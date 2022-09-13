За лозунг "Слава России!" российскую семью выгнали из грузинской маршрутки: "Быстро мотайте отсюда! Слава Украине! Проклятые русские!". ВИДЕО

В Грузии российскую семью высадили из маршрутки после того, как они произнесли лозунг "Слава России!".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях.

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