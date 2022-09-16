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армия РФ (15319) война (46523) обстрел (20073) Белгород (287)

Неизвестные обстреляли город Валуйки на Белгородщине: "Уже залпов 20 было! Раз#бало всю улицу". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

По информации, вероятно, от местных жителей, армия РФ своими силами обстреляла улицы города Валуйки в Белгородской области, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, сообщение об этом поступило в редакцию якобы от местного жителя.

Приводим на языке оригинала: "У нас в Белгородской области Валуйки-самообстрел Армией РФ! Власть РФ всю вину валит на Вооружённые силы Украины!"

Пострадал жилмассив и подстанция 330 кВ "Валуйки", в результате чего нарушилось электроснабжение потребителей города и близлежащих сел.

Смотрите также: Жители Белгорода жалуются на вонь от прибывших из Харьковщины вагонов-рефрижераторов: "Уже неделю стоит, сука, этот вагон и воняет на весь район, бл#дь". ВИДЕО
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Топ комментарии
+65
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16.09.2022 08:29
+56
Это типа,- "Вставайте Валуйки огромные на борьбу с бандеровцами"? Да хрен там кто пойдёт. Максимум до ближайшей наливайки)
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16.09.2022 08:22
+41
Этонемы! Настамнет
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16.09.2022 08:22
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Этонемы! Настамнет
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16.09.2022 08:22 Ответить
Это типа,- "Вставайте Валуйки огромные на борьбу с бандеровцами"? Да хрен там кто пойдёт. Максимум до ближайшей наливайки)
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16.09.2022 08:22 Ответить
ну так це все приправиться правильним соусом на пропагандистських каналах. І потім, ще після пари таких обстрілів, можна оголошувати загальну або часткову мобілізацію. Типу: ми й нє хотєлі, новон что укронацисти творят
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16.09.2022 08:28 Ответить
І шо? путєнг нападе?
Якщо ви вже забули, то 24.02 підлий напад на Україну подавався під соусом "неймовірних звірств, які ЗСУ творять на лугандоні". ***** розказувало, що йому показали відео "цілих ям, наповнених мертвими дітьми даунбаса". Ви правда думаєте, що обстріл якихось ****** змотивує орків сильніше ніж оті казочки дідуся опанаса?
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16.09.2022 08:48 Ответить
Дуже тішить те,ща кацапська гідра пожирає сама себе.Хуйло заради того,щоб загнати на війну народ бидло не зупиниться ні перед чим.
Незабаром очікуємо щось схоже на це -
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16.09.2022 09:48 Ответить
Еге ж, рязанський сахарок, валуйський хлопок.....

що ще учудять сцарі для рашистів?
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16.09.2022 10:11 Ответить
Там ще цікавіше починається! В понеділок Путін оголошує "часткову мобілізацію" у прикордонних з Україною областях Зараз уже розумніша частина чоловічого населення "стає на лижі" і виїжджає вглиб країни Бо в кінці-кінців ота "частковість" зміниться "тотальністю " - як в ОРДЛО
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16.09.2022 10:10 Ответить
Цю так би мовити "страшну кацапсинську мАбілізацію" потрібно як мінімум забезпечити амуніцією, харчами і головне озброєнням. З цим усім у кацарилих великі проблеми. А без цього мобілізуй хоч 10 млн їх "порубають" ще далеко від лінії фронту. Всі ці історії про страшну свинособачу мобілізацію теж саме, що закиди ракетами наших міст.
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16.09.2022 12:23 Ответить
бей своих, чтоб чужие боялись...
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16.09.2022 08:25 Ответить
так буває, коли лізеш сусіда грабувати-вбивати. і це тільки початок
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16.09.2022 08:27 Ответить
Та ну накуй. То, метеоритний дощ.
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16.09.2022 08:28 Ответить
щоб випрадвати "всеобщюю мобилизацию" ***** віддав наказ ху*ярити по "Воронежу" .....йому "не впервой" раніше був "рязанский сахар" у підвалах багатоповерхівок....
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16.09.2022 08:28 Ответить
Не будет ничего. Они вообще промолчат про Валуйки. Путин ссыт признать, что он уже ничего не контролирует и не может никого защитить.
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16.09.2022 09:11 Ответить
Не буде мобiлiзацii. Самi русскiе на форумах визнають, що черг в военкомат немае.
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16.09.2022 09:52 Ответить
То вони не знають! Путін сказав що оголосить про це в понеділок!
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16.09.2022 10:12 Ответить
фсбешники как обічно, егодня мобилезацию обьявят
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16.09.2022 08:28 Ответить
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16.09.2022 08:29 Ответить
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16.09.2022 13:11 Ответить
Очередная Маннила

Видимо методички еще от Берии остались
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16.09.2022 08:30 Ответить
Обережно діє Нквс !

