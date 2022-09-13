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Российские СМИ признали фактическую потерю Святогорска. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские СМИ и пропагандисты признают, что украинские Вооруженные силы фактически заняли Святогорск Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Военный информатор".
"Видео переправы разведгруппы ВСУ через Северский Донец и ее прогулки по Святогорску. Как и в случае с селами Старый Караван и Озерное рядом с Лиманом, украинские солдаты вальяжно ходят по территории населенного пункта. Фактически, Святогорск не контролируется российской армией", - говорится в сообщении.
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