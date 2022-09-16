Зеленский о найденном массовом захоронении на Харьковщине: Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 204-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня была принята важная резолюция МАГАТЭ – резолюция с требованием к России прекратить все действия против Запорожской атомной станции и на самой станции, и на любом другом атомном объекте в Украине. Хотя международные организации часто ограничены в своих возможностях реагировать, но мы видим, что МАГАТЭ четко определяет источник радиационной опасности, а именно: российское военное присутствие на Запорожской станции, российские действия против атомной станции, поэтому полная демилитаризация станции, немедленный вывод оттуда всех российских военных – это единственное, что может обеспечить выполнение этой резолюции МАГАТЭ. Это тоже базовый элемент глобальной безопасности. Пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, мир остается на грани радиационной катастрофы – хуже, чем Чернобыльская. И это общая ответственность всех в Европе и мире – убрать российское присутствие с территории ЗАЭС", - сказал Зеленский.
Также президент рассказал о ситуации на освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковщины.
"В Изюме на Харьковщине найдено массовое захоронение людей. Необходимые процессуальные действия там уже начались. Больше информации – четкой, проверенной – должно быть завтра. Завтра же в Изюме будут журналисты – украинские и международные. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет после себя смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=Z_TaFLP4iLg
сил нам усім і ненависті, адже остання дає сили.....
"Невiдкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим"
- ч 5 ст 15 Закону України "Про доступ до публічно інформації".
Крапка.
а тепер робиш вигляд що не знав про це. Якою конченою тварю треба бути щоб так себе поводити, або наркоманом конченим.
Один з них Портнов і робив три роки списки які він передав кацапам і по яким кацапи по всій Україні вбивали з 24 лютого патріотівз, АТОвців, бійців ТРО.