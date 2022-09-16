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Для эффективной борьбы с оккупантами ВСУ требуются 6 коптеров, - волонтер Толмачева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Волонтер Юлия Толмачева просит помощи в приобретении коптеров для украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Для дальнейшей эффективной борьбы с российским агрессором, украинским защитникам нужны – 6 коптеров DJI Mavic 3. Общая стоимость коптеров, около 600 тыс. грн.

На видео ВСУ уничтожают технику российских оккупантов и живую силу врага.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected]

Приватбанк
4149629351302674
Толмачова

Монобанк
4441114467661102
Толмачова

Карта в евро
5168 7451 1774 0545
EUR

Tolmacheva Julija
10000 Ukraine
Zhytomyr
Khlibna Str

IBAN
UA503052990262056400929494993

Privatbank
1 D, Hrushevskoho Str
Kyiv 01001

Перекази_Western_Union
Tolmachova Yuliya

Смотрите: На Донецком направлении продолжаются тяжелые бои с оккупантами, украинским воинам нужны 5 дронов для коррекции артиллерии, - волонтер Толмачева. ВИДЕО
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А деж зе-презедент з дермаком,нехай-би віддали по зарплаті на потреби ЗСУ
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16.09.2022 10:14 Ответить
Бачили їх морди в Ізюмі. Вони знову плетуть павутину навколо звільнення Залужного. Не знаю чи є уже блог редактора на Цензорі. Почитайте
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16.09.2022 10:17 Ответить
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16.09.2022 10:19 Ответить
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16.09.2022 11:04 Ответить
Там у бункері сидить людина,яка здає своє елітне житло за 50 000 в місяць. Туди не думали свої потреби надіслати.
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16.09.2022 10:15 Ответить
Не в бункері,а у Ставці,і загалом-не відволікайте найвеличнішого від керування всесвітом своїми копійчаними проханнями.
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16.09.2022 11:02 Ответить
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16.09.2022 12:40 Ответить
 
 