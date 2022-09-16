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Из российской тюрьмы в украинский плен: история зэка, которого завербовали воевать в Украине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский зэк, попавший в украинский плен, рассказал, как его завербовали и использовали в качестве пушечного мяса.
Видео рассказа русского зэка опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Приземлился самолет у лагеря. Нас всех согнали. Как потом оказалось Пригожин. Однажды нас на полигон вывезли. Что-то не выполняешь обнуляют - расстреливают. Пушечное мясо", - рассказал он.
Напомним, что ближайший друг Путина, ранее судимый Евгений Пригожин, владелец частной военной компании "Вагнер", лично вербует осужденных в России за тяжкие преступления на войну в Украине.
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+31 аспм мпри
показать весь комментарий15.09.2022 20:35
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+16 Перехватчик
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вы попали туда по ошибке
вы пойдете убивать, чтоб доказать что не убийца?
ЗЫ :
И ЧТО ВЫ ДОКАЖЕТЕ, УБИВ?
Как бы это ни хотел замазать кого бы то ни было кровью, в конце это всегда выбор самого человек
ТА НЕХАЙ ВОНИ ПОРОГОВНО ПОВИЗДИХАЮТЬ
якщо гниле -воно гниле
я не не нєкромант, щоб робити з дохлого живе
сказали -під поїзд - -значить під поїзд
Ходіть служити ви мені!
Довго служить не будете -
У чорноземи ляжете..."
я теж десь за людяність
але шо, НАСТІЛЬКИ?
Я СТІЛЬКИ НЕ ВИП'Ю, ПЕЧІНКА СТАНЕ
Всё, молчу, молчу
А вы что подумали?
Pavlo Sedchenko
@PSedchenko
·
6 ч
Гіркін каже, Порошенко наїбав мінськими Путіна і Україна зуміла підготувати армію. Зелень каже мінські були погані.
То на чиїй стороні зелень?
https://twitter.com/i/status/1494708215946399745
@Natalia09244825
·
7 ч
Вона має народити в кінці вересня, знаходиться в полоні ворога, про її обмін рідні не мають жодної інформації. Дівчина часто перебувала у найзагруженіших шпиталях, де лікувала поранених і рятувала життя нашим військовим.
Запланована акція підтримки
Но это значения не имеет, для обмена он не имеет никакой ценности, взамен за него даже тело погибшего не дадут, откажутся, не моргнув глазом.
Поэтому только "... в процессе экстрадиции в рф заключённый совершил попытку побега, для пресечения которой конвой на законных основаниях применил оружие на поражение. В результате пулевого ранения заключённый скончался на месте, где и был захоронен. Протоколы опросов участников и очевидцев происшествия и осмотра места происшествия, а также заключение судмедэксперта прилагаются."
Вы все тяжело больны
Это правда
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
так отож
і щоб там воно не белькотіло - байдуже і не цікаво
це злочинець, представник злочинної країни - у тюрягу на максимальний термін
1.) Сидеть 10, 15 или 20 лет в колонии или тюрьме.
2.) Пойти воевать и получить амнистию через полгода, если выживешь. При этом, как наглядно видно по видео с Пригожиным, он запрещает выпивать алкоголя, мародерствовать и насиловать (женщин, мужчин, детей). При этом 100% опущенных запишутся на войну, то есть поедете этапом с теми, кто желаем вам отомстить.
Но на самом деле вариантов не 2, а 3:
1.) Сидеть 10, 15 или 20 лет в колонии или тюрьме.
2.) Пойти воевать и получить амнистию через полгода, если выживешь. При этом, как наглядно видно по видео с Пригожиным, он запрещает выпивать алкоголя, мародерствовать и насиловать (женщин, мужчин, детей). При этом 100% опущенных запишутся на войну, то есть поедете этапом с теми, кто желаем вам отомстить.
3.) Отказаться сейчас от вступления в ЧВК Вагнер, продолжить сидеть и пить чифир. Через некоторое время придут еще раз, уже с мобилизацией. Пойти всем в этот раз. Вместо отправки в Украину убить всех вертухаев и пойти на Рублевку в Москву. Там спокойно захватить все особняки, вооружиться там же оружием на хранении, объединиться еще с чеченцами и дагами, грабить все что видишь, насиловать все что хочешь, включая и малолетних детей любого пола, пить элитный виски из хранилищ этих олигархов, деньгами набивать карманы, золота куча, есть украшения - делайте, что хотите. Мы полностью поддерживаем вас. Даже дадим смазку, чтобы порвали жопу очередному олигарху. Все, вы новые хозяева России. Сделайте из нее новый Туркменистан, урусов сделайте как послушных рабов, избивайте и убивайте их в неограниченном количестве. Репарации можно выплачивать не сразу, хватит и части от нефтедолларов и от газа, все равно у нас не так много строителей и техники, чтобы сразу впитать всю сумму, да и есть авуары на сотни миллиардов в заморозке. Денег хватит всем.
Вот третий вариант и есть самый лучший. Минимум боев, максимум росгвардия, фсб (трусы), кадыровцы, еще коллекционное или охотничье оружие у владельцев особняков, но очень многие будут паниковать. Никакого риска нету. Ни один из детей этих чинушей и богатеев никогда не нес службу в РВСН. Там европейские мальчики и девочки, они не смогут оказать сопротивления. Наслаждайтесь и живите как цари. Вместо того, чтобы за заградотрядом ехать с шансом умереть в 80% как минимум за полгода. И никакой награды, вообще ноль.
Как этого просто погнали
"Приземлився літак біля табору. Нас всіх зігнали. Як потім виявилося Пригожин. Один раз нас на полігон вивезли. Щось не виконуєш обнуляють - розстрілюють. Джерело: https://censor.net/ua/v3367418