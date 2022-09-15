В оккупированном Крыму преподавателя техникума уволили с работы из-за украинской песни о "Байрактаре". ВИДЕО

Преподавателя белогорского техникума в оккупированном Крыму Андрея Белозерова уволили с работы после того, как он включил в аудитории украинскую песню о "Байрактаре".

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты расценили действия Белозерова как измену.

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