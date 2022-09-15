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Спецназовцы СБУ уничтожили из беспилотника БМД и МТЛБ оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсонской области бойцы ЦСО "А" СБУ обнаружили и уничтожили с помощью беспилотника две единицы бронетехники российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Во время аэроразведки бойцы ЦСО "А" СБУ обнаружили позиции российских БМД и МТЛБ. Поэтому метко отработали по ним кумулятивными зарядами из беспилотника. Как следствие, вражеская техника быстро превратилась в металлолом", - говорится в сообщении.
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+10 Александр Чуднивец f1b95bc0
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показать весь комментарий15.09.2022 21:42
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Свіженька новина з кацапстану
нормально???