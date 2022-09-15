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Спецназовцы СБУ уничтожили из беспилотника БМД и МТЛБ оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсонской области бойцы ЦСО "А" СБУ обнаружили и уничтожили с помощью беспилотника две единицы бронетехники российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Во время аэроразведки бойцы ЦСО "А" СБУ обнаружили позиции российских БМД и МТЛБ. Поэтому метко отработали по ним кумулятивными зарядами из беспилотника. Как следствие, вражеская техника быстро превратилась в металлолом", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+10
Гарна робота-виконавцям респект...
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15.09.2022 21:12
+5
Зачьот
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15.09.2022 21:13
+5
Супер
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15.09.2022 21:42
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song pls
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15.09.2022 21:09 Ответить
Hotline.Deathwish - Kaito Shoma
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15.09.2022 21:23 Ответить
dyakuyu, Bro!
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15.09.2022 21:34 Ответить
Гарна робота-виконавцям респект...
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15.09.2022 21:12 Ответить
Зачьот
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15.09.2022 21:13 Ответить
Супер
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15.09.2022 21:42 Ответить
В 0:10 улетели рога у одного из кацапов.
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15.09.2022 21:55 Ответить
Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил создание новых моделей Lada, производство которых планируется начать в 2024-2025 годах.

Свіженька новина з кацапстану
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15.09.2022 22:14 Ответить
то одні сьушники воюють за Україну а кабінетні криси проти ПЦУ
нормально???
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15.09.2022 22:54 Ответить
Пусть земля у оккупантов горит под ногами🙏🙏🙏
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15.09.2022 23:55 Ответить
 
 