кацапи витратний матеріал
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16.09.2022 08:31 Ответить
Там на відео було щось схоже на невдалий пуск с-300.
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16.09.2022 08:31 Ответить
Чи Град з невеликої давності.
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16.09.2022 09:05 Ответить
Швидше "Ураган". В ракеті, яка падає, працює стартовий двигун. Час його роботи 3-4 секунди. Кацапи щось самі наколобродили, а винні, як завжди, українці.
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16.09.2022 10:28 Ответить
Руссофашисти за звичкою обстрілюють мирне населення.
Сьогодні какашенков знову скаже: "Севодня ночью наша артілєрія нанєсла удар по скоплєнию біндєровскіх націонілістов"
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16.09.2022 08:33 Ответить
...и валуйкских сепаратистов террористического толка
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16.09.2022 08:45 Ответить
Наверное кондиционер взорвался
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16.09.2022 08:34 Ответить
***** готовит народ к мобилизации.
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16.09.2022 08:34 Ответить
Нарот Валуек, который, как известно, имеет право на самоопределение (не верите? Спросите коня-Лаврова!), не хотел разгаваривать на белгарадском языке.
Поэтому Белгарад уже 8 лет обстреливает Валуйки...
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16.09.2022 08:39 Ответить
Белград не посмеет, да и далековато, а вот Белгород те могут, там фашики те еще, ненавидят валуйцев всеми фибрами своих гнилых душонок))
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16.09.2022 12:04 Ответить
Зелені чоловічки дубасят.
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16.09.2022 08:40 Ответить
Да как то ***** на них. Уже даже не важно кто кого там обстрелял. Пускай падлы страдают!
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16.09.2022 08:41 Ответить
Почему бездельничают дипломаты Украины?!
Нужно немедленно выразить крайнее беспокойство по поводу обстрелов на сопредельных территориях!
Как же добрососедские отношения славянского и псевдословянского народов?
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16.09.2022 08:43 Ответить
Воронеж ...... он такой. Не знаешь где откатит. ☺
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16.09.2022 08:46 Ответить
На месте обстрела нашли визитку "Красного сектора" с портретом их лидера - лейтенанта Яростного.
Что, безусловно доказывает внутренний гражданский конфликт между ультранационалистическими формированиями россии и умеренной политической оппозицией.
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16.09.2022 08:48 Ответить
Операция "бей своих чтобы другие боялись" в самом разгаре
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16.09.2022 08:48 Ответить
То вам ще повезло ! То ви ще не знаєте як може в..бать Україна ! А поки терпіть свої гради і радійте що українці до вас ще не добрались !!!
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16.09.2022 08:51 Ответить
На жаль цього неможливо було уникнути. У когось же піднялась рука дати залп по своєму ж місту
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16.09.2022 08:55 Ответить
Та я тебе благаю ,там нема ні чого святого
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16.09.2022 09:07 Ответить
По большому счёту пох кто обстрелял....живите в страхе,суки...
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16.09.2022 09:04 Ответить
Хто обстрілює БНР?
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16.09.2022 09:10 Ответить
НЛО
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16.09.2022 09:12 Ответить
КАРМА.
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16.09.2022 09:16 Ответить
восстание началось в Валуйках...
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16.09.2022 09:25 Ответить
Хто ці добрі люди, які роз'*бали Валуйки, ми точно не знаємо. Але за кожного вбитого українця треба вбивати, як мінімум трьох кацапів, враховуючи пропорцію населення рашки та України 3:1.
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16.09.2022 09:26 Ответить
В Воронеже паника.
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16.09.2022 09:33 Ответить
Білгородщина-Україна, тому нічого дивного. мордор обстрілює українську землю
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16.09.2022 09:51 Ответить
***** решил раз Украину нельзя победить, дай ка я хоть своих попиzжу.
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16.09.2022 10:06 Ответить
хай там побільше обстріляють своїх електропідстанцій
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16.09.2022 10:16 Ответить
Ще не одні Валуйки в такому стилі будуть валувати.
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16.09.2022 10:45 Ответить
Так а что случилось-то? Чего такие невеселые?
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16.09.2022 11:33 Ответить
Да и пихуй на вас свинособаки лаптестана.........................................
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16.09.2022 11:40 Ответить
ну так же ж тупо - у кремлёвских старцев, вечных КГБшников-вертухаев, вообще нет фантазии и одна извилина на голове, и та - от фуражки, да и та - на несколько особей
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16.09.2022 12:24 Ответить
они что, прямой наводкой бьют?
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16.09.2022 12:26 Ответить
О как в Варшаве польская кацапня всполошилась! Названивают своим в *********, требуют, что бы те сваливали.
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16.09.2022 12:27 Ответить
Якщо чесно , то плювати , хто по ним стріляє . Наші , або їх недовояки . Головне , щоб вони відчули той жах , в якому живе Україна протягом семи місяців . Вона ж так раділи відльотам по "хохлам" . Нехай тепер порадіють прильотам
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16.09.2022 12:31 Ответить
От кацапи молодці, завтра обстріляйте москву, кремль
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16.09.2022 13:07 Ответить
Я по сути склонён к ведению дел по законам. Но за этот год видя что нацисты Путина делает в Украине, уже как то уже пофигу. Жлобьё Мордора в имперском угаре уже давно перешли все возможные красные линии. Жилых домов не трогать, но разхерачите там инфраструктуру к чертям. Пусть вата сидит в темноте и холоде, писаясь от малейшего шороха.
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16.09.2022 13:12 Ответить
Нічого страшного,кацапи, це всього лиш хлапок і задимлєніє. Неспокійної ночі вам,чорти!
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16.09.2022 14:24 Ответить
Нічіво нє панятна, но очінь інтірєсна !
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16.09.2022 14:26 Ответить
Не вірю...Ето же фєйкі.
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16.09.2022 16:18 Ответить
То плєшивий старичок кабаєв хоче спокутати провину і типу ,- пацани я вам помагаю кацапів бити.
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17.09.2022 18:20 Ответить
ВАЛУЙКИ - ЦЕ УКРАЇНА !!!
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18.09.2022 10:32 Ответить
Кацапи у наступний раз обстрілюйте москву, кремль, мавзолей.
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18.09.2022 16:23 Ответить
Пьяные местные шахтёры накупили в военторге ракет и давай уничтожать бендеровцев. А чё, - дыныры можна, а нам не? Ребята, кончайте херачить боярышник, а то ненароком по мааскве шарехните.
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26.09.2022 08:40 Ответить
 
 