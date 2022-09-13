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война (46991) Мелитополь (596) оккупация (9519) паспорт (1134)

После получения российского паспорта в оккупированном Мелитополе мужчин будут "мобилизовать" в армию РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Предательница Украины Галина Данильченко, которую российские оккупанты назначили новым "мэром" Мелитополя, подтвердила, что получив российский паспорт мужчины Мелитополя подлежат "мобилизации" и идут воевать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время она называет такую "мобилизацию" якобы "добровольной".

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Топ комментарии
+42
Тварюка ригівська.
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13.09.2022 13:21
+33
Еще одна кандидатка на ликвидацию.
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13.09.2022 13:21
+28
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.09.2022 13:19
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.09.2022 13:19 Ответить
кем эта **** была до войны ? Дворником ? вкалывала на заводе ? НЕТ ,она минимум сидела в горисполкоме -грела жопу и брала взятки ! после войны--всех сук -ВАЛИТЬ и не допускать к корыту !!!!
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14.09.2022 07:40 Ответить
Тварюка ригівська.
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13.09.2022 13:21 Ответить
будете бежать в парашу сверкая пятками , прихвостни рашистские , а эта фашистка сгниет живьём ,
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13.09.2022 13:48 Ответить
маланская посмотрите на ее рыло Богоизбранное...
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13.09.2022 14:42 Ответить
- Я это предсказывал, - бросил Швейк. - А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.
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13.09.2022 13:21 Ответить
Еще одна кандидатка на ликвидацию.
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13.09.2022 13:21 Ответить
Вони думали, їх безкоштовно "освобождать" будуть? Настав час віддавати "должок".
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13.09.2022 13:22 Ответить
Реакція молодого чоловіка в сірому костюмі: "Ти тьотка дура?"
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13.09.2022 13:23 Ответить
Курву потрібно рвати на шматки , тому що я ще не бачив такої відвертоі
і наглючоі зради !
Хто ж вам перешкоджає , кляті любителі срюського , звалити за поребрик і там насолоджовутися русоФашистами до ус@ ьору ? 😠
ох і мразь ..... бракує слів ‼️
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13.09.2022 13:24 Ответить
Тяжка доля зрадника,весь час оглядатися
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13.09.2022 13:25 Ответить
Цікаво, коли її підірвуть?
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13.09.2022 13:28 Ответить
А це тому,що їх до повномасштабного вторгнення не пересадили.Різні Ківи права тут свої качали,а зараз закликають атомну бомбу скинути.
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13.09.2022 13:29 Ответить
Україну не хотіли захищати ,будете рф в Україні захищати. Ну на мільйони російських рублів не розраховуйте,будете без рук і ніг просити милостиню на вокзалах РФ
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13.09.2022 13:30 Ответить
Як ось цей:

