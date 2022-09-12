Удары врага по украинской энергетической инфраструктуре – реакция на разгром российских сил на Харьковщине, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 201-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера и сегодня российская армия нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре. Сотни тысяч украинцев оказались в темноте - без электричества. Дома, больницы, школы, коммунальная инфраструктура... Российские ракеты попали именно в те объекты, которые вообще не имеют никакого отношения" к инфраструктуре Вооруженных Сил нашего государства…
С одной стороны, это признак отчаяния тех, кто придумал эту войну. Так они реагируют на разгром российских сил в Харьковской области. Они ничего не могут поделать с нашими героями на поле боя, и потому Россия направляет свои подлые удары против гражданской инфраструктуры.
С другой стороны, Россия пытается помешать нам направить возможности Украины так, чтобы стабилизировать ситуацию в Европе. Наш экспорт электричества – то, чего Россия сейчас очень боится. Потому что мы можем разрушить российские планы по опустошению карманов европейцев этой зимой из-за безумных энергетических цен…
Должны еще усилить наше сотрудничество, чтобы преодолеть российский террор. Надо признать Россию государством-террористом. Ужесточить санкции – нужен восьмой санкционный пакет ЕС. Увеличить помощь Украине, прежде всего, ускорить предоставление систем ПВО", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Он сказал, что силы «ДНР» потеряли контроль над городом из-за... большого количества польских наемников 🤡 Добре що не негри )
Арестович прокомментировал вчерашние удары рф по объектам критической инфраструктуры:
«Все как обычно - когда путинская армия не может победить на поле боя, она начинает воевать с гражданскими. Страна, в которой есть атомная станция, такая как наша, ее очень сложно лишить электричества, даже разрушая ТЭЦ.
Спешу успокоить наших граждан, что паники испытывать не надо - запас прочности энергетики очень высокий».
чы шеф алёши сам порешает?
1) НАТО усилилось и увеличилось
2) РФ ослабла - потеряны люди и техника
3) Новые вооружения производить практически невозможно - комплектующих никто не поставляет, а своих не делают
4) От технологий отрезаны на десятилетия
5) Население соседней страны ненавидит
6) Теперь весь мир (и китайцы тоже) знают, что из себя представляет армия РФ
7) Можно долго продолжать...
...Зеленского...до него было пять президентов....иных уж нет....,а те далече , весь ваш пердеж....в пользу бедных...собаки лают...караван идёт...через два года выборы....потерпите не пердите...Народ Украины...не ошибется....
Вы же его 70% голосов выбрали или кто- то другой....???
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