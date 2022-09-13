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"Карать – это по-нашему!": российские пропагандисты ищут "рецепт" улучшения своих оккупационных войск. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Пропагандисты Соловьев и Сладков все еще рассказывают о сильнейшей российской армии и мудрых командующих, но единственное, о чем они должны говорить в своих эфирах - с какой скоростью покидают свои позиции их солдаты.

Об этом сообщает Цензор НЕТ на своем телеграм-канале.

Смотрите также: Соловьев и Путин в шоке – россиянам насыпают на всех фронтах! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+58
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13.09.2022 23:05
+45
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13.09.2022 22:54
+41
ты до сих пор так реагируешь на этих ********* ? просто наблюдай , как в зоопарке за дикими свиньями , и все.
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13.09.2022 22:54
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13.09.2022 22:51 Ответить
ты до сих пор так реагируешь на этих ********* ? просто наблюдай , как в зоопарке за дикими свиньями , и все.
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13.09.2022 22:54 Ответить
Головне їх не кормити в тому зоопарку, може швидше здохнуть.
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13.09.2022 23:00 Ответить
я бы придурков которые дают ссылки на ватограмм, карал не хуже всякого...
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13.09.2022 22:53 Ответить
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13.09.2022 22:53 Ответить
иногда полезно наблюдать - по их истерикам или их кислым и траурным мордам - можно точно определить положение дел на фронте
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13.09.2022 23:16 Ответить
я періодично через ВПН за ними спостерігаю..зоопарк та й годі..
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13.09.2022 23:32 Ответить
сильная женщина! )
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13.09.2022 23:35 Ответить
Не, они нужны, для поддержания психики в тонусе и в состоянии здоровой злости. Чтобы не застали врасплох.
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14.09.2022 01:39 Ответить
Все бегут,бегут,бегут,бегут,бегут...
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13.09.2022 22:53 Ответить
Москаль тоді правду скаже, як чорт молитися стане.
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13.09.2022 22:57 Ответить
Москалі то й є Черті а ***** сатана.
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13.09.2022 23:15 Ответить
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13.09.2022 23:05 Ответить
і свєтофор зєлений)
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14.09.2022 10:38 Ответить
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13.09.2022 22:54 Ответить
у нее что - бобер застрял в горле ?
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13.09.2022 23:18 Ответить
)) судя по торчащей отовсюду иголок шерсти, ей вместо бобра, дикобраза подсунули
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13.09.2022 23:32 Ответить
нет, не в горле ))))
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14.09.2022 09:14 Ответить
Не за те москаля б'ють, що краде, а за те, щоб умів кінці ховати.
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13.09.2022 22:55 Ответить
а я їм би порадив,на бутилку саджати всіх тих хто косячить на війні,відразу бойовий дух у кацапів підніметься
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13.09.2022 22:57 Ответить
есть украинцы, а есть зебилы которые играют в ватный телехрам, ну и придурки мля...
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13.09.2022 22:58 Ответить
у всех наших военных есть телеграмм каналы
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13.09.2022 23:19 Ответить
у ваших точно есть, плюс у тупых наших...
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13.09.2022 23:23 Ответить
не трынди бот тупой - ты хоть в курсе сколько чиновников мо имеют телеги какого хрена ты мне пишешь мудак у меня то как раз его нет
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13.09.2022 23:30 Ответить
сколько ватников пасутся в телеге - только подтверждает насколько они тупые...
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13.09.2022 23:36 Ответить
если у тебя нет, какого хрена ты защищаешь телеграммов прямо из фсб?
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13.09.2022 23:37 Ответить
где написал что защищаю? что ты несешь? я констатировал факт что очень многие к сожалению пользуются этой фсбшной шнягой потому что там нет цензуры
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13.09.2022 23:41 Ответить
то есть мы согласны, что телеграм пристанище коцоидиотов
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13.09.2022 23:45 Ответить
нет не так - вся проблема в том что большинство людей на земле тупые про своей природе
50-80% пользователей телеги просто не знают что ее контролирует фсб или им похрен
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13.09.2022 23:48 Ответить
все кто пишет на канале коцапа договорившегося с фсб - я считаю тупыми...
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13.09.2022 23:27 Ответить
так у нас тупых около 73% было пред выборами - сейас наверное по меньше - чего туг удивлятся
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13.09.2022 23:32 Ответить
ой шото я вспомінаю двух каратєлєй- нацистів . це ж не начасі?
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13.09.2022 22:59 Ответить
Мені вже якось давно по цимбалах, про що верещать в зомбоящику.
"Та нехай собі як знають -
божеволіють, конають...
Нам - своє робить."
(с) П.Тичина
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13.09.2022 23:02 Ответить
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13.09.2022 23:03 Ответить
У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", - выразил мнение Шефир.

