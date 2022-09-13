За лозунг "Слава России!" российскую семью выгнали из грузинской маршрутки: "Быстро мотайте отсюда! Слава Украине! Проклятые русские!". ВИДЕО
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В Грузии российскую семью высадили из маршрутки после того, как они произнесли лозунг "Слава России!".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях.
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+143 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий13.09.2022 15:22
+122 Irina So 2b51f28f
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+116 Bohdanov Dmytro
показать весь комментарий13.09.2022 15:23
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Украина и Грузия вместе) Спасибо Вам Грузинские Братья и Друзья!
а какап это всегда кацап....
Слава Украине можно, а вот слава раиси низя. Все у нас воруюют. Лозунг, даже тост когда водку пьют, и то ********.
Минэк: для получения ВНЖ в России необходимо инвестировать ₽15 млн в российские регионы"
Где записывают в очередь?