Сдался в плен российский солдат, у которого погибли родственники в Украине от обстрела оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российский солдат из Краснодара отказался воевать и сдался в плен украинским бойцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пленный объяснил свои действия тем, что его близкие родственники - дедушка и бабушка, жили в Украине и погибли в результате российских обстрелов.
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+43 A San
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+24 Лилия Стацкая
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Попасть в Украину и сдаться
Чем проблемы на рашке иметь
"Отказник" это который сам пришел в плен а не вынужденно сдался
Тут посылают в Украины
Или проблемы в случае отказа или увольнения
До уголовки, у них причина найдется
Тем более родственники с Украины
Чули вже ми ті казки,мені адвокати кацяпські не потрібні,судити треба як злочинців,узяв зброю проти України- будеш відповідати,і хай радіють що в нас немає смертної кари,проте ми підписали женевську конвенцію.
До побачення.
А суперечки ,до речі народжують істину, ми вже прощали не раз,і те що коїться тепер в Україні це наслідки "добрих та жалісних " до кацяпів за рахунок крові загиблих українськиї воїнів .Перед тим як їм вірити ,перегляньте як ховають молодих українських хлопців,на зруйновані міста та села ,на світлини вбитих дітей,на наші храми проваславні,де катували українців, та гадили просто на аналої,хто це робив,путлер особисто?!!!А потім на оціх тварюк у броніках із зброєю,що пришли по контракту в Україну, якщо вам і тоді буде їх шкода,то ви не українка.
Отож!
Так я і знала,що будеш мені співати про адиннарод,все зрозуміла чого виправдовуєшь.
кількість навмисних вбивств бачили в Україні? то українці вбивали українців, і будуть вбивати.
то ж ваши вислови виглядають як фанатична маячня.
ви якось так все максималізуєте істерично. навіщо? тут і так все зрозуміло, як і ваша лють.
здався у полон - гарно.
жаліє його хтось чи ненавидить - то не ваша справа. головне що він більше не буде стріляти і що його як мінімум можна обміняти на нашого воїна.
чи особисто мені його жалко? ні. якщо ти перетнув кордон іншої держави - ти окупант, і повинен розуміти що тебе може чекати смерть.
Але, згадайте Афганістан. Туди українців теж відправляли. Чи були вони окупантами? Так були. Розуміли вони це? Я думаю навряд чи.
І де ви прочитали у моїх коментах що я проти того ,щоб вони здавалися у полон?
А те що я не вірю їх казкам,бо то і є маєчня ,котру вони нам плетуть ,щоб випрадатися, і завдяки таким як ви, ми будемо зажди під вістрям ножа у кацапів,таких як ви нічому не начила 400 річна трагедія України, яку отримали що вірили та жаліли москалів.
ні, я не голосував за хриплого боневтіка звісно, і всіх відмовляв від цього. але я і не порохофіл, як ви, напевно, бо і до нього є багато питань)
я лише вказав вам на ваш істеричний фанатизм.
і це не українська позиція, це істерика, яка шкодить нашій країні.
повивчайте історію нашу... от наприклад Руїна та громадянська війна в Україні - буде вам цікаво думаю, там як раз про істеричний фанатизм і його шкоду для держави і народу.
Ви тут про 400 років трагедії нашої пригадали. А яке місце там Польщі наприклад, не скажете? Або Угорщини? Або Німеччини? А Туреччини?
То шо нам, тепер з ними робити?
Ви просто плутаєте емоції і здоровий глузд.
Здоровий глузд говорить холодною мовою (не обов'язково солов'їною), що якщо ви слабка політично, економічно та соціально країна, то у вас ніколи не буде єдності, николи не буде потужної ******** армії і заможнього щасливого населення - а от ВОРОГ, ВОРОГ завжди найдеться. І це не обов'язково буде рф. Це може бути будь хто. Таке бувало вже багато разів в нашій історії. Будь хто може напасти і відірвати шмат від вашої країни, коли вона слабка по всіх вищезгаданих пунктах.
Так от, Шановна. Якщо ви повивчаєте трохи історію України, то зрозумієте, що вона частіше за все буле слабка саме через от таке істеричне не сприннятя українцями одне одного. Через те що не хотіли згуртуватись, що ділили одне одного по Дніпру, регіонам, чи ще чомусь. То ж поставте собі питання - чи ви допомагаєте українцям єднатися? Чи ви намагаєтесь зрозуміти своїх співгромадян? Чи навпаки сієте розбрат і істерику якщо хтось має іншу від вашої думку?
Як би не Порох,то Україна не тільки не малаби боєзатній арміі, але і відбивалася би шматками зеліного гудрону.Щоб бути Порохофілом треба любити Україну,а ти ковзаєшь як слимак проміж калюж,не тобі мене вчити.
