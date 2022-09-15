Кремлевские пропагандисты рассказывают россиянам о репрессиях в Украине: "Был такой журналист Юрий Бутусов. Он исчез". ВИДЕО
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Кремлевский пропагандист по радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан рассказал фейковую информацию об исчезновении главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандист уверял россиян, что причиной "исчезновения" Бутусова стали военная цензура и репрессии в Украине. По словам Мардана, Бутусову все "очень доходчиво объяснили" после серии публикаций о "некомпетентности украинского командования".
На самом деле, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов никуда не исчезал, а за его деятельностью можно следить на его ютуб-канале Бутусов плюс.
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Пожалуйста, подождите...
Все ж таки ракет M30/31 GMLRS, тим більше ракет MGM-140 ATACMS Block 1A - не вистачає на все... Вони все ж таки дорогущі...
- Путин - Ху?ло !
"Однажды, прогуливаясь по королевской резиденции в Балморал, Шотландия, где Королева часто проводила лето, она встретила американских туристов.
Путешественники спросили женщину, живет, ли она где-то здесь. Королева ответила, что имеет дом неподалеку.
Тогда туристы поинтересовались, встречала ли она когда-нибудь Королеву.
"Нет, но этот полицейский встречает ее каждый день", - ответила Елизавета, указав на Гриффина, который более 30 лет проработал с королевской семьей. Потом туристы попросили Королеву сделать фотографию с Гриффином, и также сфотографировались с ней
Как отметил бывший офицер, туристы ушли, так и не поняв, с кем именно они только что познакомились."(с)
Впоследствии Королева шутила, что жалеет, что не может превратиться в муху и полететь в Америку, чтобы увидеть выражение лиц туристов, когда те покажут фото друзьям...(с)
..
є така прикмета, якщо вас похоронили, а ви не вмерли, то будете ще довго жити!
і як видатний військовий журналіст у тому числі, за що ми всі Вам неймовірно вдячні !
-Нет, не вижу.
-И я не вижу. А он есть
а кто видал Бутусова?
ну, Юрия Бутусова,
писателя военного
тот видел не Бутусова,
он.... видел не его !
Первый космонавт планеты Земля,герой советского союза,заслуженный летчик-испытатель СССР,олковник ВВС Владимир Ильюшин... сын известного авиаконструктора Ильюшина....😛
Главрєд і правда ісчез, правда главрєд гойзети "комсомольская правда", та і не ісчез, а помєр. То в цього пропагандона все в голові переплутаталось
.
https://twitter.com/dm_eliseev/status/1570347474786852866