Гниды зеленые всратые!
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13.09.2022 23:03 Ответить
Ну взагалі то згідно того що говорив Люся (Арестович) переможний архетип українців це саме каратель. Той що несе кару за злочин. Тому росіяни як могли дискредитували його за часів АТО. (Можете загуглити як перекрутили значення цього слова)

А ось в рф переможний архетип це релігійна війна. Тому вони всюди де тільки можуть ліплять своїх попів які всупереч всім заповідям освячують зброю типу ракет сатана.
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13.09.2022 23:05 Ответить
соловйов головного мозку..... закат крелівскої пропаганди..... жалюгідне видовище......
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13.09.2022 23:08 Ответить
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13.09.2022 23:11 Ответить
однозначно - сила сибири! ведь сила, это масса умноженная на ускорение. тут есть точка приложения бабкиной силы, придающей ускорение тазику с газом ))
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13.09.2022 23:39 Ответить
якшо знати кут, то вирахуєм бабкіну роботу))
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13.09.2022 23:45 Ответить
точно. хотів було й про розкладання на вектори замутить, а потім передумав заумнічать )))
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13.09.2022 23:50 Ответить
плюс)
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13.09.2022 23:54 Ответить
Это не то и не то. Это "встретила мужа , вернулся с войны в Украине".
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14.09.2022 01:16 Ответить
В санках - муж?)
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14.09.2022 01:41 Ответить
"Сила потока подливы"
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14.09.2022 13:44 Ответить
Каратели мля
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13.09.2022 23:12 Ответить
mabutj koroedy, ni karateli.
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14.09.2022 23:19 Ответить
Дуже цікаво карать це по вашему, питання це по якому? руському? Чи може по українські ? , наказыватели сраные
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13.09.2022 23:12 Ответить
"Ми самая сільная армія".
Москалі "жгут" далі...
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13.09.2022 23:12 Ответить
et ot suxpajkov 2015-ogo goda gliučiat.
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14.09.2022 23:20 Ответить
сладков дело говорит - расстреливать надо на месте, особенно всяких отказников. Для этого создать специальные полевые "тройки", выдать им с хранения "наганы" (их полно осталось еще с 30-х). И главное - снимать на видео, шоб остальным неповадно было.
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13.09.2022 23:15 Ответить
Можно еще цепями приковывать к позиции.
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13.09.2022 23:18 Ответить
Пробовали, но потом оказалось, что слишком часто приходится копать новые окопы, потому что боец не может выполнять задачу, когда в окопе по щиколотку говна.
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13.09.2022 23:26 Ответить
"Мало, мало мы стреляем!"(с)
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14.09.2022 01:43 Ответить
Чергові кацапські мрії

"только массовиє расстрєли спасут родіну"!
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13.09.2022 23:16 Ответить
....Потом появятся "смелые" и начнут кричать про культ личности путина, рвать на себе рубашки, обвиняя массонов-поссонов, ведь, по русской традиции, в бедах русских всегда виноват мировой заговор, евреи, и американцы. Думаю, что путин со временем окажется массоном, поссоном, евреем и даже чуть-чуть рептилоидом, на всякий случай. Русские вздохнут, ну, наконец-то виновник найден, и снова пойдут пить под молчаливый взгляд уже выцветших фотографий в траурной рамочке.

История россии идет по кругу. В Афгане у советского союза тоже не было потерь, было плановое стратегическое отступление и отрицательные победы. Олена Степова
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13.09.2022 23:16 Ответить
Кем окажется путин, мы не знаем, но мама у него уже еврейка.
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14.09.2022 05:08 Ответить
Сладков опытный журналист, он много с военными времени на войнах провел. С одного котелка кушал с ними. Он знает как надо с ними обращаться.
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13.09.2022 23:21 Ответить
У кацапів нові теми для обговорення)

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13.09.2022 23:30 Ответить
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14.09.2022 01:36 Ответить
taki da, daljše sela Rostova na Amure ne proidut. Ottuda na Sibirj proidet bratskij Kitaj.
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14.09.2022 23:23 Ответить
Так вот кто каратели, а в 2014 они от себя получается бамбас защищали?
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13.09.2022 23:37 Ответить
Назад Вперед, до масових розстрілів!

А ми про те, що на росії до цього прийдуть, знали ще щонайменьше 7 років тому!