Розмова скінчена.А може мені познайомити тебе з адміном, щоб дав оцінку цьому твому коментарю? Ну щоб ти не думав що тут хітріший за усіх? І він відразу відповість тобі хрестиком на усі питання що до українського "фанатизму" і можливо назавжди.
Що у вас таке трапилося? Це ж ніяких нервів не вистачить так як ви тут воювати.
Мені нема що з вами ділити. Я свою точку зору висказав, мені цього досить.
Якщо у вас своя, інша - ну маєте право. Навіщо нервувати? Мені то не цікаво.
І перестаньте вже погрожувати всім адміном. То кумедно виглядає трохи.
Гарного дня )
Кацапам віри немає, кацаське військо гірше за фашистів,і ви мабуть не чули які жалісліві історіі розказують вони коли здаються у полон, такі що жінки на сумщині нагодували їх періжками і чаєм з лимоном,- "вони -невинні, їх обманули!они не знали куда их везут и у них тут родня живет!".
І баби їх годували смаколиками і вмовляли уйти з України, а потім ці вилупки отримали наказ наступати....
вам викласти фото Сумщини після кацапів, чи самі знайдете? Немає віори кацяпам і це вже не раз показувала многостраждальна історія України.
Чи треба їм здаватися ?треба !
Чи може Україна після того що накоїла росія вірити цим нелюдям-НІКОЛИ!
він зі зброєю в руках на території іншої держави.
Апріорі він терорист і окупант (невдалий). Тож буде засуджений. Можливо ще якісь злочини вспливуть, а можливо і ні. Але в будь якому разі буде засуджений, а потім може обміняний а може і не дуже.
А якщо вам здається що це не злочин, візміть зброю і сброуйте перетнути кордон десь із Польщею чи будь якою іншою державою. А ми подивимось що з вами буде)))
Між Україною і Польщею нема війни. Через це застосування права має дуже суттєві відмінності. В умовах війни юридична практика реалізується в такий спосіб, що комбатанти, які опинились в лапах ворога мають вважатися військовополоненими, особливо, якщо вони на цьому наголошують. Через Женевську конвенцію, яка є елементом міжнародного права, і тому має пріорітет, дія місцевого права має щодо них має певні обмеження. Зокрема, наявність зброї у комбатантів вважається законною, і вони не можуть бути за це засуджені, якщо особисто не вчиняли інших злочинів, навіть якщо їх країна є агресором і окупантом. Ба більше, довести воєнні злочини значно важче. Навіть убивство цивільного, як це не прикро, не обов'язково вважатиметься воєнним злочином. Зокрема, якщо не можна довести, що військовий застосував зброю проти цивільних, знаючи, що вони цивільні. Або, якщо він доводить, що застосовував зброю проти військових, а цивільні неочікувано для нього опинились на лінії вогню. Тож, з огляду на ваші інші зважені коментарі гадаю, вам не варто вподоблятися деяким скандальним особам, лише для того, щоби наполягати на помилковій, але власній позиції.
ви що не бачите що у всіх полонених росіян є тільки 2 шляхи?
або на обмін або у тюрьму.
Навіщо ви ото пишете кілометри тексту? З якою метою) Все ж просто)
Немає різниці чи доведуть якісь злочини цього персонажа чи ні - він буде або сидіти, як і всі інші військовополонені кацапи, або обміняють.
Ви кажете що між нами і Польщею немає війни. Так у нас і с рф формально війни немає.
Тому формально якщо ви зловили росіянця озброєного, він плюс мінус підападає під тероризм, спробу повалення державного устрою України і купу інших статей Кримінального Кодексу.
Чи ви гадаєте що якщо на нього не знайдуть доказів у причетності до вбивств цивільних - то його просто відпустять? ) Про що мова в загалі? )
дивний у вас спосіб вести дискуссію.
"ви що не бачите що у всіх полонених росіян є тільки 2 шляхи?" - Це було ваше питання?
"Навіщо ви ото пишете кілометри тексту?"- Це було ваше питання?
"Чи ви гадаєте що якщо на нього не знайдуть доказів у причетності до вбивств цивільних - то його просто відпустять"? - Це було ваше питання?
Яке з цих питань мало суть, а не було пустим проговоренням ваших внутрішніх діалогів? Як на мене, - жодне не мало. То якого біса я маю з вами дискутувати ваші внутрішні переконання?
