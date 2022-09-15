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Россияне развесили над писсуарами фото отказавшихся воевать в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В документы этим военнослужащим армии РФ ставят штамп со словами "Дезертир, склонный к предательству".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на InformNapalm.

Распоряжение ставить в документы отказавшимся воевать в Украине, штамп со словом "дезертир" отдал в.и.о. командующего войсками Восточного военного округа генерал-майор Ртищев. Штампы будут ставить в военные билеты и личные дела военнослужащих.

Также фотографии отказавшихся выполнять преступный приказ и воевать в Украине развесили в России над писсуарами.

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Россияне развесили над писсуарами фото отказавшихся воевать в Украине 01
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Топ комментарии
+78
А тех кто не *зассал* и поехал в Украину сейчас обсыкают и доедают собаки
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15.09.2022 13:29
+63
коти Ізюмщини виглядають так, ніби вони своїми лапками мочили русню в складі ЗСУ.
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15.09.2022 13:32
+33
Лучше "висеть" над писсуаром, чем на дереве.
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15.09.2022 13:32
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похрен.
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15.09.2022 13:29 Ответить
Зеркало треба було вішати...
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15.09.2022 13:38 Ответить
я б на місці "зрадників" написав на власному портреті:
"а мне на вас не только пописать, но и нас..рать, как и на всю вашу па-рашу"😂
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15.09.2022 13:57 Ответить
А тех кто не *зассал* и поехал в Украину сейчас обсыкают и доедают собаки
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15.09.2022 13:29 Ответить
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15.09.2022 13:43 Ответить
собаки у нас в основном по домам питаются. Ну, по приютам еще.
А вот лис мы не контролируем.
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15.09.2022 13:48 Ответить
І то вірно!

бо краще обосцаним, ніж обгризеним 😂
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15.09.2022 13:58 Ответить
Краще так ніж бути вбитим.
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15.09.2022 13:30 Ответить
лучше висеть над писюаром чем чтобы твои кишки по канавах доедали собаки
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15.09.2022 13:32 Ответить
Лучше "висеть" над писсуаром, чем на дереве.
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15.09.2022 13:32 Ответить
...или лежать в земле.
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15.09.2022 13:37 Ответить
ще жодного здохлого кацапа на дереві не бачив.Навіщо? Як голодний собака на дерево залізе щоб козлятиною поласувати?
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15.09.2022 13:40 Ответить
Ворони теж їсти хотять
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15.09.2022 17:06 Ответить
А у них что, писуары есть, ведь большая часть запоребриком сцыт в кусты и под деревьями, а срать ходят друг другу под окно!!!!
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15.09.2022 13:32 Ответить
то може у кремлі та інших установах? і музеях))
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15.09.2022 13:34 Ответить
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15.09.2022 13:36 Ответить
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15.09.2022 13:52 Ответить
коти Ізюмщини виглядають так, ніби вони своїми лапками мочили русню в складі ЗСУ.
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15.09.2022 13:32 Ответить
Суворі мордяки в котів...Теж кацапів ненавидять.
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15.09.2022 13:45 Ответить
справжн1 коти..., мужн1 та незламн1.....
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15.09.2022 13:48 Ответить
Триколірна - киця.
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15.09.2022 14:44 Ответить
піт-буль-коти
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15.09.2022 13:50 Ответить
Ртіщев-ху###іщев.
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15.09.2022 13:32 Ответить
Воістину дебіли - справляти нужду коли на тебе дивиться якийсь мужик навіть з фотографії це звиздець
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15.09.2022 13:33 Ответить
На часі вішати портрет генерального і геніального ***** кровавого.
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15.09.2022 13:33 Ответить
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15.09.2022 13:34 Ответить
Это расея! Они учат пушкина, читают достоевского и слушают чайковского! И вот такой результат получается
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15.09.2022 13:36 Ответить
Мда,видать в"Преступлении и наказании" Федор Михайлович неправильный посыл дал потомкам.
Но анальные оргии...Неужто музыка Петра Ильича такое с кацапами творит?
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15.09.2022 13:45 Ответить
Відповідальний чел палковнік кульгавьюк. Мабуть з наших, з кацапо манкуртів.На таких колись кацапоімперія трималась , совок також. На жаль і я так 11 років майже був в окупаційній армії совдепії
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15.09.2022 14:25 Ответить
Тю! В Украине портреты ***** давно уже в писуарах! А про туалетную бумагу и коврики с его "святым образом" я уже и не говорю
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15.09.2022 13:34 Ответить
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15.09.2022 14:00 Ответить
и тем, кто отказался - нассать на это
а нам тем паче
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15.09.2022 13:36 Ответить
Люди з мозгами, схильні до життя.
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15.09.2022 13:37 Ответить
Гулаг страна по понятиям..а я думаю почему жители Донбасса так туда стремятся ...Паспорт рыфы такая себе учетная карточка зэка
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15.09.2022 13:38 Ответить
З написами "Оні осталісь жівимі!"
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15.09.2022 13:39 Ответить
Комусь фото, над пісЮаром, комусь сміттєвий пакет.

