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Могильник сожженной российской бронетехники в Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

На Харьковском направлении украинские бойцы обнаружили могильник сожженной бронетехники оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на фрагменте записи, опубликованной бойцами, десятки сожженной украинцами техники.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 53,3 тыс. человек, 244 самолета, 213 вертолетов, 2 175 танков, 1 279 артсистем и 4 662 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+20
Сьогодні на Херсонському напрямку наші в посадці знайшли 12 танків т72 мотолиги арта, покинуте без палива. все ціле вже готується лупити орків.
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13.09.2022 14:08
+18
Пісня теж гарна)))
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13.09.2022 14:00
+14
Маю надію , що техніка палала разом із орками 😠
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13.09.2022 13:56
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Маю надію , що техніка палала разом із орками 😠
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13.09.2022 13:56 Ответить
Десь рік тому металургійне лобі намагалось заборонити вивезення металобрухту з України, мовляв самим мало. Бог почув.
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13.09.2022 13:58 Ответить
Пісня теж гарна)))
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13.09.2022 14:00 Ответить
На рінгтон
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13.09.2022 14:10 Ответить
Сьогодні на Херсонському напрямку наші в посадці знайшли 12 танків т72 мотолиги арта, покинуте без палива. все ціле вже готується лупити орків.
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13.09.2022 14:08 Ответить
Молодцы украинцы, работа со знаком качества. Я хоть и русский, но я против ***** и его команды.
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13.09.2022 14:09 Ответить
Смерть рашистським окупантам!!!
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13.09.2022 14:11 Ответить
Яке усе красівоє!.. Ммм...
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13.09.2022 15:30 Ответить
Скотомогильник!
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13.09.2022 15:39 Ответить
как wot графа и комуфло за боны ни рикошетив не пробачень
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13.09.2022 18:58 Ответить
 
 