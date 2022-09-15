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Замглавы украинского Верховного Суда Львов оказался гражданином РФ, - "Схемы" ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Влиятельный судья Богдан Львов, заместитель председателя Верховного Суда, возглавляет Кассационный хозяйственный суд в его составе. Богдан Львов – гражданин Российской Федерации.

Об этом рассказала журналистка Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Это установило наше журналистское расследование. Высокопоставленный украинский судья с доступом к государственной тайне имеет гражданство страны-агрессора. В расследовании мы документально доказываем, что:

Богдан Львов стал гражданином РФ в 1999 году, уже работая судьей в Украине. Основание выдачи гражданства – его удостоверение военнослужащего времен СССР.

В 2012 году он обновил паспорт РФ по достижению 45-летия. Тогда он уже вершил правосудие именем Украины в Высшем хозяйственном суде. Мы подняли пересечение границы – в день подачи заявления на новый паспорт РФ он приехал поездом из Киева в Москву.

Замглавы украинского Верховного Суда Львов оказался гражданином РФ, - Схемы 01
Замглавы украинского Верховного Суда Львов оказался гражданином РФ, - Схемы 02
Замглавы украинского Верховного Суда Львов оказался гражданином РФ, - Схемы 03

В обоих случаях письменное заявление было оформлено от его имени.

В 2017 году Богдан Львов отправился на конкурс в реформированный Верховный суд, во время которого скрыл в своей анкете факт наличия российского гражданства. Конкурс прошел удачно.

Дополнительно мы обнаружили случаи сознательного использования российского гражданства украинским судьей.

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В частности, именно по российскому паспорту Богдан Львов дарил своей жене долю в квартире в Москве.

Договор дарения датирован тем же днем, когда судья Львов приезжал из Киева поездом в российскую столицу.

Так мы выяснили, что его жена – тоже гражданка РФ, которую он скрыл в декларации.

К тому же нет в имущественной декларации судьи и московской квартиры его жены стоимостью более 10 миллионов гривен.

Согласно Конституции Украины, обретение судьей гражданства другой страны – это основание для прекращения его полномочий.

Особенно беспокоит, что Богдан Львов – много лет имеет доступ к государственной тайне.

До выхода материала мы уведомили о наших находках руководителя СБУ Василия Малюка.

Журналисты встретились с судьей и задали ему на камеру прямой вопрос о гражданстве страны-агрессора.

Реакцию Богдана Львова нужно видеть", - рассказала журналистка.
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Топ комментарии
+77
почему я не удивлён...
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15.09.2022 22:22
+64
СБУ про гражданство РФ этих двух тоже ничего не знает?

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15.09.2022 22:31
+51
буду краток: ***** !!!
і за ситуацією, і за змістом
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15.09.2022 22:24
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чел на Машовца похож ))
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15.09.2022 23:35 Ответить
СБУ ау!!!!!!!!!!!!!!!!Хопайте ****** свинособачьего........................
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15.09.2022 23:41 Ответить
они коллеги.
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16.09.2022 00:09 Ответить
Та їм ніколи вони кошмарять волонтерів та ведуть справи у судах проти захисників країни Кривоноса Ляпина Чорновіл
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16.09.2022 08:14 Ответить
А що ще не було указу президента про позбавлення громадянства того львова (правда він не зі львова). І з посади ..... де та всечесна зрада лівосуддя. А потім розмірковуєш: а чому стільки господарських спорів не на користь української держави, чому стільки ще кацапських "бізнесменів" злодіїв володіють нашими підприємствами.
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16.09.2022 11:24 Ответить
Гражданин рабZeи с 1999 года.. так это Данилыч пригрел..в этом же году Данилыч назначил наследником престола дважды не судимого Витьку с Енакиево... типа завгара
..🤣
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15.09.2022 23:43 Ответить
Чому не працювало СБУ і інші держоргани при всіх наступних президентах?
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16.09.2022 07:35 Ответить
Дуже цікаве питання.Нахіба Україні потрібна така служба безпеки?І чию безпеку ця служба охороняє?
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16.09.2022 09:08 Ответить
Нічого дивного, бо в Зеленського дача в окупованому Криму.
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15.09.2022 23:50 Ответить
Цензорята...с праздником...сегодня ровно 18 лет назад Юрий Бутусов запустил проект Цензор.Нет...первый пост Сенатор сюда нацарапал в декабре 2004 года...як летить час... капец...💙💛💪👍💯
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16.09.2022 00:04 Ответить
Я на Цензорі з 2005 року. З перервами, під різними ніками - після введення реєстрації постійно забувала паролі. Ще в 2005-у встигла прочитати хроніки Помаранчової революції - до того, як вони зникли назавжди. Це було як ковток свіжого повітря для мене, мешканки Одеси. А довгі перерви були тому, що за прем'єрства януковоча атмосфера на форумі стала задушною, тому була тільки читачем редакційних статтєй.
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16.09.2022 01:47 Ответить
Уведомили СВУ? Боюсь что судья от СБУ (ранее КГБ) может только повышение получить.

