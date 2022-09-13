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Стабилизационные мероприятия завершены на площади 4 тыс. кв. км, еще на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 202-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на данный момент стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4 тысяч квадратных километров, еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается. Выявляют остатки оккупационных войск, диверсионных групп, задерживают коллаборантов, возвращают полную безопасность".

Очень важно, что вместе с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь. Как пример – в Балаклее, в Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев. За то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации. И все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты. Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский провел заседание Ставки: обсуждалась операция по деоккупации территорий и оборонный бюджет-2023
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Топ комментарии
+9
"великий стабілізатор"
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13.09.2022 22:19
+8
якесь лайно, точніше, ціла купа, створило умови захвату без супротиву близько 45 000 кв.км півдня України.
Стабілізець теж це лайно створює?
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13.09.2022 22:33
+6
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13.09.2022 22:23
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13.09.2022 22:18 Ответить
"великий стабілізатор"
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13.09.2022 22:19 Ответить
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13.09.2022 22:23 Ответить
НІКУЯ!!!! В Одесі колаборантів валом. Подивіться, пам'ятник Катерині 70 процентів підтримують.
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13.09.2022 22:23 Ответить
Ставка та інформбюро.
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13.09.2022 22:23 Ответить
как эти видосики гнусавого надоели... не дает ему покоя Наполеон Бонапарт... но у того хоть военное образование было и он понимал о чем говорит... ну а в нашем случае шо й то мало свету...
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13.09.2022 22:24 Ответить
Ну, не все так плохо. Можно, например, 15-летний срок тюремного заключения заменить просмотром полного собрания гундовидосиков.
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13.09.2022 22:37 Ответить
а вот коньяк - дорогой, потому и дорогой, что полезный... тем более для суперпарня-супердекстера...
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13.09.2022 22:43 Ответить
якесь лайно, точніше, ціла купа, створило умови захвату без супротиву близько 45 000 кв.км півдня України.
Стабілізець теж це лайно створює?
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13.09.2022 22:33 Ответить
Їм в ОПУ ЩЕ НЕС ДІЙШЛО , що самі кричать про те , що здали в перші дні...
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13.09.2022 22:38 Ответить
Пане президенте ,Вам тему для переможних атчьотоа дає свїми звитягами ЗСУ за планами утаємниченими ВІД ОПУ. ХОЧЕТЬСЯ ЗНАТИ ,Ви теж від Єрмака приховуєте чи й Ви з ним не в курсах ,а тільки в текстах від Штабу дізнаєтеся
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13.09.2022 22:33 Ответить
А ты там главное по картам больше ч...ом води. Медитируй.
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13.09.2022 22:38 Ответить
Піди нюхни
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13.09.2022 22:59 Ответить
Алан Чумак какой-то. Может воду надо ставить, что бы зарядил лупоглазый чудотворец. (Кудесник же смог заставить исчезнуть минные поля и целую армию с южного направления)
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13.09.2022 23:08 Ответить
Там де успіхи, там Зеля відразу відосик закидує. Цікаво, а цей щоденний-щовечірній Зе-серіал хтось дивиться регулярно як Свати чи ці кінолайно потуги до одного місця вже більшості населення за умови доступу до інтернету і ТБ.
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13.09.2022 23:25 Ответить
Пиз-ц идиот.....
Мы только разминировать освобожденные территории будем годами.... Также годами будем выявлять и судить предателей.....
Бубочка в своем репертуаре - пиарится на всем....
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14.09.2022 13:52 Ответить
 
 