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Ночью в оккупированном Мелитополе в районе аэродрома раздавались взрывы, - Федоров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Над аэродромом в Мелитополе, где находится вражеская база, поднялся густой черный дым.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"В Мелитополе снова "горячая" ночь для оккупантов! Пока оккупанты отчитывались о 100%-ной работе ПВО, над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым", - сообщил он.

Федоров также отметил, что все подробности уточняются.

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16.09.2022 08:08 Ответить
Чтобы не демаскировать позиции и садить батареи, каZZапы, по примеру дедов, вернулись к подаче сигналов дымом!
Передовая сколковская технология, проверенная тысячелетиями!
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16.09.2022 08:52 Ответить
Мелитополь 💙💛❤️🙏ждет освобождения от 🇷🇺💩🤬👹ЧУМЫ РАШИСТСКОЙ ‼️
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16.09.2022 14:47 Ответить
федоров лично из конча-заспы палил по оркам
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16.09.2022 08:59 Ответить
Из окопа строчишь⁉️ Фёдоров в Запорожье и отвечает , как законно избранный мер ,пза Мелитополь‼️
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16.09.2022 14:44 Ответить
 
 