Самый сок 23 часа назад (изменено)

Пророссийские каналы жалуются, что артиллерия ВСУ накрыла подразделение росгвардии в населённом пункте Шелаево Белгородской области.
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15.09.2022 13:39 Ответить
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15.09.2022 13:40 Ответить
Це зрозуміє тільки той, хто дійсно служив у авіації!!!
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15.09.2022 14:00 Ответить
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15.09.2022 14:43 Ответить
...причому у льотно-підйомному складі
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15.09.2022 14:45 Ответить
Не весь і "льотно-підйомний" знає Наприклад, кормові стрілки-радисти на Ту-95-х А я не був "льотно-підйомним", але трохи "шурупаю"
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15.09.2022 15:50 Ответить
..у нас в авіакомпанії прибиральниця дуже добре пояснить який тонгаж потрібно підтримувати..... З використанням простих термінів, які розуміють навіть ті , хто до авіації непричетний!!))))
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15.09.2022 22:22 Ответить
Ну а у мене начальник мій "верхній" не зрозумів правильно напису "Не льстите себе! Подойдите ближе! Он не такой длинный как Вам кажется!" І вчинив "шкандаль" секретарші (вона контролювала роботу прибиральниці)
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16.09.2022 05:49 Ответить
.. ну начальник невдоволений тоді очевидно був, бо секретарша у письмовому вигляді підтвердила свої відчуття і знання? А ще й туалет був вирогідно особистий !!!))))
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16.09.2022 19:33 Ответить
Туалет був загальний - тому і обсцикали як-попало А що там зі стосунками - ніколи не цікавився (цікавляться ті, у кого "проблеми" в цьому А у мене їх, слава богу, не було)
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16.09.2022 19:47 Ответить
... та мова не про цікавість..а про логіку що до покарання секретарши....)))
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16.09.2022 20:40 Ответить
Та ну, судячи з фрази «Нє льсті сєбє», це навіть жінкам зрозуміло.
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16.09.2022 05:36 Ответить
В будущем станет доказательством «Есть мозг, во всяком случае его подобие. Можно брать на ответственную работу
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15.09.2022 13:40 Ответить
на расеи все перевернуто с ног на голову, тех кто против войны сажают в тюрьмы, кто же с радостью едет в другую страну убивать людей считают героями и награждают, тех у кого ума хватило отказатся от этого самоубийства называют дезертирами, а тем кто согласился и по сути подписал себе смертный приговор хлопают в ладошы
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15.09.2022 13:41 Ответить
И подпись: "Зато писяю не через трубочку"
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15.09.2022 13:41 Ответить
Або "зато х** тримаю власними руками" або "х** за самоваром по асфальту не волочиться"...
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15.09.2022 13:47 Ответить
А к кабінках для срання вішати ТТХ Хаймарса.
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15.09.2022 13:45 Ответить
расияне посещают туалет? родной сортир уже не греет?
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15.09.2022 13:45 Ответить
Незабаром за штамп у військовому білеті "Дезертир, схильний до зради" москалі будуть платити шалені хабарі.
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15.09.2022 13:45 Ответить
ПіТТораси *** ....
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15.09.2022 13:46 Ответить
Такий штамп свідчить лише про IQ вищий за середній по росармії і в подальшому буде "бонусом".
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15.09.2022 13:52 Ответить
Рашисты этот метод опробовали еще в Крыму по отношению к нашим предателям из числа украинских военных. В личных делах ставился штамп "Склонен к измене Родины". Видимо эксперимент оказался удачным.
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15.09.2022 13:52 Ответить
Не такого. Все исправно путену служат и даже карьеру делают.
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15.09.2022 15:37 Ответить
Такого, их всех со временем просто уволили (крымских предателей). И ни квартир, а пенсионное пособие рассчитали с учетом службы в СССР и в РФ... Так что лет 15 в среднем коту под хвост...
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15.09.2022 17:49 Ответить
И здесь идею уворовали!
У нас, в унитазах рыло резиновой жопы рисовали...
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15.09.2022 13:58 Ответить
Кацапи усе крадуть, самі нездатні нінащо.... окрім нелюдських вчинків.
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15.09.2022 14:17 Ответить
Не. Работать не будет. Там писсуары токо в министерстве.
Есть рацуха - вешать в каждом подъезде и лифте.
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15.09.2022 13:58 Ответить
Чел живой и дома, а что с его картинкой делают, да хоть просто жопу вытрут.
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15.09.2022 14:05 Ответить
Дєті,
Сєйчас ми всє хором плюнєм на цього Фiлiна:
Раз-два-трі!