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13.09.2022 19:41 Ответить
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13.09.2022 13:33 Ответить
даже русские опупевают)))
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13.09.2022 13:36 Ответить
Це дуже добре. Україна дуже лояльно ставиться до зрадників, а таким чином йде очищення нашої землі від біо сміття. ЗСУ це робить краще ніж українські суди.
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13.09.2022 13:41 Ответить
Типичная представительница ...Опаблока
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13.09.2022 13:49 Ответить
Ну что ж, остаётся посоветовать этим новомобилизованным обладателям свеженьких рашистских паспортов хорошо подумать и определиться, в какую стороно они должны целиться и стрелять, как только получат по калашу
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13.09.2022 13:53 Ответить
Сдохнут , без головы и ног валяться будут ,🤮🤮🤮🤮за педофила "резиновую жопу" ***** путлерастовича😂😂😂😂
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13.09.2022 13:58 Ответить
це так несподівано...хто б міг подумати
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13.09.2022 14:03 Ответить
Не перестаю удивляться количеству тупых ******* в этом мире..
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13.09.2022 14:03 Ответить
""
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13.09.2022 14:17 Ответить
По факту все оставшиеся мужчины призывного возраста на окупированных территориях, можна считать предателями.
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13.09.2022 14:30 Ответить
ЛУГАНДОНАМ,які отримали рос.пашпорти та втекли від мобілізаціі,ОРДЛО,в ЛАПТЄСТАН - приготуватись.
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13.09.2022 14:46 Ответить
Ото порождение всяких сучих потрохов, жулек тимошенко и клоунов зебильных. Оно в Украине 32г злодействует. Теперь вспомните, кто всегда за независимость боролся, против клепто-олигархии и пятой сруцькимирной колонны выступал. Задайтесь вопросом, почему украинские националисты получили на выборах 2% голосов и, может быть, поймете кто виноват в случившемся.
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13.09.2022 14:57 Ответить
Пане Шкуропат, партію,її обличчя,її імідж в кінці кінців роблять представники партії,її лідери.Махніцький,Тягнибок-та багато лідерів Свободи,одразу після Майдану самі себе дискредитували.А потім ще журнали з отриманням зарплати від ПР.Кидання гранат під ВР.Ось так потихеньку-2%.І націоналізм тут ні при чому.
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13.09.2022 16:56 Ответить
Национализм - идеология. Националисты ее имеют(в отличие от других партий) и шли на выборы одним фронтом. Немало важно то, что все партийцы сейчас на фронтах уже других и довели до этого те, кто не голосовал за националистов. При народной власти ***** бы сцалось от одной мысли нападения на Украину. Я уже молчу за всяких олигархов клептократов и сруцькимирную пятую колонну. Их бы просто не было! Партийные программы и действия ясно на это указывают.
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13.09.2022 17:50 Ответить
Більшої фашистскої і нацистської нечисті, як кацапи і такі поліцаї, як показали в Мелітополі, немає в світі. Але щурі мають знати, що отримав паспорт з двохголовою куркою - маєш в найближчі дні чи місяці здохнути за цю курку. А хто виживе негайно бігти до московських боліт і здохнути за них чи в Сірію, чи під Китаєм, якщо в найближчі роки їх не знищить Україна.
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13.09.2022 15:10 Ответить
нічого поганого в цьому нема. один позитив
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13.09.2022 15:35 Ответить
.. все вірно! Краще лайно прикопати зразу..а то воно буде смердіти тихцем і гадити тихцем! А у Мелітополі цього лайна дуже багато. Це місто рекордсмен по зрадникам.
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13.09.2022 17:00 Ответить
щось мені підказує що на відео зовсім не паспорти роздавали, принаймні я цього гівна рашистського не побачив...
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13.09.2022 15:47 Ответить
Зрадниця України Галина Данильченко, яку російські окупанти призначили новим "мером" Мелітополя, підтвердила, що отримавши російський паспорт чоловіки Мелітополя підлягають "мобілізації" і йдуть воювати. Джерело: https://censor.net/ua/v3366795


🤣
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13.09.2022 16:01 Ответить
Чим більше цих уродів отримає кацапський паспорт і піде воювати за кацапію тим менше залишиться їх після війни.
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13.09.2022 18:07 Ответить
О май Гад! я які курячі мізки! Дуже скоро наволочь буде бігти до "свабоднай расии" перед окупантами. тварюка
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13.09.2022 18:43 Ответить
От і добре.Ми почистимо країну від цієї погані !
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13.09.2022 19:30 Ответить
Ще раз наголошую таких як вона потрібно вішати на центральній площі !
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13.09.2022 19:31 Ответить
Спасибо, что ведете видеофиксацию. Раньше приходилось подключать агентуру, партизан. Сейчас проще, дол...бьі сами на видео фиксируют. 21 век
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13.09.2022 19:53 Ответить
Ось до чого призводить потурання владою всякої сєпарні і колаборантів!
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13.09.2022 20:07 Ответить
колись войско стрельцов брало Азов, брали два роки. Грошей Петруша не дав. Повернулись в Москву і почали кричати, бабки гоні. Петруша їх зібрав на Лобній площі і почав кожному 10 рубати голови. Стрельци покаялись і пішли "воевать" Нарву. А зараз починають верещати -Нас предалі, кругом предателі. І ця курва через місяць буде волати -нас прєдалі.
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14.09.2022 07:14 Ответить
Все це дрібні сошки, головний сепар в Україні, який здав Донецьк, Луганськ, Маріуполь, ЗАЄС... та інше - Р. Л. Ахметов (Кучма). Поки цю тварюку куди-небудь не дінуть - Україна перебуватиме під загрозою.👈
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14.09.2022 09:53 Ответить
Естественный отбор
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14.09.2022 22:11 Ответить
 
 