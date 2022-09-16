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Из российской тюрьмы в украинский плен: история зэка, которого завербовали воевать в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский зэк, попавший в украинский плен, рассказал, как его завербовали и использовали в качестве пушечного мяса.

Видео рассказа русского зэка опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Приземлился самолет у лагеря. Нас всех согнали. Как потом оказалось Пригожин. Однажды нас на полигон вывезли. Что-то не выполняешь обнуляют - расстреливают. Пушечное мясо", - рассказал он.

Смотрите также: Россия рекламирует набор зеков, совершивших тяжкие преступления, на войну в Украине: "Каждый имеет второй шанс!" ВИДЕО

Напомним, что ближайший друг Путина, ранее судимый Евгений Пригожин, владелец частной военной компании "Вагнер", лично вербует осужденных в России за тяжкие преступления на войну в Украине.
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Топ комментарии
+31
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15.09.2022 20:35
+18
*** та який полон? кому воно потрібне ?
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15.09.2022 20:31
+16


Pavlo Sedchenko

@PSedchenko

·

6 ч

Гіркін каже, Порошенко наїбав мінськими Путіна і Україна зуміла підготувати армію. Зелень каже мінські були погані.
То на чиїй стороні зелень?

https://twitter.com/i/status/1494708215946399745
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15.09.2022 20:38
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*** та який полон? кому воно потрібне ?
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15.09.2022 20:31 Ответить
ну не дебіл?
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15.09.2022 20:31 Ответить
А за решётку нормальные, за редким исключением, разве попадают?
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15.09.2022 21:32 Ответить
поставили себя на место исключения
вы попали туда по ошибке
вы пойдете убивать, чтоб доказать что не убийца?

ЗЫ :
И ЧТО ВЫ ДОКАЖЕТЕ, УБИВ?
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15.09.2022 21:38 Ответить
Не хочу себя ставить ни на чьё место, но, как мне кажется, попавший туда случайно даже в кошмарном сне не станет рассматривать этот вариант. Даже из тех, кто там сидит не случайно, таких не так уж много, при всех отрицательных качествах людей там находящихся, многих объединяет ненависть к любой власти, среди криминала служба в армии даже в мирное время всегда была порочащим фактором, ношение оружия отождествлялось с принадлежностью к конвою.
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15.09.2022 22:14 Ответить
поверьте, вот что-что, а мазать кровью у пути за сотню лет совка научились в совершенстве
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15.09.2022 21:42 Ответить
У меня есть свой опыт, так что нет нужды верить вам или кому бы то ни было.
Как бы это ни хотел замазать кого бы то ни было кровью, в конце это всегда выбор самого человек
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15.09.2022 22:17 Ответить
Почитайте "Бесы" Достоевского. Это было задолго до совка, но, увы, там "мазали кровью" таки социалисты. Достоевский прекрасно описывал всю гнилую сущность "русского народа", а "положительные герои", как правило, жалкие и ничтожные личности.
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15.09.2022 22:58 Ответить
ще до толстого отсил зробіть
ТА НЕХАЙ ВОНИ ПОРОГОВНО ПОВИЗДИХАЮТЬ
якщо гниле -воно гниле
я не не нєкромант, щоб робити з дохлого живе
сказали -під поїзд - -значить під поїзд
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15.09.2022 23:13 Ответить
"Ой, зеки-зеки ви мої,
Ходіть служити ви мені!
Довго служить не будете -
У чорноземи ляжете..."
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15.09.2022 20:31 Ответить
Кастрировать ублюдка и нахернуть обратно, в родную парашу!
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15.09.2022 20:31 Ответить
нахєр з пляжу
я теж десь за людяність
але шо, НАСТІЛЬКИ?

