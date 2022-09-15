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Кремлевские пропагандисты рассказывают россиянам о репрессиях в Украине: "Был такой журналист Юрий Бутусов. Он исчез". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Кремлевский пропагандист по радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан рассказал фейковую информацию об исчезновении главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандист уверял россиян, что причиной "исчезновения" Бутусова стали военная цензура и репрессии в Украине. По словам Мардана, Бутусову все "очень доходчиво объяснили" после серии публикаций о "некомпетентности украинского командования".

На самом деле, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов никуда не исчезал, а за его деятельностью можно следить на его ютуб-канале Бутусов плюс.

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Топ комментарии
+50
Был такой орган у русских - мозг. Он исчез!
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15.09.2022 14:49
+39
...будь ласка
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15.09.2022 14:55
+32
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15.09.2022 14:47
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Страница 2 из 2
Когда реально исчезнет эта мразь,насасывающая оранжевый микрофон?
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15.09.2022 15:05 Ответить
Насправді, схоже на замовлення вкиду з Банкової - від Офісу Єрмака!
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15.09.2022 15:10 Ответить
а тимчасом на ***** в масквє покусілісь - чи то інсценовано, чи взаправду
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15.09.2022 15:10 Ответить
Так і на боневтіка теж покусілісь-хтось броньований президентський "мерін" легковиком атакував.
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15.09.2022 15:15 Ответить
я так понял что эти шокирующие подробности полагаются для вот этих существ

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15.09.2022 15:11 Ответить
Чем больше бреше Ольга ********* с Вовиком Сасалвьевым...тем сильнее Украина...💙💛💪😝
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15.09.2022 15:11 Ответить
Як що кацапня буде бити по нашим ТЕС то треба куячити у відповідь і починати з Криму, Симферопольская ТЭЦ: 100 МВт, 490 Гкал/ч. ...Севастопольская ТЭЦ: 33 МВт, 153,3 Гкал/чКамыш-Бурунская ТЭЦ: 32 МВт с 10 декабря 2015, 175 Гкал/ч. ...Сакская ТЭЦ: 12 МВт, 20 МВт (ПГУ), 88,1 Гкал/чТЭЦ ПАО «Крымский содовый завод»: 11 МВт,ТЭЦ ЧАО «Крымский Титан»: 9,8 МВт
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15.09.2022 15:12 Ответить
краще по базам їхніх в/ч, включно з казармами.
Все ж таки ракет M30/31 GMLRS, тим більше ракет MGM-140 ATACMS Block 1A - не вистачає на все... Вони все ж таки дорогущі...
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15.09.2022 15:28 Ответить
От лошара свинасобачья.В ютуб зайди и увидешь его.А так иди ***** ***** лаптестана...........................................................
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15.09.2022 15:12 Ответить
Рашодовбни все судят по себе... Жду фейерверков признаний рашопрогандонов про военного преступника путлера после нашей победы. Рекомендую внимательно наблюдать в эфире разлетающуюся в разные стороны обувь во время очень быстрого процесса переобувания.
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15.09.2022 15:14 Ответить
Бережіться!"Комсомольська правда" отримала нову зброю. Анало говна нет !

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15.09.2022 15:14 Ответить
А я сейчас покажу, куда исчезают журналисты..)))
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15.09.2022 15:16 Ответить
ужас какой
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15.09.2022 15:17 Ответить
Была такая страна россия. Она исчезла.
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15.09.2022 15:22 Ответить
За фактами її і не було, була тільки кацапська московія що носила маски.
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15.09.2022 15:25 Ответить
Я бы на месте Бутусова. специально для "Радио КП", записал короткий ролик про то, что ему не запретили критиковать власть:
- Путин - Ху?ло !
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15.09.2022 15:23 Ответить
У Королевы Елизаветы ІІ тоже была шутка. В сущности, у Ее Величества было много шуток, вот одна из них, рассказывал бывший офицер охраны ее Величества Ричард Гриффин.

"Однажды, прогуливаясь по королевской резиденции в Балморал, Шотландия, где Королева часто проводила лето, она встретила американских туристов.

Путешественники спросили женщину, живет, ли она где-то здесь. Королева ответила, что имеет дом неподалеку.

Тогда туристы поинтересовались, встречала ли она когда-нибудь Королеву.

"Нет, но этот полицейский встречает ее каждый день", - ответила Елизавета, указав на Гриффина, который более 30 лет проработал с королевской семьей. Потом туристы попросили Королеву сделать фотографию с Гриффином, и также сфотографировались с ней

Как отметил бывший офицер, туристы ушли, так и не поняв, с кем именно они только что познакомились."(с)

Впоследствии Королева шутила, что жалеет, что не может превратиться в муху и полететь в Америку, чтобы увидеть выражение лиц туристов, когда те покажут фото друзьям...(с)
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15.09.2022 15:23 Ответить
дуже повчальна історія для американців, які не дивились фото Королеви, та для кацапів, які не дивляться Цензор
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15.09.2022 15:58 Ответить
Шо я можу сказати? Ето СЛАВА! 😉 Юра, АГІНЬ!!! 🔥🔥🔥
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15.09.2022 15:23 Ответить
Бутусов вчера был в Изюме..осматривал брошенную технику крыс путлера...его видео есть в Ютьюбе

..
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15.09.2022 15:27 Ответить
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15.09.2022 15:27 Ответить
Дурник ви, сРус там
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16.09.2022 09:26 Ответить
пане Юрію, вітаю !

