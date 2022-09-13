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Российские СМИ признали фактическую потерю Святогорска. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские СМИ и пропагандисты признают, что украинские Вооруженные силы фактически заняли Святогорск Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Военный информатор".

"Видео переправы разведгруппы ВСУ через Северский Донец и ее прогулки по Святогорску. Как и в случае с селами Старый Караван и Озерное рядом с Лиманом, украинские солдаты вальяжно ходят по территории населенного пункта. Фактически, Святогорск не контролируется российской армией", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Подразделения Нацгвардии и ВСУ зашли в Святогорск на Донетчине. ВИДЕО
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Топ комментарии
+33
Якби ще лавру звільнити від сатаністів путіна.
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13.09.2022 09:08
+19
Без паники, фсе пад кантролем!11!
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13.09.2022 09:05
+15
По російських містах скоро і стріляти не треба буде. Все горітиме від палаючих дуп.
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13.09.2022 09:05
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Без паники, фсе пад кантролем!11!
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13.09.2022 09:05 Ответить
По російських містах скоро і стріляти не треба буде. Все горітиме від палаючих дуп.
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13.09.2022 09:05 Ответить
Кацапи вже можуть консервувати своi газовi свердловини- метану на роки вистачить...Хай силос жеруть..
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13.09.2022 09:45 Ответить
рашка в ****.
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13.09.2022 09:06 Ответить
Шо с бандурой? Его уже набутьілили?)))
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13.09.2022 09:07 Ответить
Переведи!!!!
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13.09.2022 10:20 Ответить
Якби ще лавру звільнити від сатаністів путіна.
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13.09.2022 09:08 Ответить
Таки вони всі три в Україні під Гундяєм
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13.09.2022 09:10 Ответить
правильний прапор👍 - з таким прапором Україна вийшла з Майдану, це потім какиеразницы та бариги перефарбували її у мирні жовто-блакитні кольори та злили усе злякавшись українців
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13.09.2022 09:12 Ответить
Нам би ще верховним головнокомандувачем такого, як Шухевич.
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13.09.2022 09:32 Ответить
вангую.... скоро в рашке будут кричать не путин памаги - а путин тьі *****.....
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13.09.2022 09:13 Ответить
А он в февраля был занят или 8 лет под окупацией?

Хлопцы красавцы!
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13.09.2022 09:15 Ответить
Святогорськ захопили недавно, влітку (червень-липень 2022 р.).
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13.09.2022 09:25 Ответить
Спасиб!
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13.09.2022 09:43 Ответить
Как говорят в народе, на каждую кацапскую резиновую жопу всегда найдётся ЗСУ-болт с резьбой !
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13.09.2022 09:17 Ответить
Подивилася карту від Бутусова, чекаю на вечірній розгляд військових дій. Так до 120 км за пару днів. ЗСУ реально якісна,креативна і мотивована Армія
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13.09.2022 09:18 Ответить
Тут карта від ISW. Оновлюється щодня https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
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13.09.2022 09:23 Ответить
натовские русскоязычные бандеровцы - скажуть на росії
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13.09.2022 09:22 Ответить
Сумна новина. На жаль, сьогодні путін не здох 🥺
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13.09.2022 09:30 Ответить
very very good
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13.09.2022 09:33 Ответить
Лавру от сепаров очистите
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13.09.2022 09:38 Ответить
Может таки от коллаборантов, т.к. "сепаратизма" в Украине не было и нет?! И почему коллаборантов и коллаборационизм называют "сепаратизмом" мне не понятно! Более того, рассматриваю применение лозного термина "сепаратист" по отношению к коллаборатам считаю подыгрыванием рашистской пропаганде про "гражданскую войну"!!!
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13.09.2022 10:24 Ответить
они и сепары и коллаборанты и предатели, которые подлежат уничтожению
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13.09.2022 11:15 Ответить
А де мер?🏃
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13.09.2022 09:49 Ответить
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13.09.2022 11:19 Ответить
Дуже добрі слова хлопець сказав: слава Богу! Бо то насправді попереду нашого хороброго війська пройшло військо Божих Янголів та проженуло ту нечисть диявольску. Наче прах, возмітаємий вітром! Коли вже таке я побачу у Донецьку? Невже, це буде? Подяка та уклін ЗСУ. Богу слава! Йому все можливо...
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13.09.2022 13:21 Ответить
 
 