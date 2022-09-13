Французский телеканал сделал репортаж из краматорской больницы, куда доставляют раненых бойцов ВСУ. ВИДЕО

Французский телеканал "France 2" показал репортаж из больницы в Краматорске, куда доставляют раненых украинских военных.

В видео говорится, что боец, доставленный в военный госпиталь возле восточного фронта, получил серьезные осколочные ранения головы и лица и нуждается в срочной операции. Вместе с ним доставляют еще несколько бойцов.

"Эти редкие кадры свидетельствуют о жестокости контрнаступательной борьбы. Украинцы на днях освободили несколько местностей от россиян, особенно в этом регионе, который является домом для многих раненых", - говорится в сюжете.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите: Нацполиция и СБУ провели обыски у администратора ТГ-канала и ФБ-страницы о коррупции на таможне Шапирко. Это попытка запугать автора канала, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