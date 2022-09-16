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Зеленский о найденном массовом захоронении на Харьковщине: Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 204-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня была принята важная резолюция МАГАТЭ – резолюция с требованием к России прекратить все действия против Запорожской атомной станции и на самой станции, и на любом другом атомном объекте в Украине. Хотя международные организации часто ограничены в своих возможностях реагировать, но мы видим, что МАГАТЭ четко определяет источник радиационной опасности, а именно: российское военное присутствие на Запорожской станции, российские действия против атомной станции, поэтому полная демилитаризация станции, немедленный вывод оттуда всех российских военных – это единственное, что может обеспечить выполнение этой резолюции МАГАТЭ. Это тоже базовый элемент глобальной безопасности. Пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, мир остается на грани радиационной катастрофы – хуже, чем Чернобыльская. И это общая ответственность всех в Европе и мире – убрать российское присутствие с территории ЗАЭС", - сказал Зеленский.

Читайте также: В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также президент рассказал о ситуации на освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковщины.

"В Изюме на Харьковщине найдено массовое захоронение людей. Необходимые процессуальные действия там уже начались. Больше информации – четкой, проверенной – должно быть завтра. Завтра же в Изюме будут журналисты – украинские и международные. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет после себя смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", - подчеркнул президент.
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Топ комментарии
+43
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16.09.2022 00:10
+34
Да да бубочка і все на твоїй совісті, пам'ятай це падло коли шашлик жреж
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16.09.2022 00:07
+32
Вот интересно, как оно спит понимая, что мог не допустить всего этого если бы послушал вменяемых людей и союзников, а не воровал на асфальте.
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16.09.2022 00:09
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Да да бубочка і все на твоїй совісті, пам'ятай це падло коли шашлик жреж
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16.09.2022 00:07 Ответить
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16.09.2022 00:10 Ответить
I що паскуда зелена врятував?
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16.09.2022 00:23 Ответить
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16.09.2022 00:28 Ответить
А кто разминировал чонгар?уклонист-наркоман?
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16.09.2022 10:49 Ответить
Вот интересно, как оно спит понимая, что мог не допустить всего этого если бы послушал вменяемых людей и союзников, а не воровал на асфальте.
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16.09.2022 00:09 Ответить
О, повірьте, хто хто, а моніка добре спить.
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16.09.2022 00:17 Ответить
Спить відмінно і має чудовий апетит, бо харя товста. Воно вже увірувало в свою виключність і безгрішність, а ОПшні шавки з усіх ЗМІ торочать про "геніальність" і "героїзм".
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16.09.2022 00:22 Ответить
Спить гарно бо є чудодійні колумбійські порошки
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16.09.2022 00:35 Ответить
У нього немає такого поняття як совість та честь. Він думає зовсім іншими категоріями. Тому зі сном у нього все ок.
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16.09.2022 07:10 Ответить
Учительница из Балаклеи. Когда россияне сказали, что будут насиловать мою дочь, я потеряла сознание

https://www.youtube.com/watch?v=Z_TaFLP4iLg
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16.09.2022 00:17 Ответить
найсміщніший колись став найсумнішим тепер..... це про те як може перевнутись життя.....
сил нам усім і ненависті, адже остання дає сили.....
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16.09.2022 00:18 Ответить
Краще бескомпромісність до глупства, популізма, порушення законів, і продажу України, бо ненависть це емоція неконкретна.
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16.09.2022 00:32 Ответить
А що, він був найсмішнішим колись? Тупе кривляння та насмішки над українцями та їх цінностями-то є такий гумор?
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16.09.2022 07:30 Ответить
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16.09.2022 00:22 Ответить
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16.09.2022 00:30 Ответить
Пять вагонів відосиків.
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16.09.2022 00:33 Ответить
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16.09.2022 00:38 Ответить
Влада була зобов'язана попередити громадян:
"Невiдкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим"
- ч 5 ст 15 Закону України "Про доступ до публічно інформації".
Крапка.
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16.09.2022 00:27 Ответить
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16.09.2022 00:32 Ответить
коли вже всіх попередили....
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16.09.2022 01:49 Ответить
ТАК ЦЕ ТИ Ж П**АРАСНИЙ КЛОУН ПОСТАВИВ ЛЮДЕЙ ЯНУКОВОЩА НА КЕРУВАННЯ УКРАЇНОЮ,
а тепер робиш вигляд що не знав про це. Якою конченою тварю треба бути щоб так себе поводити, або наркоманом конченим.
Один з них Портнов і робив три роки списки які він передав кацапам і по яким кацапи по всій Україні вбивали з 24 лютого патріотівз, АТОвців, бійців ТРО.

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16.09.2022 00:29 Ответить
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16.09.2022 00:29 Ответить
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16.09.2022 00:32 Ответить
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16.09.2022 00:35 Ответить
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16.09.2022 00:36 Ответить
Цікаво, а це відео Мисягін сам знімав чи звідки він його отримав? Якщо сам, то мав би бути заутюженим окупантами на тому териконі. А якщо ні, то питання треба ставити тому, хто його йому відправив і з якою метою.
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16.09.2022 02:02 Ответить
Главное без паники.
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16.09.2022 01:10 Ответить
Проспись, ідіот.
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16.09.2022 01:30 Ответить
історія говорить,що там де рашка,там завжди смерть,вбивства,тортур,кров. як це часто було у минулому,ця історія повторилася знову з українцями. правда 73% українців чомусь вибрали собі владу,яка до 24.02 не вірила в це і навіть активно заперечувала ! іще-член Зе-команди Андрюша Портнов,ще до війни хвалився в соцмережах,,що його команда збирає списки плохіх украінцев для майбутніх фільтраційних таборів,схоже оце і є їх могили...а Андрійка Портнова зе-народець випустив за кордон і Андрійка Деркача теж,а попробуйте ви виїхати якщо вам до 60 років?
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16.09.2022 03:25 Ответить
Заткнись, гнида малороская! Всего этого могло не быть, но оманские деньги от кацапов ведь надо было отрабатывать, да? И ты здал украинцев на милость *****. Лохбонэвтик наверняка слышал про карму. И наверняка карма бумерангом пристукнет Янэлоха по его голове
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16.09.2022 07:13 Ответить
А тепер рахуйте здобутки клоуна на посаді преZeдента. Під час ковіду, Україна офіційно втратила більше 100 тис осіб. Під час війни, тільки в одному Маріуполі було вбито більше 80 тис. громадян, а ще були Буча, Ірпінь, втрати ЗСУ... Тобто, якби у нас був би нормальний президент, а не довпойоп, то кількість жертв за останні три роки було б мінімум на 50% меншою, а це понад 100 тис. людей, які могли жити, ходити в школу, працювати на благо країни, ростити дітей і онуків... Довпойоп президент - горе країні і її мешканцям.
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16.09.2022 07:21 Ответить
Ти краще розкажи як твоя зе- кончена влада над мобілізованими українцями знущається ,слів нема це слухати ,люди привезені з Заходу України під Киевом по дві-три ночі на бетоні мокнуть беж їжі та сну ,про що я пишу- ця срана влада добре знає бо ставлення зовсім скотинське,і ці майбутні воїни ще до відправки на передову уже не навидять своїх "провладнихкамандирів"-це один з їх планових епізодів щодо ведення війни ЗЕ-владою її ставлення до людей,ОПУ-це ОФІС-ВИРОДКІВ УКРАЇНИ!
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16.09.2022 10:12 Ответить
Циничная, брехливая, Гнилая Тварь которая сделала все что-бы сдать Украину!!!
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16.09.2022 11:37 Ответить
 
 