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За лозунг "Слава России!" российскую семью выгнали из грузинской маршрутки: "Быстро мотайте отсюда! Слава Украине! Проклятые русские!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

В Грузии российскую семью высадили из маршрутки после того, как они произнесли лозунг "Слава России!".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину, Молдову и Грузию следует принять в ЕС, - Шольц
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Топ комментарии
+143
Нахабні мокшанські пітараси
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13.09.2022 15:22
+122
Какой смелый фак показывать после того, как из маршрутки вышло, гимно.

Спасибо Грузии! Молодцы! Так с ними и нужно поступать! ВЕЗДЕ.
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13.09.2022 15:25
+116
це очікує свинособобак в усьому світі. Зневага на покоління вперед
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13.09.2022 15:23
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Путин сам ни в чем не виноват,он вершина огромного айсберга,состоящего из так называемого простого харошего народа.Это они взлелеяли его,это он исполняет их мечты и желания.Это их нужно карать, даже раньше любимого путена.
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13.09.2022 17:30 Ответить
მადლობა ქართველო ძმებო!
Украина и Грузия вместе) Спасибо Вам Грузинские Братья и Друзья!

а какап это всегда кацап....
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13.09.2022 17:33 Ответить
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13.09.2022 17:40 Ответить
А вы говорите во всем виновато только *****. Вот вам яркий пример. Всех мокшан нужно изолировать лет на 100 в ихнем зоопарке пока не разучатся вообще говорить.
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13.09.2022 17:42 Ответить
Вчера одного кацапа ******** в Караганде. Хахлов нужно убивать.Ну я и вырубил ******,аж тапки слетели
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13.09.2022 17:50 Ответить
давайте видео на Цензор! мы вам все отпишемся
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14.09.2022 00:21 Ответить
Сакартвело Гаумарджос!
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13.09.2022 17:52 Ответить
Нам би ще "своїх" кацапських тварюк на болота виперти!Зачаїлись виродки і сидять.Невже так і будуть тут жити,люто ненавидячи все українське?
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13.09.2022 17:58 Ответить
Щира вдячність братньому грузинському народу...
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13.09.2022 18:01 Ответить
Не розумію одного, як така свободолюбива нація вибрала для керування державою мокшанські памперси?
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13.09.2022 18:04 Ответить
Грузия, спасибо за правду, сказанную алкашным ************ свинособакам! 👍
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13.09.2022 18:10 Ответить
Респект Народу Грузії!
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13.09.2022 18:37 Ответить
Грузины красавцы!на себе испытали что такое срусский мир....а кацапы пусть валят к себе в своё говнище!
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13.09.2022 18:43 Ответить
надо было ***** набить шампурами
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13.09.2022 18:44 Ответить
Велике Дякую друзям з Грузіі!! Гоніть і ви їх падлюк малоумних і пихатих!!!
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13.09.2022 18:56 Ответить
Думки грузинського народу не співпадають з справами грузинської влади...Втім, як і в Україні...
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13.09.2022 18:57 Ответить
По нахабній масній пиці ганчіркою для підлоги
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13.09.2022 19:00 Ответить
путлер обосрал расеян на всей планете Земля. исключение это северная корея, потому что одинарот с ними.
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13.09.2022 19:09 Ответить
Братній ГРУЗІЇ шана і подяка.
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13.09.2022 19:15 Ответить
Які молодці наші грузинськи брати та сестри.Дякую ВАМ.
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13.09.2022 19:25 Ответить
Щира подяка грузинському народу за підтримку, ви справжні друзі.
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13.09.2022 20:18 Ответить
Дуже цікаво, чому після того, як рашка відтяпала частину земель Грузії, на її території знаходяться туристи з кацапії?
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13.09.2022 20:48 Ответить
Рассказываю раз и всем. Когда танки орков были в 15 км от Тбилиси и готовились зайти в Столицу и свергнуть власть во главе с Саакашвили, путину позвонил Обама и попросил не делать этого. В ответ путин сказал : окей. НО взамен мы приводим власть надолго(навсегда) лояльную к рф. Отсутствие грузинской армии и всегда открытые границы. Договоров нет( официально и не может быть с такими раскладами) , были устные договоренности. Всем ясно. Грузия буквально пропитана кацапской пошестью
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13.09.2022 21:53 Ответить
Тупорилі,наглі створіння ці росіяни!!! Їх РФія залишає після себе у кращому разі купи лайна,вони крізь пруться зі своїми лозунгам,окупанти грьобані! Молодці люди,що так відреагували!!!!💙💛👏👏👏👍👍👍💪✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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13.09.2022 20:57 Ответить
Ось тому і потрібно зовсім зачинити вільний світ від расеян. Бо вони загроза. Навіть тих, хто з гуманітарних міркувань в'їжджають - і тих потрібно фільтрувати - брати телефон на кордоні і дивитись що писав в соцмережах. До того ж у нормальній країні їх взагалі можуть скалічити за такі гасла. А за грати за конфлікт нормальних запроторять.
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13.09.2022 21:29 Ответить
А почему "росіяни" ? Это подпутинские холопы и скотское быдло. Раболепие в их поганой крови всегда было и будет.
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13.09.2022 21:37 Ответить
час від часу нас грузини приємно шокують то з руським кораблем тепер з кацапами в маршрутці...... щира подяка від України за людяну позицію......
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13.09.2022 23:30 Ответить
покажите это эуропейцам которые дрочат на хароших русских
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14.09.2022 00:22 Ответить
до слез конечно....тетю надо вызвать в Украину и дать медаль
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14.09.2022 00:30 Ответить
«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»
Слава Украине можно, а вот слава раиси низя. Все у нас воруюют. Лозунг, даже тост когда водку пьют, и то ********.
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14.09.2022 00:50 Ответить
"В России разработали критерии для получения иностранцами «золотых паспортов»

Минэк: для получения ВНЖ в России необходимо инвестировать ₽15 млн в российские регионы"
Где записывают в очередь?
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14.09.2022 02:41 Ответить
ta byte yim ****** - bo vony yak gusi - vsya krytyka zlyvayetsya, a vony posmihayutsya. Yim odyn udar u boshku zaminyuye 100 godyn balachok Sydyat yak dytynky na babusi i lyblyatsya yak blazhenni dity.
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14.09.2022 10:23 Ответить
dear World please close borders for russians. Let them smile in their dear russia.
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14.09.2022 10:28 Ответить
Ну шо это за профессия такая - слава расии ? "...Ну, год ещё, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить. " Пока шо в Грузии, Балтии, Турции, Египте... Потом, по всему нашему глобусу. А у нас, в Україні, вас, виб-ядків маскальських, будуть вбивать і закопувать.
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14.09.2022 23:28 Ответить
Так их, поганых кацапских выбл***дков!! Гоните их в шею, бо кацапы гостеприимство не ценят и вам же нас**ут на стол
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15.09.2022 09:31 Ответить
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