У мэра Одессы Труханова тоже российский паспорт и что кто то чешется?
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16.09.2022 00:07 Ответить
Ну вибачте йому. Він став громадянином РФ бо хер дали б диплом юриста. А потім обміняв паспорт, бо нотаріус відмовився вчиняти дію по просроченому паспорту. Та чого дивуватись, там Портков став дохтуром наук і професором взагалі не маючи диплому юриста. А львов залишив собі громадянство на всяк випадок, Застголови ВС і громадянин іншої держави. Втратить статус а з ним право на "льготи"
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16.09.2022 00:16 Ответить
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16.09.2022 09:14 Ответить
не просто гражданин рф, а завербованый агент фсб
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16.09.2022 00:16 Ответить
Він має як мінімум звання генерала ФСБ чи СВР Росиси.
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16.09.2022 10:34 Ответить
«Судья» хряк Львов имеет гражданство раисси, но не имеет совести, не удивительно, правда? А ещё эта сволочь выйдет на пенсию в несколько сот тысяч гривень, купит виллы в Испании и снова никто не удивится.
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16.09.2022 00:18 Ответить
Заметьте это опубликовала Радио Свобода.

Вот вам и ответ доверяют ли Украине союзники если в Украине власть пропитана российской агентурой и эта агентура российская делают все чтобы уничтожить Украинский народ.
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16.09.2022 00:18 Ответить
И? Дальше сами знаете. Вы не поняли, это просто "хороший русский".
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16.09.2022 00:50 Ответить
СБУ не чіпайте!
В них самих, таких "громадян" повно у штаті та керівництві.
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16.09.2022 00:59 Ответить
Колишній голова найбагатшого суду в Україні Вищого господарського. Він свою людину пропхав на посаду голови. Вона була також із Запоріжжя. Його зробила заступником. 100% це агент російських спецслужб. Всі ці роки він був у росіян на гачку. Російські спецслужби знали ж, що він громадянин росії.
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16.09.2022 01:59 Ответить
Реакція правоохоронців буде "миттєвою"
як і на всі подібні публікації Схем і не тільки......
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16.09.2022 02:51 Ответить
В першу чергу потрібно перевіряти ще тих,
хто цих харошіх русскіх на посади затверджував та пропихав -
виявиться багато "несподіванок",
але "оні ж памятнікі"...
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16.09.2022 02:53 Ответить
А кто проморгал его назначение? Их наверняка наградили и зарплаты у них не нищенские? А, что им за это будет? А все решения этого мерзавца можно считать незаконными?
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16.09.2022 06:30 Ответить
СБУ не до этого. У них церковные дела в приоритете. Чтобы не дай бог филиал рпц фсб в Украине не обижали.
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16.09.2022 07:10 Ответить
Ві нє панімаєтє, єта нєКорбан, єта другоє
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16.09.2022 07:11 Ответить
У Корбана нема російського громадянства.
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16.09.2022 07:34 Ответить
а яке є? невже лише українське?
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16.09.2022 10:43 Ответить
Нах нам потрібні такі судді ?
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16.09.2022 07:33 Ответить
собака еще зарыта в " конкурс прошел удачно" вот тут за хвост еще потянуть надо
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16.09.2022 08:12 Ответить

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16.09.2022 09:02 Ответить
Ось вам готовий коллаборант. Сидить отаке падло, гребе хобарі і чекає визволителів.
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16.09.2022 09:13 Ответить
Бакланов пробакланив три роки кришуючи бізнес та контробанду. А щодо суддів то це показник що там одні зрадники та колоборанти. І ці стайні повні гною який треба негайно вичищати. Прокуратура те ж саме.
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16.09.2022 09:21 Ответить
""
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16.09.2022 09:42 Ответить
Вже лейтенанта Бакланова в СБУ нема. А зрадницька справа його живе і процвітає...Суки продажні. Але ж торгують Батьківщиною...
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16.09.2022 10:08 Ответить
....а в цей час Апеляційний суд Києва викинув на вулицю один з відділів Київського міського центру контролю хвороб МОЗ,бо Печерському суду сподобалася будівля під свій архів,правда архіву там не буде,на земельну ділянку поклав око забудовник...
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16.09.2022 10:13 Ответить
Це вже дно, чи буде ще глибше?
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16.09.2022 10:42 Ответить
Рыло настоящего судьи времён Кучмы-Януковича. Там таких любят.
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16.09.2022 11:07 Ответить
Оце і все,що треба знати про наші, так би мовити, суди. І що характерно, цей тіпа суддя як працював,так і працюватиме далі,виносячі вироки від імені України.
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16.09.2022 11:48 Ответить
Свиного это должно должно быть уаолнно из украинской судебной системы и лишено гражданства..
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17.09.2022 01:02 Ответить
Прізвища якісь не нашіі: Львові, князєв...може князєва теж треба перевірити???
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07.10.2022 12:08 Ответить
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