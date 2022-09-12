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Удары врага по украинской энергетической инфраструктуре – реакция на разгром российских сил на Харьковщине, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 201-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера и сегодня российская армия нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре. Сотни тысяч украинцев оказались в темноте - без электричества. Дома, больницы, школы, коммунальная инфраструктура... Российские ракеты попали именно в те объекты, которые вообще не имеют никакого отношения" к инфраструктуре Вооруженных Сил нашего государства…

С одной стороны, это признак отчаяния тех, кто придумал эту войну. Так они реагируют на разгром российских сил в Харьковской области. Они ничего не могут поделать с нашими героями на поле боя, и потому Россия направляет свои подлые удары против гражданской инфраструктуры.

С другой стороны, Россия пытается помешать нам направить возможности Украины так, чтобы стабилизировать ситуацию в Европе. Наш экспорт электричества – то, чего Россия сейчас очень боится. Потому что мы можем разрушить российские планы по опустошению карманов европейцев этой зимой из-за безумных энергетических цен…

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Должны еще усилить наше сотрудничество, чтобы преодолеть российский террор. Надо признать Россию государством-террористом. Ужесточить санкции – нужен восьмой санкционный пакет ЕС. Увеличить помощь Украине, прежде всего, ускорить предоставление систем ПВО", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+9
ух ты блт! шоб мы без тебя делали! спасибо, что объяснил!
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12.09.2022 23:19
+8
вовОЧКА , а нука расскажи нам про то , как Залужный подал в оп списки наградные , а твой кореш ермак его отклонил, потому что в нем был Муженко , давай рассказывай про своих хероев-наркоманов 95 квартала , которые из чехии и польши не вылазят, сладко спят, вкусно жрут, винишко по вечерам , и за это им героев повесили, .............вовОЧКА , ты конченный лицемер.
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12.09.2022 23:32
+7
Глава «ДНР» Чепушилин заявил, что в Святогорске Донецкой области ситуация тяжелая.

Он сказал, что силы «ДНР» потеряли контроль над городом из-за... большого количества польских наемников 🤡 Добре що не негри )
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12.09.2022 23:18
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Глава «ДНР» Чепушилин заявил, что в Святогорске Донецкой области ситуация тяжелая.

Он сказал, что силы «ДНР» потеряли контроль над городом из-за... большого количества польских наемников 🤡 Добре що не негри )
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12.09.2022 23:18 Ответить
У Зеленського одна методичка на всіх

Арестович прокомментировал вчерашние удары рф по объектам критической инфраструктуры:

«Все как обычно - когда путинская армия не может победить на поле боя, она начинает воевать с гражданскими. Страна, в которой есть атомная станция, такая как наша, ее очень сложно лишить электричества, даже разрушая ТЭЦ.

Спешу успокоить наших граждан, что паники испытывать не надо - запас прочности энергетики очень высокий».
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12.09.2022 23:20 Ответить
видимо велогенератор бубе волонтёры подогнали...
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12.09.2022 23:31 Ответить
навколо України, совсім поруч, на відстані від 70 до 190 кілометрів, на территорії гімнофедерації знаходяться 5-7 ТЕС! треба нагадати рассєянам про це, щоб вони розуміли що в цью гру можна грати в обидва боки
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12.09.2022 23:49 Ответить
я про це торочу ціле,блєать,півріччя...
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12.09.2022 23:54 Ответить
так хай направить туди своїх абхазських і осетинських братів. Може взяти і арахамію. Там ще десь чеченці заблукали, також направ їх православних до Лаври у Святогорськ, помоляться і допоможуть даунбасятам.
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12.09.2022 23:22 Ответить
Не може , козлойоби в оточенні ! Якщо якомусь гірському петузу вдасться залишитись живим (завдяки молитвам) то без яєць )!
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12.09.2022 23:30 Ответить
Дякую, КЕП!
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12.09.2022 23:18 Ответить
ух ты блт! шоб мы без тебя делали! спасибо, что объяснил!
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12.09.2022 23:19 Ответить
Володя, дай відповідь ракетами "Грім 2 Сапсан", або "Вільхою М" і знищи "Нептунами" ті кораблі в Чорному і Азовському морях, які б'ють по наших містах. Думаю, що за три роки хоч пару сотень зробили? Чи все закатав у асфальт?
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12.09.2022 23:20 Ответить
мож просто бубе арестовичу на кацапов накапать?
чы шеф алёши сам порешает?
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12.09.2022 23:22 Ответить
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12.09.2022 23:26 Ответить
Тобі подарувати бритву, бомжара сраний?
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12.09.2022 23:27 Ответить
Ну так не треба , там на його «бомжатську бороду» з налогів тратять як на укладку асфальту !
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12.09.2022 23:35 Ответить
А прикиньте, какие масштабные последствия у этой авантюры поехавшего деда.

1) НАТО усилилось и увеличилось

2) РФ ослабла - потеряны люди и техника

3) Новые вооружения производить практически невозможно - комплектующих никто не поставляет, а своих не делают

4) От технологий отрезаны на десятилетия

5) Население соседней страны ненавидит

6) Теперь весь мир (и китайцы тоже) знают, что из себя представляет армия РФ

7) Можно долго продолжать...
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12.09.2022 23:27 Ответить
на кой нам проблемы кацапов? меня больше волнуют последствия, для моей страны, к которым привел выбор в 2019году. Помню как сейчас, партия войны и партия мира.
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13.09.2022 00:00 Ответить
партия ЗЕ-мира = партия поголовных предателей
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13.09.2022 00:42 Ответить
Курская АЭС 60 км / Воронежская АЭС 150км от укр. границы!!!! чего ждем?
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12.09.2022 23:29 Ответить
Чекаєм «жесту доброї волі» в
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12.09.2022 23:31 Ответить
вовОЧКА , а нука расскажи нам про то , как Залужный подал в оп списки наградные , а твой кореш ермак его отклонил, потому что в нем был Муженко , давай рассказывай про своих хероев-наркоманов 95 квартала , которые из чехии и польши не вылазят, сладко спят, вкусно жрут, винишко по вечерам , и за это им героев повесили, .............вовОЧКА , ты конченный лицемер.
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12.09.2022 23:32 Ответить
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12.09.2022 23:42 Ответить
какая отвратитльная рожа справа
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13.09.2022 00:44 Ответить
хорошо бы и наголосы правильно отображать на видеосуфлёре...
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12.09.2022 23:40 Ответить
Хватит..уже обсерать
...Зеленского...до него было пять президентов....иных уж нет....,а те далече , весь ваш пердеж....в пользу бедных...собаки лают...караван идёт...через два года выборы....потерпите не пердите...Народ Украины...не ошибется....
Вы же его 70% голосов выбрали или кто- то другой....???

.
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13.09.2022 04:07 Ответить
Ага народ не"ошибається"-це ви про кого,про "лЕгімитного"?Цього теж до виборів треба було терпіти?
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13.09.2022 07:01 Ответить

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13.09.2022 16:23 Ответить
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14.09.2022 02:47 Ответить
 
 