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Спецназовцы СБУ уничтожили из ПТРК вражескую БМП в Херсонской области. ВИДЕО
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Тактическая группа сотрудников ЦСО "А" СБУ выстрелом из ПТРК на дистанции 4,7 км уничтожила вражескую БМП в Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
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