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Французский телеканал сделал репортаж из краматорской больницы, куда доставляют раненых бойцов ВСУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Французский телеканал "France 2" показал репортаж из больницы в Краматорске, куда доставляют раненых украинских военных.
В видео говорится, что боец, доставленный в военный госпиталь возле восточного фронта, получил серьезные осколочные ранения головы и лица и нуждается в срочной операции. Вместе с ним доставляют еще несколько бойцов.
"Эти редкие кадры свидетельствуют о жестокости контрнаступательной борьбы. Украинцы на днях освободили несколько местностей от россиян, особенно в этом регионе, который является домом для многих раненых", - говорится в сюжете.
Топ комментарии
+35 Garry Dron 6973c752
показать весь комментарий13.09.2022 15:59
+25 Перехватчик
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+23 Никоай Соловей
показать весь комментарий13.09.2022 16:11
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А французам нехрін світити нові цілі для кацапських обстрілів.
горіти вам у пеклі
Пам'ятайте про ціну звільненних територій.
Це поранені і нажаль загиблі.
За кожен метр в буквальному сенсі була пролита наша кров.
Не забувайте їх ніколи.
***, ну невже так тяжно закрити ********* і не писюкати нічого??
слава ЗСУ!