Як ще може бути у країні, яка неодноразово у своїй історії розстрілювала цвіт своєї нації, і виявилась заселеною майже виключно нащадками НКВДістів?
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13.09.2022 23:39 Ответить
Занадто багато уваги Цензор приділяє соловйову. Це клінічний випадок набутого ідіотизму який варто згадувати хіба що в якійсь гумористичній рубриці. Він вже настільки передбачуваний та нецікавий за змістом своєї тупої пропаганди що не вартий уваги українців.
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13.09.2022 23:41 Ответить
Надеюсь этих двух мразей настигнет Карма..и они караз будут покараны , будут вижжать как свинки перед смертью..хотя быстрая смерть..они на нее не заслуживают.
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13.09.2022 23:48 Ответить
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13.09.2022 23:51 Ответить
Під час війни 1812 року , за даними російських істориків , кацапські війська відступали так , що кіннота Наполеона не могла їх догнати. У лаптеногих віковий досвід у цій справі.
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14.09.2022 12:04 Ответить
Cyniczny Bulbash

@LukaVata_fack

·

4 ч

АНЕКДОТ ДНЯ русский учитель после 12 лет украинской тюрьмы возвращается домой, в родной Усть-Задрюпинск. Приходит в родную школу устраиваться на работу, а ему и говорят: - 什么他妈的普希金，学习毛!
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13.09.2022 23:53 Ответить
а за незнание Мао еще 12 накинут )
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14.09.2022 00:17 Ответить
Перевод - Какого хрена Пушкин, учи Мао!
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14.09.2022 01:02 Ответить
https://twitter.com/i/status/1569666125243338752



@YevhenPrykhodko

·

8h

Сказати, що я здивувався, це нічого не сказати. Вчора мережею почалось шеритись відео з київського вокзалу, на якому бородатий чоловік насміхається з інсталяцій, пов'язаних з війною. Це так званий блогер Алєксандр Надьожа.

@ServiceSsu
, він все ще на волі? Тред про персонажа.

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13.09.2022 23:58 Ответить
2020-го (ймовірно, може раніше) він зв'язується з Кірілом Стремоусовим (сьогоднішнім колаборантом з Херсонщини). Стремоусов видав йому посвідчення свого так зв. інформагенства ТавріяNews, вони разом катали півднем України, виходили в ефіри і вчили людей кошмарити працівників АТБ.
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13.09.2022 23:59 Ответить
***** рашиский глумится с Украины...
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14.09.2022 00:03 Ответить
Рашистська тварь.....
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14.09.2022 05:01 Ответить
Почему эти морды до сих пор живы?
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14.09.2022 08:16 Ответить
Вспоминаю этого карателя 3хмесячной давности: обосравшегося лилипута с кастрюлей на башке, ведущего репортаж с комбината им. Ильича об АсвАбАждении Азовстали
И после непродолжительного хохота, всё становится на свои места.
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14.09.2022 00:05 Ответить
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14.09.2022 00:10 Ответить
Знайомтесь , єто счастлівий Ніколай , нещодавно він отримав руснявий паспорт ,, з пропискою - в залі очікувань на вокзалі Бєлгорода . .
.
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14.09.2022 00:18 Ответить
Это нормально, так и должно быть - наюх с пляжа! Должно работать автоматически - получил фуфло с уродом - выехал за поребрик.
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14.09.2022 01:11 Ответить
Щасливої дороги на болота,є надія,що українці більше його не побачать,хай Якутію освоює.
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14.09.2022 06:01 Ответить
Пішли розмови: Бий своїх что бі чужіє боялісь.... Ну от національний архітип росіян і виліз
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14.09.2022 00:50 Ответить
После того как шапире-соловеву разбили е.альник, он стал скромнее в своих высерах )))
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14.09.2022 01:13 Ответить
раша-фашистська бравада здувається....ще пару харківських операцій і крякне назавжди....
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14.09.2022 01:25 Ответить
В Грузії кацапів вигнали з маршрутки:
"По какому праву кричите "слава россии"? Оккупанты проклятые. Нигде вы не нужны, ни в Европе, ни в Америке, ни в Грузии. Путин ваш х*йло и вы - ху*ло, Слава Украине! Героям Слава! Проклятые русские".
https://www.youtube.com/watch?v=fRor_eUagFQ
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14.09.2022 02:03 Ответить
У рядових кацапчиків тепер є право вибору,здохнути на полі бою,здохнути від рук своїх заградзагонів,здохнути від шмурдяка дома,але є шанс на благородну смерть,загинути знищуючи кремлівську гідру.
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14.09.2022 04:05 Ответить
..пропагандоны болот мацковии,хотят сосать бункерному...Поедут в Гаагу твари
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14.09.2022 07:12 Ответить
Сасалвьеву дадут звание ХЕРой рюZZkaга дерьма ..(пасмертна)и паложуть в Мавзолей чЛенина....рядом с другим ваваном негодяем...
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14.09.2022 08:28 Ответить
Дивишся на цих "нацистів", як соловйов, симонян, норкін, сладков та інше лайно - і бачиш справжнє біосміття, унтерменшив. Таких потрібно спалювати в печах, щоб вони не плодилися і не забруднювали біосферу.
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14.09.2022 11:11 Ответить
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14.09.2022 11:29 Ответить
Два дебіла- єта сіла!
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14.09.2022 11:57 Ответить
 
 