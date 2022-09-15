РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6296 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
11 366 43
война (46486) пытки (758) тюрьма (817) Харьковщина (4105) деоккупация (837) пленные (1830)

Камеры для пленных, а рядом с ними – комната с иконами, – что увидели солдаты ВСУ на освобожденной Харьковщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Не исключено, что на деоккупированной Харьковщине мы увидим вещи ужаснее Бучи, Бородянки и Гостомеля. Военные ВСУ показали поселковый совет села Великие Проходы, который оккупанты превратили в тюрьму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "Український Свідок".

На опубликованном видео поселковый совет в Великих Проходах, Харьковская область. Населённый пункт расположен всего в 16 км от российской границы. Россияне оккупировали его в первые дни весны – и удерживали под своим контролем, пока ВСУ не начали контрнаступление на северо-востоке.

Здание поселкового совета превратили в тюрьму для пленных: в дверях россияне сделали проемы, чтобы наблюдать за заключенными, бегство делали невозможными решетки на окнах.

Но самое интересное даже не это. Рядом с одиночными камерами оккупанты обустроили комнату с иконами - в ней богобоязненный палач, судя по всему, мог исповедоваться после очередного кровавого допроса. Несколько похоже имело место в ГУЛАГе: там заключенных пытают и убивают, а здесь часовня, где можно замолить грехи. Ничего лишнего, российский минимализм в натуральном виде.

В настоящее время ВСУ удалось освободить от российских захватчиков почти всю территорию Харьковской области. Местные жители уже дают показания и рассказывают об оккупации, под которой они находились более полугода.

Смотрите: Освобождены пять подростков, которых оккупанты держали в подвале в Купянске. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
Икон стопудов гдето натырили
показать весь комментарий
15.09.2022 13:09
+7
Вважаю, з цим боротись методами контпропаганти, перевиховання та іншими - марно.
Краще діяти у протилежному напрямку: доводити їх загальнонаціональну шизофренію до межі, і просувати за цю межу якнайдалі.
показать весь комментарий
15.09.2022 13:08
+7
новий вид «набожних» фашистів,
треба додавати до вікіпедії
показать весь комментарий
15.09.2022 13:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вважаю, з цим боротись методами контпропаганти, перевиховання та іншими - марно.
Краще діяти у протилежному напрямку: доводити їх загальнонаціональну шизофренію до межі, і просувати за цю межу якнайдалі.
показать весь комментарий
15.09.2022 13:08 Ответить
Так, підтримую вашу думку.
показать весь комментарий
15.09.2022 17:32 Ответить
Икон стопудов гдето натырили
показать весь комментарий
15.09.2022 13:09 Ответить
Те кто заходил в церковь мпц заметили неожиданную весчь: ВНИЗУ иконы московских "патриархов" + иконы николая 2 и его семьи... а гдето ВЫСОКО ВВЕРХУ - иконы Иисуса и Богородицы.
Потому молится в мпц нужно не Господу - а "московским патриархам и николке второму".
показать весь комментарий
15.09.2022 13:34 Ответить
Уже до путина культ николашки был чересчур уж навязчивым. По сути его приравнивали к христу, и уже в конце 90х говорили про то, что сейчас называется "термоядерное православие".
показать весь комментарий
15.09.2022 13:49 Ответить
новий вид «набожних» фашистів,
треба додавати до вікіпедії
показать весь комментарий
15.09.2022 13:12 Ответить
Пора вже зняти ореол святості зі слова "русскій".
показать весь комментарий
15.09.2022 13:28 Ответить
Новый?!
показать весь комментарий
15.09.2022 13:51 Ответить
цей механіз так працює......
согрешил - покайся и иди дальше грешить а после опять приходи к нам.....
показать весь комментарий
15.09.2022 13:13 Ответить
Ні не працює,на тому світі судять по ділам а не словам.
показать весь комментарий
15.09.2022 13:25 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2022 13:30 Ответить
Колись побачиш
показать весь комментарий
15.09.2022 13:32 Ответить
вже бачив, але не поповські вистави для прихожан, а як воно є з середини - чорний нал, захоплення землі і ще багато чого....
показать весь комментарий
15.09.2022 13:51 Ответить
1.ні не бачили щоб це побачити потрібно померти так що і у вас і у мене ще все попереду тому не гайте часу допомагайте ближнім та робіть добрі справи хоч маленькі доллари та нерухомість на той світ не забереш.
2.ви думаєте я працюю адвокатом гундяєва чи паші мерседеса?
я ж вже писав
По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Вiд Матвiя 7:16

