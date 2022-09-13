Последствия удара рашистов по жилому кварталу Константиновки: "Меня взрывной волной аж вынесло". ВИДЕО

12 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по жилым кварталам Константиновки Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Два поврежденных дома — последствия вчерашнего обстрела Константиновки. Россияне снова попали в жилой квартал. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. Это далеко не первый обстрел Константиновки и можно быть уверенным, что и не последний. Россияне будут стрелять, пока мы их не выгоним", - говорится в сообщении.

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Кириленко подчеркнул, что до деоккупации Донетчины гражданские должны выехать за пределы области.