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Глава Дергачевской громады Задоренко встретился со своей матерью в деоккупированном селе на Харьковщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко встретился со своей матерью в деоккупированном селе на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента трогательной встречи опубликована в соцсети.

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Відео , поки що зайве !
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13.09.2022 13:37 Ответить
Н1чого не зайве. Дуже зворушливе в1део.
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13.09.2022 14:02 Ответить
і всі розмовляють українською
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13.09.2022 14:27 Ответить
Розмовляють українською і це в 20 км від мордора їбучого!
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13.09.2022 14:49 Ответить
В ростовській області є села де розмовляють українською краще за деяких депутатів в Раді.
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13.09.2022 17:04 Ответить
ми поки, що мріємо, коли зможемо обняти своїх матерів у Криму...
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13.09.2022 14:40 Ответить
Обов'язково -братики- дочекаєтеся! Хай хранить вас Аллах!
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13.09.2022 14:48 Ответить
Ну от і чого оце я реву ? Господи! Збережи Україну!
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13.09.2022 14:47 Ответить
 
 