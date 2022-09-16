Для эффективной борьбы с оккупантами ВСУ требуются 6 коптеров, - волонтер Толмачева. ВИДЕО

Волонтер Юлия Толмачева просит помощи в приобретении коптеров для украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Для дальнейшей эффективной борьбы с российским агрессором, украинским защитникам нужны – 6 коптеров DJI Mavic 3. Общая стоимость коптеров, около 600 тыс. грн.

На видео ВСУ уничтожают технику российских оккупантов и живую силу врага.

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