Мої зауваження з самого початку полягали, в тому, що в умовах війни, яка між кацапами і Україною таки триває, як би ви це не перекручували, російські військові що тримають зброю самим лише цим фактом не вчиняють ВОЄННОГО злочину. Тоді як ви твердили, що вони будуть затримані. Про що нам дискутувати, якщо ви не докладаєте зусиль прочитати те, що коментуєте і спробувати зрозуміти про що йдеться? Так, вони будуть затримані як військовополонені в умовах бойових дій. Але не будуть звинувачені у наявності у них зброї. І не будуть засуджені, якщо не буде доведено, що вони вчиняли воєнні чи кримінальні злочини. "Плюс-мінус підпадають під тероризм" вони лише у вашій уяві, що не робить їх добрими самаритянами. Проте як військовополонені вони будуть перебувати в таборах або до репатріації або до екстракції. Це зовсім не те саме, що бути звинуваченим у кримінальному і особливо воєнному злочині. За останні легко отримують довічні терміни.
З огляду на те, що ви не маєте наміру вести дискусію, та й вона вже надто затягнулась, на цьому її припиняю. Але ви пишіть ще, якщо маєте потребу залишити за собою останнє слово.
це не дискусія, це якійсь ваш акт нарцисизму на теренах Цензора) але виглядає трохи кумедно)
Ви б ще сказали що небо блакитне а вода мокра)
По сабжу, не бачу ніяких протиріч. я не казав про військові злочини, і так я казав що його буде затримано. (І я не казав що це одне й те саме що бути засудженим за військовий чи інший злочин, але волі він буде позбавлений так чи інакше).
Що і відбувається. А далі або на обмін або на відбудову інфраструктури, як військовополоненого. Бо небо блакитне а вода мокра)
Але насправді якщо вже дуже треба буде в тюрьму посадити - посадять. Якщо треба і вас посадять, Руслане ) може ви пагано знаєте нашу судову систему... ну то й накраще для вас)
Ще раз пишу,виправдання немає,вбивав чужих стареньких ,але не думав що російськи ракети не питають хто за Україну,а у кого родичі у росіі.
Одни предположения кто и что
обмінний фонд - це гарно. а що він там розповідає, яка різниця?
полонений або мертвий орк - гарний орк. Боєздатний орк на нашій територіх - поганий орк.
Все інше якась маячня )
годі ціх ваших істерик)
бо я навіть забула вже що ви існуєте,
а ви все пишете,пишете,заробляєте чи що?
А може вас вдома немає кому вислухати?)))
Вгамуйтеся вже, ви мені тут за цю кацяпську потвору війну об,явили, ось у вас істерика точно.
Я вважаю його винним, і не вірю в те, що він відказник,
бо він контрактник.
І все.
Закрили тему.
Навіщо ви кожному хочете то довести? Який сенс?
Я теж вважаю його винним, як я і писав вище, усі хто перетнув наш кордон зі зброєю - винні за замовчуванням. Навіть якщо жодного пострілу не здійснили. Навіть якщо не встигли автомат зарядити. Його чекає або в'язниця або обмін на наших солдатів.
Що вам не так? )
Від себе ще добавлю,-Велика,Прекрасна, Могутня,Нескорена , Горда і Незламна ненька Україна!
дякую за зауважеення про помилку ,племінничек)))
Царство небесне твоїм загиблим родичам, і спокутувати свою вину тобі все життя!
Но лучше чем "до последнего патрона" как упоротые рашисты
А такие есть
Правильно хлопець зробив бо Лади на росії закінчуються.
погано, що здохло не воно, а старенькi.
Учения уже не катят, сейчас рулят-баба/дед и любящая тётенька, которую помню с детства
https://www.youtube.com/watch?v=S_Sqc5PIWpE&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.LIVE
Прекрасне відео,намного краще за труса диваного ,що під проксі захищає оккупанта ,та ще і мовою оккупанта.Це я про тебе.
https://drive.google.com/file/d/1uSEVh5v66KF3P-zHgDsVH-yNBEbqEfSR/view?usp=sharing
І де там мова оккупанта? Одне слово знайшла, мікроскоп узяла, чи лупою користувалася?
Я тебе попереджаю ,що твої коменти зараз флуд. Ти дійсно хочешь бан?
Але я спокійно ставлюсь до тих хто опановує мову. І навіть до тих хто цього ще не зробив. Різні долі різні початкові умови у людей. Доля полоненого орка мене не бентежить, його буде засуджено. Мене бентежить ваш стан психологічний. Ви себе не бережете )
А що до мови окупанта - то ви мені просто нагадали приказку "В чужому глазу бачить зразу, а в своїм - ні разу"
Що до бану, ви насправді думаєте що це когось тут турбує? Да хоч десять банів. Чому ви не можете спокійно спілкуватися і дискутівати - ось це проблема. Але вона ваша, не моя. Всього найкращого.
Не то щоб воно нам потрібно було, але ж рашка розпадеться і кудись Кубані треба буде подітися. Може повернеться "в родную гавань"