Пьяные российские военные давят грузовиком легковушку жителя Валуек на Белгородщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Пьяные российские военные решили раздавить грузовиком легковушку жителя Валуек Белгородской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях. По каким причинам оккупанты решили наказать своего согражданина неизвестно. Из записи трудно понять, что предшествовало такому решению пьяных военных.
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Бегство из Украины предшествовало. Они по привычке беспределят в рашке как это делали в Украине.
колиякщо повернуться "зеки" на родіну.
«Ета тріумф рускава аружія, ета вазраждєніє русссскай арміі!» (с)
Пусть радуется что они не на танке
Ой, стривайте, кацапські війська вже там!
https://glavcom.ua/country/incidents/forbes-otsiniv-vartist-vtrachenoji-na-kharkivshchini-tekhniki-rashistiv-tsifra-shokuje-874995.html
Федеральний бюджет Росії у липні катастрофічно обвалився: дефіцит майже досяг 1 трильйону рублів. Нафтогазові доходи обвалилися на 22%, у НЕнафтогазовому секторі ситуація ще гірша: - 29%.
https://nashigroshi.org/2022/08/11/federal-nyy-biudzhet-rosii-u-lypni-katastrofichno-obvalyvsia-defitsyt-mayzhe-dosiah-1-tryl-****-rubliv/
а розуміють що
Белгородщіна то Україна,
ось і бикують
Невідоме пророцтво
Подожди немного кацапчик, сейчас вагнер, который сформирован уже в основном из уголовщины, со сроками от 10+ сообразит что в Украине можно легко получить пулю в башку или осколок в печень и сделают выбор в пользу более безопасного бизнеса, мочить своих безоружных кацапчиков, более того, они могут объеденяться в небольшие формирования, которые для борьбы с москальскими полицаями могут посчитать целесообразным укрепление своей группы пулеметом к примеру или РПГ7, или и тем и другим.... Самое интересное только начинается, помятый тазик покажется детским лепетом.....
Южный ветер еще подует,
и весну еще наколдует,
и память перелистает