є така прикмета, якщо вас похоронили, а ви не вмерли, то будете ще довго жити!
і як видатний військовий журналіст у тому числі, за що ми всі Вам неймовірно вдячні !
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15.09.2022 15:31 Ответить
Звісно, це маячня, але з інформацією треба поводитися вкрай обережно. Он, Узбекістан вже запити дає...
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15.09.2022 15:35 Ответить
-Ты видишь Бутусова?
-Нет, не вижу.
-И я не вижу. А он есть
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15.09.2022 15:35 Ответить
стара казочка про невидимого сусліка

а кто видал Бутусова?
ну, Юрия Бутусова,
писателя военного
тот видел не Бутусова,
он.... видел не его !
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15.09.2022 16:03 Ответить
Кацапы фейки клепают прямо в эфирах, не особо парясь
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15.09.2022 15:46 Ответить
В парах эфира...
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15.09.2022 16:48 Ответить
Легко
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15.09.2022 15:49 Ответить
А цензор вообще закрыли. По решению Укркомнадзора. Зайти можно только через прокси.
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15.09.2022 15:51 Ответить
Візьми камсамольскую правду,зверни її в дудочку,та засунь собі в сраку, дебіл кацапський.
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15.09.2022 15:53 Ответить
Фейковетчики дохлого Сссра икру метали по поводу и без...долетались что Гагарин...,самый крутой фейк был в стране не баранов и не рабов...Гагарин был в космосе.... Хотя в книге рекордов Гиннеса за 1964 год записано...
Первый космонавт планеты Земля,герой советского союза,заслуженный летчик-испытатель СССР,олковник ВВС Владимир Ильюшин... сын известного авиаконструктора Ильюшина....😛
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15.09.2022 15:56 Ответить
Комсомольская правда три дня как закрыта...поливала грязью рабZeю...главный редактор Комсомольской правды недавно погиб на Дальнем востоке...сообщил блогер Саша Сотник....Бяда...☠️
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15.09.2022 15:59 Ответить
це правда, чи як про Бутусова ?
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15.09.2022 16:07 Ответить
Правда. Сунгуркин (главред) ласты склеил.
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15.09.2022 18:26 Ответить
Работает всё. Поставят более послушного пропагандона.
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15.09.2022 20:20 Ответить
Це як в том анекдоті "і не в лотерею, а в покер, і не виграв, а програв".
Главрєд і правда ісчез, правда главрєд гойзети "комсомольская правда", та і не ісчез, а помєр. То в цього пропагандона все в голові переплутаталось
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15.09.2022 16:08 Ответить
Жалко, Бутусова!😉
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15.09.2022 16:16 Ответить
Когда потерял подписку на канал Бутусова и решил, что он исчез.
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15.09.2022 16:16 Ответить
Коли ви вже щезните з української землі дебіли чужеземні.
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15.09.2022 16:19 Ответить
"Сообщения о моей смерти сильно преувеличены" (с) Марк Твен
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15.09.2022 16:47 Ответить
Он не исчез!! Это вы глаза потеряли! А мы и к вам доберёмся!!! Может прозреете???
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15.09.2022 17:10 Ответить
Смешно смешно,но моментами не очень.На Бутусова наезжали ,так же как сейчас наезжает на мэра Чернигове Анрощенко и на Кивоноса.У нас тоже не все безобразно.И Дерьмаки и Татаровы никуда не исчезди
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15.09.2022 17:34 Ответить
Свободу Юрію Бутусову . .
.
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15.09.2022 17:38 Ответить
Вот так они заливают дерьмо в уши всем россиянам, сами конченые твари и из всех русских сделали конченых тварей, тупых и безголовых
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15.09.2022 18:11 Ответить
Ось пан Юрій і спалився...
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15.09.2022 18:56 Ответить
Так у них интернет ограничен, поэтому "что не вижу - того нет"
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15.09.2022 19:10 Ответить
россия превратилась в большую психушку - видео, где российская полиция набросилась на бабушку за надпись на сумке "нет войне"

https://twitter.com/dm_eliseev/status/1570347474786852866
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16.09.2022 01:56 Ответить
Пипец вобще
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16.09.2022 20:40 Ответить
Починається спецоперація по недопущенню акредитації пана Юрія на Нюрберг-2.
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16.09.2022 08:27 Ответить
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