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Волчанск на Харьковщине освобожден от российских оккупантов, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники освободили Волчанск от оккупационных войск.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Читайте: Наступление ВСУ еще только начинается, - Блинкен
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Топ комментарии
+16
Ещё бы и от предателей бы под шумок избавиться..
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13.09.2022 10:45
+15
Для мене особисто - найприємніші кадри , на яких наші хлопці рвуть на шмаття кацапські ганчірки . Воістину - найсолодше видовище . !! .
Слава ЗСУ . !!!
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13.09.2022 11:03
+11
Героям слава, бережи вас Господь
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13.09.2022 10:59
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Ещё бы и от предателей бы под шумок избавиться..
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13.09.2022 10:45 Ответить
Інститут негромадянства і все , не вбивати ж ту пенсійну вату
ну і двері ********* для них відкриті тому чімадан і *****
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13.09.2022 10:49 Ответить
лишити виборчого права та пенсій. Нехай здихають або валять в кацапію. Гуманне ми суспільство, тому і вигрібаємо...
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13.09.2022 10:55 Ответить
Це треба в Київі робити, решта порозбігається.
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13.09.2022 11:36 Ответить
Они же снова наши люди.
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13.09.2022 10:49 Ответить
Душа радіє!Слава Україні!!!
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13.09.2022 10:55 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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13.09.2022 10:59 Ответить
коли вже буде офіціальне повідомлення від ЗСУ
"офіс президента звільнено від парашних кротів та їх команди. ЗСУ прибирают залишки цього непотрібу! наступна - рада"
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13.09.2022 11:00 Ответить
Хто отримав російський паспорт, нехай з ним і залишається поки не пройде денацифікацію і не вивче українську мову. А з російським паспортом жодних громадянських прав в Україні. Колаборантам, як окремій категорії - тюрма.
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13.09.2022 11:01 Ответить
Для мене особисто - найприємніші кадри , на яких наші хлопці рвуть на шмаття кацапські ганчірки . Воістину - найсолодше видовище . !! .
Слава ЗСУ . !!!
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13.09.2022 11:03 Ответить
Слава Україні!
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13.09.2022 11:34 Ответить
Героям Слава!
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13.09.2022 11:45 Ответить
20-та секунда відео: "мощи оссии"
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13.09.2022 12:33 Ответить
Як швидко горить триколорне ганчир"я! Навіть зігритися не вспієш
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13.09.2022 12:57 Ответить
ЗСУ Ви найкращі !
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13.09.2022 14:34 Ответить
Вовчанськ один з перших був захоплений кацапами.
Слава Богу, слава Україні.
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13.09.2022 16:13 Ответить
Nice job, guys! Nice job!
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13.09.2022 17:38 Ответить
Були повідомлення, що у Вовчанську такий самий концтабір, як і в Оленівці. Що там і як тепер?
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13.09.2022 17:46 Ответить
 
 