Дiти хором плюють i сразу ж запєвають весьолу пiсню про кузнєчiка (с)
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15.09.2022 14:23 Ответить
А тот,кто будет ссать во время разглядывания фотки ведь тоже получается предатель и дезертир? Ведь по идее он должен быть с оккупантской миссией в Украине, а не в кацапском сортире "по нужде")
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15.09.2022 14:24 Ответить
Просто они умеют пользоваться писсуаром-тяжкий удар для всей сруской мультуры
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15.09.2022 14:29 Ответить
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15.09.2022 14:35 Ответить
Эт точно!хуйлаПутина и смоктуна его!!!
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15.09.2022 16:50 Ответить
ястребок939 a4e0b277

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Реєстрація:15.09.2022 - недарма ж ти "прокоментував", свіносабака
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15.09.2022 14:47 Ответить
Зато ворони хрест не обс#рають
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15.09.2022 14:40 Ответить
ФК «Локомотив» запретил бразильскому новичку ******** играть с своим же именем на футболке.Руководство заявило футболисту,что оно будет восприниматься в России как «гей,голубой».
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15.09.2022 14:40 Ответить
Обявлять загальну мобілізацію в росії-в туалетах буде бєссмєртий полк.
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15.09.2022 14:45 Ответить
Володарям таких штампів шенгенська віза майже забезпечена, можливо, ще й притулок на Заході. Ну, і кому гірше зробили?
Так що армійський дебілізм в рф - це назавжди.
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15.09.2022 15:12 Ответить
Тепер усі приховані геї будуть займатися мастурбацією, черги будуть, як до мавзолею в СРСР
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15.09.2022 15:28 Ответить
Я сомневаюсь что бы кто то из этих русских давал согласие на размещение их фото над писюарами. Даже на россии есть закон о персональных данных.
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15.09.2022 15:48 Ответить
Істерит Расєя…. Дно все ближче й ближче….
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16.09.2022 05:38 Ответить
 
 