РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8839 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
3 241 2
война (46991) обстрел (20267) Донецкая область (7158) Константиновка (1592) Кириленко Павел (622)

Последствия удара рашистов по жилому кварталу Константиновки: "Меня взрывной волной аж вынесло". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

12 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по жилым кварталам Константиновки Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Два поврежденных дома — последствия вчерашнего обстрела Константиновки. Россияне снова попали в жилой квартал. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. Это далеко не первый обстрел Константиновки и можно быть уверенным, что и не последний. Россияне будут стрелять, пока мы их не выгоним", - говорится в сообщении.

Смотрите: За прошедшие сутки оккупанты нанесли 15 ударов по жилому сектору Донетчины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Кириленко подчеркнул, что до деоккупации Донетчины гражданские должны выехать за пределы области.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якщо навіть виженемо за кордони, русня не припинить стріляти, поки не отримає у відповідь "прильоти" по складах с ************, військовим аеродромам та частинам у своєму тилу...
показать весь комментарий
13.09.2022 14:47 Ответить
надо протеребенькать томогавком атом град лен области..
показать весь комментарий
13.09.2022 18:48 Ответить
 
 