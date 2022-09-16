Ночью в оккупированном Мелитополе в районе аэродрома раздавались взрывы, - Федоров. ВИДЕО

Над аэродромом в Мелитополе, где находится вражеская база, поднялся густой черный дым.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

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"В Мелитополе снова "горячая" ночь для оккупантов! Пока оккупанты отчитывались о 100%-ной работе ПВО, над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым", - сообщил он.

Федоров также отметил, что все подробности уточняются.

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