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война (46991) Мариуполь (5563) оккупация (9519) хлеб (200)

В Мариуполе критическая обстановка с продуктами питания. Люди стоят в огромной очереди за хлебом, – горсовет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Мариуполе критическая ситуация с продуктами питания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"Мариуполь, критическая ситуация с продуктами питания! На видео километровая очередь людей за бесплатным хлебом. По мнению российских оккупантов, именно так выглядит "улучшение жизни".

Люди стоят в унизительной очереди за хлебом, не могут себе позволить его приобрести. Нет денег, работы, обещанных заоблачных выплат. Даже гуманитарную помощь сильно сузили до определенных льготных групп. По словам жителей, бесплатный "кирпичик" есть невозможно, он просто из муки и воды. Поэтому делают из него гренки, чтобы как-то употреблять в пищу", - говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что недовольство "такими изменениями" быстро растет.

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Топ комментарии
+25
Хіба ж це не улюблений СРСР? Щасливими мають бути
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13.09.2022 16:02
+18
Жалко только детей. Они ни в чем не виноваты.
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13.09.2022 16:01
+14
Черги, дефіцит, розруха. Хтось мабудь щасливий, що повернувся в роки молодості...
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13.09.2022 16:10
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Жалко только детей. Они ни в чем не виноваты.
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13.09.2022 16:01 Ответить
"серп і молот - смерть і голод"

цю життєву мідрість ще за совєтів я почув від своєї бабусі, яка пережила всі три Голодомора совєтів
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13.09.2022 16:39 Ответить
ПОХ! Хай замість харчів сходять в театр! Там "асвабадітелі" відкрили руські сезони! Або хай жруть сєпарів: бо вата завжди зневажала Голодомор українців! "Брехня" Такого не біло" - най тепер вам буде!
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13.09.2022 18:36 Ответить
Хіба ж це не улюблений СРСР? Щасливими мають бути
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13.09.2022 16:02 Ответить
"серп і молот - смерть і голод"

цю життєву мідрість ще за совєтів я почув від своєї бабусі, яка пережила всі три Голодомора комуняків
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13.09.2022 16:40 Ответить
Ти бач... А на тіктоку кажуть, що там так все добре... Доми строять... Гарні, білі...
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13.09.2022 16:08 Ответить
А населення дірляндії та лугандонії заздрять, що в Маріуполі райське життя (по телебаченню розповіли)
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13.09.2022 17:28 Ответить
Черги, дефіцит, розруха. Хтось мабудь щасливий, що повернувся в роки молодості...
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13.09.2022 16:10 Ответить
И это еще не мороз...
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13.09.2022 16:13 Ответить
ЖДУНЫ получили то что хотели!
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13.09.2022 16:13 Ответить
еще бы драка в очереди за мойвой и водкой)завтра идти же на первомай)
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13.09.2022 18:28 Ответить
А боротись за своэ звiльнення нiяк? Тодi стiйте в черзi за шматком кацапским.
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13.09.2022 16:16 Ответить
Таня! Яке боротися! Яке звільнення! Генетичні раби знайшли свій рай і хазяїна з батогом в одній руці -і з пряником у іншій!
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13.09.2022 18:38 Ответить
Згiдно 1000% чого чекали,то отримали.
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13.09.2022 18:44 Ответить
Маріуполь завжди був дуууже проросійський. Ну, що хотіли....
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13.09.2022 16:24 Ответить
Сейчас заплачу
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13.09.2022 16:26 Ответить
За що боролися на те і напоролися
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13.09.2022 16:31 Ответить
А чи не ці скотиняки кричали путєнввєді🤔 Ось він і ввів їм в їхні рєзіновиє попи та по самі помідори,- отримуйте тварюки, ніскільки не жаль цих гівноїдів, щоб ви їли гівно до кінця свого паскудного існування та за порєбріком,- тьфу мразота 💩
Хто хотів той давно звідтіля відселився і таких тисячі
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13.09.2022 16:46 Ответить
Маріупольські частушки : Опа! Опа! Рєзінавая жопа! Нам рассея по душе! ***** нам Европа!
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13.09.2022 18:40 Ответить
.... безкоштовний "кірпічік" їсти неможливо, він просто з муки та води.
Не понял......, а з чого має бути виготовлений хліб?
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13.09.2022 17:07 Ответить
Может надо посолить?
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13.09.2022 17:14 Ответить
"кірпічік" їсти неможливо, то з'їште пірожено...
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13.09.2022 19:52 Ответить
Як там можно сидіти? Я виїхала, як тільки змогла з рідними. Так, полишили побитий, але свій будинок з усім добром, все життя залишили(( та як можна жити в окупації, ніяк. Повернусь лише в український Маріуполь.
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13.09.2022 17:39 Ответить
Пока это проблемы оккупантов. Отвоюем назад, будут наши проблемы.
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13.09.2022 17:43 Ответить
А на відосіках все будують, п"ють пиво, слухають бабкіну. Не життя, а рай. Шо, щось пішло не так? Не ті хліба.
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13.09.2022 17:50 Ответить
нас рать а так бы были бы ватном раю под обломками бетона а так страдают за пыню
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13.09.2022 18:27 Ответить
а мо черга за білетіком на рашистський кнцерт"мы вместе"
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13.09.2022 18:31 Ответить
 
 