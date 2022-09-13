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Спецназовцы СБУ уничтожили из ПТРК вражескую БМП в Херсонской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Тактическая группа сотрудников ЦСО "А" СБУ выстрелом из ПТРК на дистанции 4,7 км уничтожила вражескую БМП в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Читайте также: Бойцы 30-й ОМБр из ПТРК "Стугна-П" уничтожили два танка российских оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+26
Получи, фашист, ракету!
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13.09.2022 19:20
+15
Дуже гарні новини з Херсону.
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13.09.2022 19:25
+7
Нарешті! Зломили таки Д.Брід!
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13.09.2022 19:39
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Получи, фашист, ракету!
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13.09.2022 19:20 Ответить
покажіть відео хоча б одного танка т-62 знищеного Джавеліном... цікаво побачити ефект https://www.youtube.com/watch?v=31MA7awYGKU
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13.09.2022 19:22 Ответить
Може ще Т-34 захочеш?
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13.09.2022 20:45 Ответить
в херсонских степях замечена новая модель "королевского т-34". не чета "армате". этот стугне не по ракете ))
https://ibb.co/0DGzmxR
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13.09.2022 19:22 Ответить
На Maus похож!
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14.09.2022 12:58 Ответить
И вдруг я услышал какой-то шум... Это Стугна.. или Джавелин.. нет, точно Стугна, шеф, два счётчика!
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13.09.2022 19:24 Ответить
А что это так бумкнуло?
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13.09.2022 19:25 Ответить
Дуже гарні новини з Херсону.
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13.09.2022 19:25 Ответить
Нарешті! Зломили таки Д.Брід!
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13.09.2022 19:39 Ответить
Красунчики! Гкроям слава! Бережи вас Господь
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13.09.2022 19:28 Ответить
Жгите побольше этих уродов!
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13.09.2022 19:33 Ответить
СБУ здорового человека
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13.09.2022 20:12 Ответить
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13.09.2022 21:06 Ответить
Якось буденно, без зайвих емоцій. Мабуть багато вже техніки ворога знищів.
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13.09.2022 21:10 Ответить
 
 