показать весь комментарий
15.09.2022 14:17 Ответить
Ви на маніпулюйте абстрактними речами а краще дайте відповідь - як можна катувати а потім йти молитись у сосідню кімнату... це факт який чітко наведений у статті.....
показать весь комментарий
15.09.2022 14:34 Ответить
1.уточніть будь-ласка в чому моя маніпуляція і абстракція
2.взагалі орки не є віруючими вони розмовляють матюками а матюки -це молитва сатані.
через те що вони вбивають,крадуть,гвалтують порушують 10 заповідей та інше.... Бог нехтує їхніми проханнями і вони будуть страждати як на Землі так і у потойбічному світі. натомість Бог допомагає нам знищувати орди сатани результат останноьго українського наступу (до речі під білим хрестом) 1 до 10 ти на нашу користь.
«Можу сказати співвідношення втрат супротивника щодо наших втрат. Цифри саме за цей період (контрнаступу - ред.) - складають 1 до 9-10. На одного нашого загиблого, на жаль, воїна, приходиться 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю», - сказав Данілов.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:50 Ответить
я вас зрозумів, мені нема чого з вам обговорювати, нехай кожен буде при своему розумінні ситуації...
показать весь комментарий
15.09.2022 14:57 Ответить
дякую за спілкування Бог дає всім свободу вибору і я поважаю ваш вибір.
показать весь комментарий
15.09.2022 15:03 Ответить
право вибору і свобода є у кожної людини від народження..... навзаєм....
показать весь комментарий
15.09.2022 15:09 Ответить
дозвольте не погодитись з Вами відносно свободи вибору від народження. Людину формують оточення і батьки, чи ті що виховують. Недарма із забраних у сім'ї дітей робили ворогів тих сімейних цінностей і її батьків. як то було з яничарами, чи у сталінських інтернатах.
Навіть доросла і освічена людина обмежена у свободі вибору наявною інформацією. І якщо вона знайома лише з однією точкою зору (названою загальноприйнятою чи офіційною) то це не є свобода вибору, коли вона не познайомилася з аргументами неофіційної точки зору.
показать весь комментарий
15.09.2022 20:25 Ответить
Я хотів йому сказати те саме але вже закінчив розмову а то виходить я мав вибір народитися в сім'ї олігарха або бідняка чи вирішувати в 1 рік де мені жити що їсти.як людина твердячи що Бога не існує мало того що не розуміє елементарних речей ще й звинувачує мене у абстракціонізмі і пише що зі мною все ясно.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:49 Ответить
Я таке чула від ревносної вірянки МП, мешканки москви. До речі, вона мала деяке відношення до банди "сонцевських". Вона вважала (як і її "друзі"), що після пограбування чи навіть вбивства цілком достатньо сходити до церкви і поставити свічку - і знову чистенький, безгрішний, і можна починати все спочатку. Ось таке "православ'я" панує в головах багатьох совків і ватників. Тому не треба дивуватись їхнім "ділам".
показать весь комментарий
15.09.2022 17:44 Ответить
це не їхній винахід. Існує притча ( а може справді було) по рицаря-розбійника, який із своєю бандою зустрів монаха, що продавав індульгенції. То після запевнянь монаха, що така куплена бомага очищує гріхи покупця як в минулому, так і в майбутньому.
І от розбійник купив, потім зарізав монаха і забрав усі його гроші. І сказав: я на це отримав дозвіл від папи і від бога. Це ж треба було додуматися до такого способу поповнення церковної казни! Гундяй теж в цьому не пасе задніх - торгує...
показать весь комментарий
15.09.2022 20:32 Ответить
Цю катівню треба перетворити на меморіал окупації, зберігши все як є, включно із капищем, бо каплицею цю кімнату з іконами називати язик не повернеться
показать весь комментарий
15.09.2022 13:20 Ответить
навряд чи буряти там перебували. А позаяк щось на зразок храму, то десь повинен бути і священник (чи капелан). Питання: хто обслуговував цей похідний храм. може піп той з місцевих?
показать весь комментарий
15.09.2022 13:38 Ответить
Не в бурятах справа!
Треба бути повним орком, щоб робити каплицю, хоч і будиську або язичниську, поруч із катівнею
показать весь комментарий
15.09.2022 14:12 Ответить
Цинізм кацапопітеків зашкалює! Тих істот треба напалмом випалювати! Більше вже ніщо не допоможе!
показать весь комментарий
15.09.2022 13:37 Ответить
З яких пір кац..п був "братом"....???????
показать весь комментарий
15.09.2022 13:38 Ответить
"Капличка в ГУЛАЗі" це вже щось нове, з огляду на те, що Совьєти нещадно боролися з релігію і за різними даними репересували близько 200 тис. священників і вірян.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:03 Ответить
Нічого дивного. У гоблінів це релігійна війна бо це їх переможний мотиватор.

