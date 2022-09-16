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Неизвестные обстреляли город Валуйки на Белгородщине: "Уже залпов 20 было! Раз#бало всю улицу". ВИДЕО
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По информации, вероятно, от местных жителей, армия РФ своими силами обстреляла улицы города Валуйки в Белгородской области, чтобы обвинить в этом ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ, сообщение об этом поступило в редакцию якобы от местного жителя.
Приводим на языке оригинала: "У нас в Белгородской области Валуйки-самообстрел Армией РФ! Власть РФ всю вину валит на Вооружённые силы Украины!"
Пострадал жилмассив и подстанция 330 кВ "Валуйки", в результате чего нарушилось электроснабжение потребителей города и близлежащих сел.
Топ комментарии
+65 Олександр Дніпро
показать весь комментарий16.09.2022 08:29
+56 Garry Grant
показать весь комментарий16.09.2022 08:22
+41 Вячеслав Галушка
показать весь комментарий16.09.2022 08:22
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Пожалуйста, подождите...
Якщо ви вже забули, то 24.02 підлий напад на Україну подавався під соусом "неймовірних звірств, які ЗСУ творять на лугандоні". ***** розказувало, що йому показали відео "цілих ям, наповнених мертвими дітьми даунбаса". Ви правда думаєте, що обстріл якихось ****** змотивує орків сильніше ніж оті казочки дідуся опанаса?
народбидло не зупиниться ні перед чим.
Незабаром очікуємо щось схоже на це -
що ще учудять сцарі для рашистів?
Видимо методички еще от Берии остались
кацапи витратний матеріал
Сьогодні какашенков знову скаже: "Севодня ночью наша артілєрія нанєсла удар по скоплєнию біндєровскіх націонілістов"
Поэтому Белгарад уже 8 лет обстреливает Валуйки...
Нужно немедленно выразить крайнее беспокойство по поводу обстрелов на сопредельных территориях!
Как же добрососедские отношения славянского и псевдословянского народов?
Что, безусловно доказывает внутренний гражданский конфликт между ультранационалистическими формированиями россии и умеренной политической оппозицией.