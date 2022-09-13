Украинские бойцы затрофеили вражеский Т-72 с "мангалом" на башне. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские бойцы захватили вражеский танк Т-72.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свой трофей воины показали в соцсетях. оккупанты оборудовали свой танк так называемым "мангалом" - металлической решеткой, которая якобы должна защитить бронемашину от современных ПТРК.
Топ комментарии
+20 Aleks Wav
показать весь комментарий13.09.2022 10:27
+17 Aleks Wav
показать весь комментарий13.09.2022 10:30
+14 AbOriginal_UA
показать весь комментарий13.09.2022 10:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Але не все. От БК точно повернуть.
але для нас, українців, це вигідний проєкт.
Вониж їхали не воювати,а за трофеями! А куди у танку намародерене покласти?
На багажник,як зе у офшори!
Потребує уточненя!
- Та то вони "присобачили решітку над баштою танка - щоб від "Джавеліна" вберегтися Однак він допомагає лише в одному - смажене "м"ясо", з башти танка, після вибуху, не розлітається далеко -збирать легше!
Применялась в 1945году при боевых действий в
Бреслау, Будапешт, Берлин.