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Для эффективной борьбы с оккупантами ВСУ требуются 6 коптеров, - волонтер Толмачева. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Волонтер Юлия Толмачева просит помощи в приобретении коптеров для украинских защитников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Для дальнейшей эффективной борьбы с российским агрессором, украинским защитникам нужны – 6 коптеров DJI Mavic 3. Общая стоимость коптеров, около 600 тыс. грн.
На видео ВСУ уничтожают технику российских оккупантов и живую силу врага.
Реквизиты для помощи:
PayPal: [email protected]
Приватбанк
4149629351302674
Толмачова
Монобанк
4441114467661102
Толмачова
Карта в евро
5168 7451 1774 0545
EUR
Tolmacheva Julija
10000 Ukraine
Zhytomyr
Khlibna Str
IBAN
UA503052990262056400929494993
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Kyiv 01001
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Влад Казарецький
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