Я СТІЛЬКИ НЕ ВИП'Ю, ПЕЧІНКА СТАНЕ
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15.09.2022 20:33 Ответить
Ого Тетьяна, Ваш пост мене заінтригував , Ви дуже неординарна особистість та й хобі в нас спільні
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15.09.2022 20:38 Ответить
у Вас також проблеми з печінкою?
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15.09.2022 20:41 Ответить
до сьогодні не було , але ж і зарікатись зась
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15.09.2022 20:44 Ответить
нет, скорее так: из росийской тюрьмы в украинскую......
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15.09.2022 20:34 Ответить
На волі в росії він буде нам корисніший ніж на українській шконці.
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15.09.2022 20:42 Ответить
да и к тому же, на украинской шконке он будет думать, что попал в рай......
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15.09.2022 20:48 Ответить
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15.09.2022 20:35 Ответить
Знатний свисток у **********
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15.09.2022 20:43 Ответить
Эх, хорошо раскрыла,вот в этот бы рот, да...
Всё, молчу, молчу
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15.09.2022 21:35 Ответить
Ти що його на звалищі знайшов? В таку гнусь всовувати.
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17.09.2022 19:01 Ответить
Я имел ввиду насрать в эту пасть).
А вы что подумали?
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24.09.2022 05:08 Ответить
І що? Тепер ми всі хором маємо пожаліти цього покидька? Чи може хтось думає, що ця морда чогось вартує в якості матеріалу для обмінного фонду?..
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15.09.2022 20:37 Ответить


Pavlo Sedchenko

@PSedchenko

·

6 ч

Гіркін каже, Порошенко наїбав мінськими Путіна і Україна зуміла підготувати армію. Зелень каже мінські були погані.
То на чиїй стороні зелень?

https://twitter.com/i/status/1494708215946399745
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15.09.2022 20:38 Ответить
жмурукуабнімаю - дебілдетект.
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15.09.2022 21:26 Ответить
Я так розумію крім образ, більше аргументів не знайшлось ))
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16.09.2022 06:31 Ответить
А є сенс поясняти дебілам, що вони дебіли?
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16.09.2022 06:45 Ответить
Ну, ясно-панятно...))))
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16.09.2022 21:03 Ответить
Вчера гребень под шконкой спал, сокамерникам носки стирал и ***** за сигареты посасывал, сегодня на коленях в другой стране. Типичный рюсьге свинособака
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15.09.2022 20:38 Ответить
підарас,розказує що рідня в Україні,а пішов вбивати українців!
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15.09.2022 20:38 Ответить
Теперь мы ещё и российских зеков будем содержать! Х..ло браво! Не то что наши европейцы
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15.09.2022 20:39 Ответить
Величайший їм дасть громадянство.
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16.09.2022 06:36 Ответить
Бавов ꑭ ятко Natalia /ᐠ｡ꞈ｡ᐟ\

@Natalia09244825

·

7 ч

Вона має народити в кінці вересня, знаходиться в полоні ворога, про її обмін рідні не мають жодної інформації. Дівчина часто перебувала у найзагруженіших шпиталях, де лікувала поранених і рятувала життя нашим військовим.

Запланована акція підтримки

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15.09.2022 20:40 Ответить
Боже, як врятувати цього янголятка? 😢
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15.09.2022 22:55 Ответить
Її імя Марьяна Мамонова. Постіть твіти пошируйте заклики, інфографіку на цю тему, на закордонних пабліках усіляких "червоних хрестів" і інших подібних організацій які обіцяли допомогти полоненим з азовсталі але забили на них величезного болтяку. Аби люди бачили це і бачили бездіяльність подібних організацій і впливали та розповсюджували цю тему. Навіть не пробуйте писати в телеграмі представникам червоному хреста в Україні - вони оперативно вичищають ці коментарі.
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16.09.2022 09:02 Ответить
Вам же Пригожин говорил не сдаваться в плен а взрывать себя гранатой
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15.09.2022 20:43 Ответить
двє , двє гранати
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15.09.2022 20:52 Ответить
вначале одной, и потом второй
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15.09.2022 21:38 Ответить
Так это некомбатант. Никакие конвенции на это тело не распространяются. Это вообще никто, грязь под ногами. Какой плен?????
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15.09.2022 20:47 Ответить
Что-то, наверное, подписал перед получением оружия.
Но это значения не имеет, для обмена он не имеет никакой ценности, взамен за него даже тело погибшего не дадут, откажутся, не моргнув глазом.
Поэтому только "... в процессе экстрадиции в рф заключённый совершил попытку побега, для пресечения которой конвой на законных основаниях применил оружие на поражение. В результате пулевого ранения заключённый скончался на месте, где и был захоронен. Протоколы опросов участников и очевидцев происшествия и осмотра места происшествия, а также заключение судмедэксперта прилагаются."
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15.09.2022 21:54 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/LPZZyR2JgzI
Вы все тяжело больны
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15.09.2022 20:48 Ответить
https://youtu.be/QTuXNV8kigQ

