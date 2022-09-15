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Россияне развесили над писсуарами фото отказавшихся воевать в Украине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В документы этим военнослужащим армии РФ ставят штамп со словами "Дезертир, склонный к предательству".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на InformNapalm.
Распоряжение ставить в документы отказавшимся воевать в Украине, штамп со словом "дезертир" отдал в.и.о. командующего войсками Восточного военного округа генерал-майор Ртищев. Штампы будут ставить в военные билеты и личные дела военнослужащих.
Также фотографии отказавшихся выполнять преступный приказ и воевать в Украине развесили в России над писсуарами.
Топ комментарии
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показать весь комментарий15.09.2022 13:29
+63 Максім ХОЙ 07fb0949
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+33 Irina So 2b51f28f
показать весь комментарий15.09.2022 13:32
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"а мне на вас не только пописать, но и нас..рать, как и на всю вашу па-рашу"😂
А вот лис мы не контролируем.
бо краще обосцаним, ніж обгризеним 😂
Но анальные оргии...Неужто музыка Петра Ильича такое с кацапами творит?
а нам тем паче
Самый сок 23 часа назад (изменено)
Пророссийские каналы жалуются, что артиллерия ВСУ накрыла подразделение росгвардии в населённом пункте Шелаево Белгородской области.
У нас, в унитазах рыло резиновой жопы рисовали...
Есть рацуха - вешать в каждом подъезде и лифте.
Сєйчас ми всє хором плюнєм на цього Фiлiна:
Раз-два-трі!
Дiти хором плюють i сразу ж запєвають весьолу пiсню про кузнєчiка (с)
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Реєстрація:15.09.2022 - недарма ж ти "прокоментував", свіносабака
Так що армійський дебілізм в рф - це назавжди.