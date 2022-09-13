Спецназовцы СБУ уничтожили из ПТРК вражескую БМП в Херсонской области. ВИДЕО

Тактическая группа сотрудников ЦСО "А" СБУ выстрелом из ПТРК на дистанции 4,7 км уничтожила вражескую БМП в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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