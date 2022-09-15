Камеры для пленных, а рядом с ними – комната с иконами, – что увидели солдаты ВСУ на освобожденной Харьковщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Не исключено, что на деоккупированной Харьковщине мы увидим вещи ужаснее Бучи, Бородянки и Гостомеля. Военные ВСУ показали поселковый совет села Великие Проходы, который оккупанты превратили в тюрьму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "Український Свідок".
На опубликованном видео поселковый совет в Великих Проходах, Харьковская область. Населённый пункт расположен всего в 16 км от российской границы. Россияне оккупировали его в первые дни весны – и удерживали под своим контролем, пока ВСУ не начали контрнаступление на северо-востоке.
Здание поселкового совета превратили в тюрьму для пленных: в дверях россияне сделали проемы, чтобы наблюдать за заключенными, бегство делали невозможными решетки на окнах.
Но самое интересное даже не это. Рядом с одиночными камерами оккупанты обустроили комнату с иконами - в ней богобоязненный палач, судя по всему, мог исповедоваться после очередного кровавого допроса. Несколько похоже имело место в ГУЛАГе: там заключенных пытают и убивают, а здесь часовня, где можно замолить грехи. Ничего лишнего, российский минимализм в натуральном виде.
В настоящее время ВСУ удалось освободить от российских захватчиков почти всю территорию Харьковской области. Местные жители уже дают показания и рассказывают об оккупации, под которой они находились более полугода.
Пожалуйста, подождите...
Краще діяти у протилежному напрямку: доводити їх загальнонаціональну шизофренію до межі, і просувати за цю межу якнайдалі.
Потому молится в мпц нужно не Господу - а "московским патриархам и николке второму".
треба додавати до вікіпедії
согрешил - покайся и иди дальше грешить а после опять приходи к нам.....
2.ви думаєте я працюю адвокатом гундяєва чи паші мерседеса?
я ж вже писав
По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Вiд Матвiя 7:16
2.взагалі орки не є віруючими вони розмовляють матюками а матюки -це молитва сатані.
через те що вони вбивають,крадуть,гвалтують порушують 10 заповідей та інше.... Бог нехтує їхніми проханнями і вони будуть страждати як на Землі так і у потойбічному світі. натомість Бог допомагає нам знищувати орди сатани результат останноьго українського наступу (до речі під білим хрестом) 1 до 10 ти на нашу користь.
«Можу сказати співвідношення втрат супротивника щодо наших втрат. Цифри саме за цей період (контрнаступу - ред.) - складають 1 до 9-10. На одного нашого загиблого, на жаль, воїна, приходиться 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю», - сказав Данілов.
Навіть доросла і освічена людина обмежена у свободі вибору наявною інформацією. І якщо вона знайома лише з однією точкою зору (названою загальноприйнятою чи офіційною) то це не є свобода вибору, коли вона не познайомилася з аргументами неофіційної точки зору.
І от розбійник купив, потім зарізав монаха і забрав усі його гроші. І сказав: я на це отримав дозвіл від папи і від бога. Це ж треба було додуматися до такого способу поповнення церковної казни! Гундяй теж в цьому не пасе задніх - торгує...
Треба бути повним орком, щоб робити каплицю, хоч і будиську або язичниську, поруч із катівнею
А так як у них не християнство, а сектантська висрана херня то відбувається те що відбувається.
І все би не біда, подумаєш їх релігія виросла з несторіанства, яке з древності було єрессю та переслідувалось, але теперішнє їх РПЦ це ще навіть гірше так як виникло воно менше 100 років назад як філіал спецслужб Кремля. Виникло як реакція на те що росіяни мільйонами воювали в громадянській війні 1941-1945 на стороні гітлера по причині релігійних поглядів і того що комуністи заборонили ПРЦ її попів та церкви. До речі причина заборони була в тому що ПРЦ підтримувало царя і було проти змін за що їх і розчинили у вапні. Саме так в РПЦ немає ніяких прав на ПРЦ і її історію, хоча про це ніхто не говорить.
Наші православні церкви обвішані іконами якимись святими. Це і є поклоніння ідолам ( тобто сатані)
Люди їздять в машинах обвішаних іконками, вбивці і нелюди надягають на себе хрестики, думаючи що це їх захистить. Це все від діявола.
Храм Божий - це людина, яку створив Творець неба і землі, а Ісус вмер за нас розп'ятий на хресті не з іконою, наприклад, Моїсея, а проливши свою кров.
Тому ми і є Храм священний, який повинен бути тими, якими хоче нас бачити Господь: віруючими в єдиного Бога, бути милосердними, допомагати іншим, творити добро і багато чого іншого. А саме головне молитися за тих, хто зараз потребує Божої допомоги: це наші воїни і полонені.
Молімося і Господь допооже. Амінь.
Наш же Бог закликає навіть любити ворогів своїх, тобто якщо й нейтралізувати їхню агресію, то ласкаво, добиваючи аби не мучились. Відчуйте різницю.
І досить вже насилувати гуглтранслейт, твоє кацапське нутро за українськими літерами не приховається