Это правда
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15.09.2022 22:07 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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15.09.2022 20:52 Ответить
чому воно було на українській території зі зброєю в руках?
так отож

і щоб там воно не белькотіло - байдуже і не цікаво

це злочинець, представник злочинної країни - у тюрягу на максимальний термін
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15.09.2022 20:55 Ответить
Як казав У. Черчиль－" військовополонeний－ цe той, що прийшов тeбe вбити, алe в нього цe нe вийшло".
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15.09.2022 23:13 Ответить
Історія, яка чомусь не викликає сліз
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15.09.2022 20:59 Ответить
Лугандонів і бурятів не обмінюють кацапи! А цей непотріб нахєр їм потрібен? А нам?
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15.09.2022 21:28 Ответить
Багато зеків планували стати дизертирами і "загубитись в Україні" де завдяки "зеленому гівну" маємо вже 120 діючись і коронованих в ********** під наглядом фсб "злодіїв в законі". А на момент захоплення влади ЗЄ в 2019 їх було лише 3 штуки на всю Україну, та й ті були пасивні - "на дожитії". Все це "понаєхавше" кримінальне лайно маємо знищити фізично бо це злочинці в квадраті. І зараз "злодії" з ********** понад усе прагнуть проникнути в країну з європейськими перспективами і захистом прав людини. Воно ж дуже кайфово бути "вовком" серед "овець" і навть сидіти в українській колонії це не не в кацапськіх морозильниках з садистами-вертухаями. Але у них неправильна уява про українців. Ми їх будемо знищувати як пацюків в коморах. Нам кацапського кримінального лайна не треба. Свого вистачає.
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15.09.2022 21:37 Ответить
Та як їх знищувати? Вони першими в полон біжуть здаватися. Що вони злодії, це вже потім виявляється, коли вже пізно "зреагувати правильно".
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15.09.2022 23:00 Ответить
Як не дивно але брати їх в полон потрібно. Справа в тому що війна таки колись закінчиться. І саме тоді кацапи не зможуть відмовити в поверненні на "історічєскую родіну" оцим вбивцям. Тим самим ми вкинемо купу вовків в отару. Адже нічого крім вбивати і грабувати ці тварюки принципово не будуть. Їх місце в **********. З нашого боку полон і видача в ********* таких відморозків має розглядатися як диверсія. Тримати їх потрібно окремо, а то придушать самі кацапські полоненні. Це наш "золотий гвіздок в кришку труни *********у".
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15.09.2022 23:22 Ответить
На "дожитті" кажете...
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16.09.2022 02:28 Ответить
Нарік не "злодій в законі". Він банальний "авторітєт". Йому дуже хочеться в "короновані", але в Україні такі "сходки" не проходять. Тому це потенційний зрадник ладний служити ***** за "титул" і якого потрібно превентивно приспати.
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16.09.2022 02:41 Ответить
Ну и кому это гавно нужно? Что своих уродов на зонах не хватает??
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15.09.2022 21:46 Ответить
Блин, ээки, поймите одну вещь. Вы думайте, что есть всего 2 варианта:
1.) Сидеть 10, 15 или 20 лет в колонии или тюрьме.
2.) Пойти воевать и получить амнистию через полгода, если выживешь. При этом, как наглядно видно по видео с Пригожиным, он запрещает выпивать алкоголя, мародерствовать и насиловать (женщин, мужчин, детей). При этом 100% опущенных запишутся на войну, то есть поедете этапом с теми, кто желаем вам отомстить.

