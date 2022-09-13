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Украинские бойцы затрофеили вражеский Т-72 с "мангалом" на башне. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы захватили вражеский танк Т-72.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свой трофей воины показали в соцсетях. оккупанты оборудовали свой танк так называемым "мангалом" - металлической решеткой, которая якобы должна защитить бронемашину от современных ПТРК.

Также смотрите: "Орлан", "Акация" и танк: ССО захватили российскую военную технику на Харьковщине. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+20
Це не мангал,а багажник, як у авто, на даху!
Вониж їхали не воювати,а за трофеями! А куди у танку намародерене покласти?
На багажник,як зе у офшори!
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13.09.2022 10:27
+17
Їм відповіли що обов'язково повернуть!
Але не все. От БК точно повернуть.
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13.09.2022 10:30
+14
Мангал, наверное, проектировали в Сколково, а изготавливали в Роскосмосе....
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13.09.2022 10:22
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Це ж на яку суму поповнення прийшло в зброї від орків. Не даремно в ООН кричать,щоб повернули.
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13.09.2022 10:18 Ответить
Та це прикол якийсь. Навіть для нєбєнзі це занадто)
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13.09.2022 10:28 Ответить
Їм відповіли що обов'язково повернуть!
Але не все. От БК точно повернуть.
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13.09.2022 10:30 Ответить
Віддамо - з доставкою у кремль...
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13.09.2022 10:55 Ответить
Дебіли, бл...
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13.09.2022 10:19 Ответить
Ленд-діз від кацапів продовжується
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13.09.2022 10:20 Ответить
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13.09.2022 10:22 Ответить
Мангал, наверное, проектировали в Сколково, а изготавливали в Роскосмосе....
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13.09.2022 10:22 Ответить
само собою, причому бюджети там мільярдні. і це тільки на проєктування.
але для нас, українців, це вигідний проєкт.
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13.09.2022 10:28 Ответить
Саме так, бо самопалом вони панцерні ліжка приварюють ))
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13.09.2022 11:27 Ответить
Тепер наші знатимуть в чому полягає "секретність мангала" на танках.
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13.09.2022 10:23 Ответить
Це не мангал,а багажник, як у авто, на даху!
Вониж їхали не воювати,а за трофеями! А куди у танку намародерене покласти?
На багажник,як зе у офшори!
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13.09.2022 10:27 Ответить
По видимому Киев за 2 дня должен был сдаться от смеха))
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13.09.2022 10:27 Ответить
шашлики жаритимуть, люк відкриють, соляри туди і вперед
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13.09.2022 10:29 Ответить
То барбекю для стейків. Коли БК детонує, то екіпаж як в м'ясорубці витискається через люки, потім нарізається тонкими шматочками через сітку, ніжнесенько підсмажується пороховими газами і рівномірним шаром розкладається на грунт. Смачного.
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13.09.2022 11:31 Ответить
Це буде танк Перемоги , коли орки капітулюють , то поставимо танк на Майдані і будемо на тій решітці жарити шашлики ))
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13.09.2022 10:30 Ответить
Зе- шашлики,чи с зе шашлики?
Потребує уточненя!
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13.09.2022 10:33 Ответить
ЗЕ буде спостерігати за цим загальнодержавним пікніком з вікна Лук'янівського СІЗО ))
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13.09.2022 10:46 Ответить
Дожили шашлыки с своим мангалом приехали.
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13.09.2022 10:46 Ответить
- Куме! Ось я чую про якийсь "мангал" на кацапських танках! Що воно таке є?
- Та то вони "присобачили решітку над баштою танка - щоб від "Джавеліна" вберегтися Однак він допомагає лише в одному - смажене "м"ясо", з башти танка, після вибуху, не розлітається далеко -збирать легше!

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13.09.2022 10:55 Ответить
То барбекю для стейків. Коли БК детонує, то екіпаж як в м'ясорубці витискається через люки, потім нарізається тонкими шматочками через сітку, ніжнесенько підсмажується пороховими газами і рівномірним шаром розкладається на грунт. Смачного.
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13.09.2022 11:32 Ответить
Котики наші, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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13.09.2022 10:56 Ответить
Раньше это называлось -раскладушка.
Применялась в 1945году при боевых действий в
Бреслау, Будапешт, Берлин.
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13.09.2022 11:35 Ответить
 
 