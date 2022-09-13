Пьяные российские военные давят грузовиком легковушку жителя Валуек на Белгородщине. ВИДЕО

Пьяные российские военные решили раздавить грузовиком легковушку жителя Валуек Белгородской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях. По каким причинам оккупанты решили наказать своего согражданина неизвестно. Из записи трудно понять, что предшествовало такому решению пьяных военных.

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