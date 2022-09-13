Могильник сожженной российской бронетехники в Харьковской области. ВИДЕО
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На Харьковском направлении украинские бойцы обнаружили могильник сожженной бронетехники оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на фрагменте записи, опубликованной бойцами, десятки сожженной украинцами техники.
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