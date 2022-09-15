Замглавы украинского Верховного Суда Львов оказался гражданином РФ, - "Схемы" ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Влиятельный судья Богдан Львов, заместитель председателя Верховного Суда, возглавляет Кассационный хозяйственный суд в его составе. Богдан Львов – гражданин Российской Федерации.

Об этом рассказала журналистка Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Это установило наше журналистское расследование. Высокопоставленный украинский судья с доступом к государственной тайне имеет гражданство страны-агрессора. В расследовании мы документально доказываем, что:

Богдан Львов стал гражданином РФ в 1999 году, уже работая судьей в Украине. Основание выдачи гражданства – его удостоверение военнослужащего времен СССР.

В 2012 году он обновил паспорт РФ по достижению 45-летия. Тогда он уже вершил правосудие именем Украины в Высшем хозяйственном суде. Мы подняли пересечение границы – в день подачи заявления на новый паспорт РФ он приехал поездом из Киева в Москву.







В обоих случаях письменное заявление было оформлено от его имени.

В 2017 году Богдан Львов отправился на конкурс в реформированный Верховный суд, во время которого скрыл в своей анкете факт наличия российского гражданства. Конкурс прошел удачно.

Дополнительно мы обнаружили случаи сознательного использования российского гражданства украинским судьей.

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В частности, именно по российскому паспорту Богдан Львов дарил своей жене долю в квартире в Москве.

Договор дарения датирован тем же днем, когда судья Львов приезжал из Киева поездом в российскую столицу.

Так мы выяснили, что его жена – тоже гражданка РФ, которую он скрыл в декларации.

К тому же нет в имущественной декларации судьи и московской квартиры его жены стоимостью более 10 миллионов гривен.

Согласно Конституции Украины, обретение судьей гражданства другой страны – это основание для прекращения его полномочий.

Особенно беспокоит, что Богдан Львов – много лет имеет доступ к государственной тайне.

До выхода материала мы уведомили о наших находках руководителя СБУ Василия Малюка.

Журналисты встретились с судьей и задали ему на камеру прямой вопрос о гражданстве страны-агрессора.

Реакцию Богдана Львова нужно видеть", - рассказала журналистка.