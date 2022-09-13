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За три дня наступления бойцы 80-й бригады прошли с боями 150 км. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Через три дня наступления бойцы 80-й бригады прошли с боями 150 км в Харьковской области.

Об этом сообщил в фейсбуке защитник Украины Максим Бугель, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что уже можно. После того, как 6 сентября 25 и 92 бригады пробили коридор, мы пошли в рейд. Через два дня мы прошли более 150 км в тылу противника. По маршруту выдвижения делали засады, уничтожая живую силу и технику противника и на утро 8 сентября вышли в село Сеньково. После чего продолжили успешное выполнение поставленных задач", - отмечает он.

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За три дня наступления бойцы 80-й бригады прошли с боями 150 км 01
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Топ комментарии
+51
Госдеп по дипломатическим каналам предупредил Москву, что если удары по критической инфраструктуре Украины будут продолжены, Киеву в ускоренном порядке будет предоставлено оружие для зеркальных ответов по территории России. Об этом же путина предупредил Макрон.💪
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13.09.2022 08:55
+35
Три переданных Великобританией бронетранспортера FV103 Spartan на вооружении украинской армии в #Харьковской области. Всего было передано 35 таких машин.

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13.09.2022 08:56
+33
Слава УКРАЇНІ!
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13.09.2022 08:51
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Слава УКРАЇНІ!
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13.09.2022 08:51 Ответить
Слава 80-й бригаді!!
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13.09.2022 08:59 Ответить
80-та Рейтарська Бригада!
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13.09.2022 09:06 Ответить
да они не шли а бежали)
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13.09.2022 08:52 Ответить
За москалями.
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13.09.2022 08:54 Ответить
Марафонці 👍
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13.09.2022 08:54 Ответить
Они войдут в историю!
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13.09.2022 08:54 Ответить
они уже ворвались в историю.
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13.09.2022 09:06 Ответить
Госдеп по дипломатическим каналам предупредил Москву, что если удары по критической инфраструктуре Украины будут продолжены, Киеву в ускоренном порядке будет предоставлено оружие для зеркальных ответов по территории России. Об этом же путина предупредил Макрон.💪
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13.09.2022 08:55 Ответить
Доброго ранку, Макс,а я про що . Були домовленості, хоч які вони можуть бути з ботоксним. Тримайтесь
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13.09.2022 09:09 Ответить
Уклін вам , Герої!!
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13.09.2022 08:56 Ответить
Ви справжні воїни та герої...
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13.09.2022 08:56 Ответить
Три переданных Великобританией бронетранспортера FV103 Spartan на вооружении украинской армии в #Харьковской области. Всего было передано 35 таких машин.

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13.09.2022 08:56 Ответить
Українські рейтари.

Рейтари (нім. Reiter - вершник).
Рейтари - одна із перших кавалерійних одиниць за більшість європейських країн. Дещо схожі на вже застарілих лицарів, закуті у важкі лати, на витривалих бойових конях, неповороткі, зате сильні рейтари можуть легко винищити ворожу армію і стримати наступ. Будучи важкою кавалерією, рейтари довго будуються, але сильно б'ють ворога.
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13.09.2022 09:05 Ответить
Гарно і традиційно. На "залізних конях " по тилах ворога.

ЕЛІТНА КОЗАЦЬКА РОЗВІДКА: ХИТРОЩІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО, ЯКІ ДОПОМАГАЛИ ПЕРЕМОГТИ В БОЮ
https://www.5.ua/suspilstvo/elitna-kozatska-rozvidka-khytroshchi-viiska-zaporozkoho-iaki-dopomahaly-peremohty-v-boiu-223216.html
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13.09.2022 09:01 Ответить
На Луганськ.
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13.09.2022 09:02 Ответить
Дякуємо вам, наші визволителі! Слава ЗСУ!
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13.09.2022 09:04 Ответить
США, дайте нам плиз 300 км ракет! Нам надо уничтожить военные объекты бомбящие Харьков, как он зиму будет проходить, если орки бьют по критической инфраструктуре 2 раза в день? Не будем мы ими, пока, мосе херачить, ну, пожалуйста)
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13.09.2022 09:05 Ответить
300km eto neochom....hotja bi 1000km a to i 2000km treba
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13.09.2022 09:12 Ответить
Російська армія добре бігає. Українська армія не здатна її догнати. Мабуть будут тікати як у війну з німцями до самої Москви. Добрі вояки. Де там той Мідведев, що дуже хтів, щоб ми стали на коліна, повісимо біля Путіна
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13.09.2022 09:14 Ответить
Наші герої!
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13.09.2022 09:16 Ответить
Трохи зморені, але щасливі !!!
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13.09.2022 09:18 Ответить
Слава Украине! Героям слава!
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13.09.2022 09:18 Ответить
Ух,как хорошо наши двигают орков, как Гудериан на Западном направлении гнал РККА во ВМВ-по 50км в сутки..
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13.09.2022 14:15 Ответить
красавы!!!
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14.09.2022 00:56 Ответить
ГЕООЯМ СЛАВА 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.09.2022 13:24 Ответить
 
 