"Карать – это по-нашему!": российские пропагандисты ищут "рецепт" улучшения своих оккупационных войск. ВИДЕО

Пропагандисты Соловьев и Сладков все еще рассказывают о сильнейшей российской армии и мудрых командующих, но единственное, о чем они должны говорить в своих эфирах - с какой скоростью покидают свои позиции их солдаты.

Об этом сообщает Цензор НЕТ на своем телеграм-канале.

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