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре. Сотни тысяч украинцев оказались в темноте - без электричества. Дома, больницы, школы, коммунальная инфраструктура... Российские ракеты попали именно в те объекты, которые вообще не имеют никакого отношения" к инфраструктуре Вооруженных Сил нашего государства…

С одной стороны, это признак отчаяния тех, кто придумал эту войну. Так они реагируют на разгром российских сил в Харьковской области. Они ничего не могут поделать с нашими героями на поле боя, и потому Россия направляет свои подлые удары против гражданской инфраструктуры.

С другой стороны, Россия пытается помешать нам направить возможности Украины так, чтобы стабилизировать ситуацию в Европе. Наш экспорт электричества – то, чего Россия сейчас очень боится. Потому что мы можем разрушить российские планы по опустошению карманов европейцев этой зимой из-за безумных энергетических цен…

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Должны еще усилить наше сотрудничество, чтобы преодолеть российский террор. Надо признать Россию государством-террористом. Ужесточить санкции – нужен восьмой санкционный пакет ЕС. Увеличить помощь Украине, прежде всего, ускорить предоставление систем ПВО", - сказал Зеленский.