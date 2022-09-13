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Волчанск на Харьковщине освобожден от российских оккупантов, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники освободили Волчанск от оккупационных войск.
Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+16 Колян Коляныч
показать весь комментарий13.09.2022 10:45
+15 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий13.09.2022 11:03
+11 Чайка Київ
показать весь комментарий13.09.2022 10:59
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ну і двері ********* для них відкриті тому чімадан і *****
"офіс президента звільнено від парашних кротів та їх команди. ЗСУ прибирают залишки цього непотрібу! наступна - рада"
Слава ЗСУ . !!!
Слава Богу, слава Україні.