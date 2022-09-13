Глава Дергачевской громады Задоренко встретился со своей матерью в деоккупированном селе на Харьковщине. ВИДЕО
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Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко встретился со своей матерью в деоккупированном селе на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента трогательной встречи опубликована в соцсети.
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Amber
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