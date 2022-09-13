Украинские бойцы затрофеили вражеский Т-72 с "мангалом" на башне. ВИДЕО

Украинские бойцы захватили вражеский танк Т-72.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свой трофей воины показали в соцсетях. оккупанты оборудовали свой танк так называемым "мангалом" - металлической решеткой, которая якобы должна защитить бронемашину от современных ПТРК.

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