А так як у них не християнство, а сектантська висрана херня то відбувається те що відбувається.

І все би не біда, подумаєш їх релігія виросла з несторіанства, яке з древності було єрессю та переслідувалось, але теперішнє їх РПЦ це ще навіть гірше так як виникло воно менше 100 років назад як філіал спецслужб Кремля. Виникло як реакція на те що росіяни мільйонами воювали в громадянській війні 1941-1945 на стороні гітлера по причині релігійних поглядів і того що комуністи заборонили ПРЦ її попів та церкви. До речі причина заборони була в тому що ПРЦ підтримувало царя і було проти змін за що їх і розчинили у вапні. Саме так в РПЦ немає ніяких прав на ПРЦ і її історію, хоча про це ніхто не говорить.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:22 Ответить
"Не делайте себе идолов ни з золота, ни с серебра, ни драгоценных камней, ни с чего-либо другого. Я Бог ревнитель, я создатель ваш на меня уповайте" Пишу цитати з Слова Божого які більш всього запам'ятала.
Наші православні церкви обвішані іконами якимись святими. Це і є поклоніння ідолам ( тобто сатані)
Люди їздять в машинах обвішаних іконками, вбивці і нелюди надягають на себе хрестики, думаючи що це їх захистить. Це все від діявола.
Храм Божий - це людина, яку створив Творець неба і землі, а Ісус вмер за нас розп'ятий на хресті не з іконою, наприклад, Моїсея, а проливши свою кров.
Тому ми і є Храм священний, який повинен бути тими, якими хоче нас бачити Господь: віруючими в єдиного Бога, бути милосердними, допомагати іншим, творити добро і багато чого іншого. А саме головне молитися за тих, хто зараз потребує Божої допомоги: це наші воїни і полонені.
Молімося і Господь допооже. Амінь.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:41 Ответить
ікони та святі точно не від сатани а храм -це місто отримання сили та енергії для віруючої людини а ще робіть добрі справи і буде вам нагорода від Бога.
показать весь комментарий
15.09.2022 15:35 Ответить
Ви цитуєте заповіді юдеям від когось, кого почитають як бога-ревнителя. Наш Бог - Творець Всесвіту в образі меншої своєї частини, що будучи у тілі людини проповідував мир і любов. Але коли змішати все в купу то й виходить отаке як в рпц - не вкради, а Крим украли і брехнею себе обілюють. Самі будучи сатаністами, обзивають нас всякими злими словами, аби оправдатися у своїй нарузі над нами. Кажуть - нема в них логіки. Логіка в них є - якраз ота старозавітна: ви будете жити в домах які не будували, і користуватися всім тим, яке не виробляли. а забрали у ворогів моїх. десь так, хоч і недослівно.
Наш же Бог закликає навіть любити ворогів своїх, тобто якщо й нейтралізувати їхню агресію, то ласкаво, добиваючи аби не мучились. Відчуйте різницю.
показать весь комментарий
15.09.2022 20:14 Ответить
Катування та віра завжди йшли разом, не кажучи вже про те, що катування були винайдені саме попами
показать весь комментарий
15.09.2022 15:41 Ответить
ваші слова-відверта брехня.
показать весь комментарий
15.09.2022 15:45 Ответить
Взагалі-то це загальновідомі факти, від яких віруюче бидло відхрещується так само, як від усього цивілізаційного
показать весь комментарий
15.09.2022 15:51 Ответить
злість заважає вам правильно користуватися термінами спробуйте заспокоїтись і пояснити мені хто вас образив та наклав вам у штани.
показать весь комментарий
15.09.2022 15:53 Ответить
Я не психіатр, щоб витрачати час на пояснення безнадійному пацієнту, тим більш кацапському
показать весь комментарий
15.09.2022 16:01 Ответить
кажите не психіатр а діагнози ставите,крім звинувачень та злості щось ще є?
показать весь комментарий
15.09.2022 16:05 Ответить
У де-яких випадках все настільки очевидно, що фах не потрібен.
І досить вже насилувати гуглтранслейт, твоє кацапське нутро за українськими літерами не приховається
показать весь комментарий
16.09.2022 11:49 Ответить
У вашому випадку досить гвалтувати гуглтранслейт.жонглювання розумними словами не приховує вашої злості та дурості.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:37 Ответить
Піши парускі, я хатяби пайму что ти питалось сказать
показать весь комментарий
18.09.2022 11:41 Ответить
 
 