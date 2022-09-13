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"Карать – это по-нашему!": российские пропагандисты ищут "рецепт" улучшения своих оккупационных войск. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Пропагандисты Соловьев и Сладков все еще рассказывают о сильнейшей российской армии и мудрых командующих, но единственное, о чем они должны говорить в своих эфирах - с какой скоростью покидают свои позиции их солдаты.
Об этом сообщает Цензор НЕТ на своем телеграм-канале.
Топ комментарии
+58 Перехватчик
показать весь комментарий13.09.2022 23:05
+45 Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий13.09.2022 22:54
+41 Валерий Викторович 053e9aad
показать весь комментарий13.09.2022 22:54
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50-80% пользователей телеги просто не знают что ее контролирует фсб или им похрен
"Та нехай собі як знають -
божеволіють, конають...
Нам - своє робить."
(с) П.Тичина
Гниды зеленые всратые!
А ось в рф переможний архетип це релігійна війна. Тому вони всюди де тільки можуть ліплять своїх попів які всупереч всім заповідям освячують зброю типу ракет сатана.
Москалі "жгут" далі...
"только массовиє расстрєли спасут родіну"!
История россии идет по кругу. В Афгане у советского союза тоже не было потерь, было плановое стратегическое отступление и отрицательные победы. Олена Степова
НазадВперед, до масових розстрілів!
А ми про те, що на росії до цього прийдуть, знали ще щонайменьше 7 років тому!
Як ще може бути у країні, яка неодноразово у своїй історії розстрілювала цвіт своєї нації, і виявилась заселеною майже виключно нащадками НКВДістів?
@LukaVata_fack
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4 ч
АНЕКДОТ ДНЯ русский учитель после 12 лет украинской тюрьмы возвращается домой, в родной Усть-Задрюпинск. Приходит в родную школу устраиваться на работу, а ему и говорят: - 什么他妈的普希金，学习毛!
@YevhenPrykhodko
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8h
Сказати, що я здивувався, це нічого не сказати. Вчора мережею почалось шеритись відео з київського вокзалу, на якому бородатий чоловік насміхається з інсталяцій, пов'язаних з війною. Це так званий блогер Алєксандр Надьожа.
@ServiceSsu
, він все ще на волі? Тред про персонажа.
И после непродолжительного хохота, всё становится на свои места.
.
"По какому праву кричите "слава россии"? Оккупанты проклятые. Нигде вы не нужны, ни в Европе, ни в Америке, ни в Грузии. Путин ваш х*йло и вы - ху*ло, Слава Украине! Героям Слава! Проклятые русские".
https://www.youtube.com/watch?v=fRor_eUagFQ