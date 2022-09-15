Кремлевские пропагандисты рассказывают россиянам о репрессиях в Украине: "Был такой журналист Юрий Бутусов. Он исчез". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист по радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан рассказал фейковую информацию об исчезновении главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандист уверял россиян, что причиной "исчезновения" Бутусова стали военная цензура и репрессии в Украине. По словам Мардана, Бутусову все "очень доходчиво объяснили" после серии публикаций о "некомпетентности украинского командования".

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На самом деле, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов никуда не исчезал, а за его деятельностью можно следить на его ютуб-канале Бутусов плюс.

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