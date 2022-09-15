В оккупированном Крыму преподавателя техникума уволили с работы из-за украинской песни о "Байрактаре". ВИДЕО
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Преподавателя белогорского техникума в оккупированном Крыму Андрея Белозерова уволили с работы после того, как он включил в аудитории украинскую песню о "Байрактаре".
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты расценили действия Белозерова как измену.
Топ комментарии
+30 Старый зольдат
показать весь комментарий15.09.2022 17:48
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+15 Старый зольдат
показать весь комментарий15.09.2022 18:04
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Карл, люди танцювали під стройову військову пісню !
рашисти реально дістали патріотів-кримчан !
Хотя, там всё еще впереди.
Руссо-демократия, однако...
"Ой, зеки-зеки ви мої,
Ходіть служити ви мені!
Довго служить не будете -
У чорноземи ляжете..."
за совєтів був такий анекдот:
студентові зробили рентген печінки (УЗІ ще не було) і побачили на знімку "Історію КПСС"
в Криму багато патріотів України, щонайменше 250 тис. - 10 % населення (киримли) + певна кількість українців
звільнення Криму передбачає партизанський рух на півострові
Ґдє так во-ольна дишит чі-лавєк!