Но на самом деле вариантов не 2, а 3:
1.) Сидеть 10, 15 или 20 лет в колонии или тюрьме.
2.) Пойти воевать и получить амнистию через полгода, если выживешь. При этом, как наглядно видно по видео с Пригожиным, он запрещает выпивать алкоголя, мародерствовать и насиловать (женщин, мужчин, детей). При этом 100% опущенных запишутся на войну, то есть поедете этапом с теми, кто желаем вам отомстить.
3.) Отказаться сейчас от вступления в ЧВК Вагнер, продолжить сидеть и пить чифир. Через некоторое время придут еще раз, уже с мобилизацией. Пойти всем в этот раз. Вместо отправки в Украину убить всех вертухаев и пойти на Рублевку в Москву. Там спокойно захватить все особняки, вооружиться там же оружием на хранении, объединиться еще с чеченцами и дагами, грабить все что видишь, насиловать все что хочешь, включая и малолетних детей любого пола, пить элитный виски из хранилищ этих олигархов, деньгами набивать карманы, золота куча, есть украшения - делайте, что хотите. Мы полностью поддерживаем вас. Даже дадим смазку, чтобы порвали жопу очередному олигарху. Все, вы новые хозяева России. Сделайте из нее новый Туркменистан, урусов сделайте как послушных рабов, избивайте и убивайте их в неограниченном количестве. Репарации можно выплачивать не сразу, хватит и части от нефтедолларов и от газа, все равно у нас не так много строителей и техники, чтобы сразу впитать всю сумму, да и есть авуары на сотни миллиардов в заморозке. Денег хватит всем.

Вот третий вариант и есть самый лучший. Минимум боев, максимум росгвардия, фсб (трусы), кадыровцы, еще коллекционное или охотничье оружие у владельцев особняков, но очень многие будут паниковать. Никакого риска нету. Ни один из детей этих чинушей и богатеев никогда не нес службу в РВСН. Там европейские мальчики и девочки, они не смогут оказать сопротивления. Наслаждайтесь и живите как цари. Вместо того, чтобы за заградотрядом ехать с шансом умереть в 80% как минимум за полгода. И никакой награды, вообще ноль.
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15.09.2022 22:07 Ответить
Вариантов может и не быть

Как этого просто погнали
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15.09.2022 22:18 Ответить
Выбор? Их и не спрашивают

"Приземлився літак біля табору. Нас всіх зігнали. Як потім виявилося Пригожин. Один раз нас на полігон вивезли. Щось не виконуєш обнуляють - розстрілюють. Джерело: https://censor.net/ua/v3367418
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15.09.2022 22:14 Ответить
Начинается мля - "сестра, дядька здесь живет" ((( Мразь кацапская.
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16.09.2022 00:14 Ответить
Якщо серйозно, цих людожерів ми побачимо не зараз, а коли вони пройдуть бойове злагодження, і їх пошлють сюди. Потрібно більше високоточної зброї дистанційної дії, тисячі дронів, баражуючих бомб, свічблейдів, і т.д. щоб ці покидьки в наступі дохнули не побачивши жодного нашого солдата.
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16.09.2022 00:33 Ответить
Походу это политический перебежчик. Он уже 24 года назад начал москалей мочить.
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16.09.2022 02:09 Ответить
Все дуже просто, це особа, яка на час затримання має перебувати у місцях позбавлення волі, але вона знаходиться на території України зі зброєю, та скоріш за все ніяких документів щодо звільнення не має. Тобто це клієнт по ч.2 ст. 393 ККУ і має перебувати у відповідному закладі. А оскільки він ****, яка шестерила на владу окупанта, на правильній хаті суку зустрінуть належним чином.
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16.09.2022 02:50 Ответить
 
 