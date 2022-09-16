Оккупант рассказывает о потере захваченных территорий: "Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас", - перехват ГУР. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Военный РФ на Херсонском направлении обсуждает с девушкой последние перемены на линии фронта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на разговор оккупантов, который перехватило ГУР МО.
Так, военнослужащий РФ на Херсонском направлении обсуждает с девушкой последние изменения на линии фронта и не понимает, почему они теряют захваченные территории.
"Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас... Все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все захватили, когда вышли - отжали обратно, на Изюм заходили - отбили. С Изюма ушли - отжали обратно. Сейчас здесь вот давят", - говорит россиянин.
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+16 Andry Moon
показать весь комментарий16.09.2022 10:46
+8 Zemer
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+6 jklpqrs
показать весь комментарий16.09.2022 10:44
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Пожалуйста, подождите...
для коцапів наші міста ніщо, певно для зелені теж
Чи прибиральниця Тоня ще не опубліковала результати своєї експертизи, тільки вас ото ознайомила?
Ви написали, що всі ці "перехопленя" - це постанова. І це було доведено невідомими але переконливими експертизами голосу.
Я не вчепився в "істинноть і непогрешимість" автентичності цих записів (тож радо дослухаюсь до ваших експертиз), але не бачив ніяких свідчень, що доведуть, що всі ці аудіо - фейки для підняття нашого духу.
Тож, якщо ви ознайомлені з результатами експертиз, то поділіться. А не хочете поділитися, ну, то й ні.
P.S. Не пишіть щось накшталт - "Якщо вам треба, то шукайте самі. В гуглі ж не забанені". Бо це ви безпідставно пишите про фейковість записів безадресно посилаючить на якісь дослідження.
Твердо захистіть ваши тверді підстави - бо ваши підстави ж базуються на якихось фактах, а не на "Валя, печінкою чую, що це все іпсо!"
Які ж вони блювотні...
Согласно информации российских источников, ВСУ в Донецкой области удалось вытеснить войска РФ с поселка Сосновое на северном берегу реки Северский Донец и на данным момент они там укрепляют свои позиции. Кроме того, источник сообщил, что российские войска отошли из Студенки непосредственно к западу от Сосново, чтобы избежать окружения.