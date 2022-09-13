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После получения российского паспорта в оккупированном Мелитополе мужчин будут "мобилизовать" в армию РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Предательница Украины Галина Данильченко, которую российские оккупанты назначили новым "мэром" Мелитополя, подтвердила, что получив российский паспорт мужчины Мелитополя подлежат "мобилизации" и идут воевать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В то же время она называет такую "мобилизацию" якобы "добровольной".
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+42 Yevgen Shevchenko
показать весь комментарий13.09.2022 13:21
+33 Vladimir Longer
показать весь комментарий13.09.2022 13:21
+28 alex j
показать весь комментарий13.09.2022 13:19
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
і наглючоі зради !
Хто ж вам перешкоджає , кляті любителі срюського , звалити за поребрик і там насолоджовутися русоФашистами до ус@ ьору ? 😠
ох і мразь ..... бракує слів ‼️
🤣