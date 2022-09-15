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ВМС (1317) война (46506) уничтожение (3788) техника (1540)

Украинские морпехи уничтожили вражеский танк, 2 гаубицы, 2 САУ и другую технику россиян, - ВМС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины ВМС ВС Украины продолжают уничтожать технику оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании ВМС ВСУ.

14 сентября, военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

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"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 1 танк, 1 боевую бронированную машину, 2 боевые машины пехоты, 2 гаубицы "Мста-Б", 2 самохода Гвоздика" и "КАМАЗ" с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
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Гарно горить рашинський танчик разом з орками , яких ми не кликали на свою , святу землю 😠
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15.09.2022 13:50 Ответить
Тушi оркiв лягли в грунт
Працювали ЗСУ
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15.09.2022 14:26 Ответить
Нормально! Горит хорошо и у водителя там в люке огонек виден - наверное, он и поджог. Осень, однако.
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15.09.2022 14:57 Ответить
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15.09.2022 14:58 Ответить
 
 