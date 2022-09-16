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Оккупант рассказывает о потере захваченных территорий: "Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас", - перехват ГУР. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военный РФ на Херсонском направлении обсуждает с девушкой последние перемены на линии фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на разговор оккупантов, который перехватило ГУР МО.

Так, военнослужащий РФ на Херсонском направлении обсуждает с девушкой последние изменения на линии фронта и не понимает, почему они теряют захваченные территории.

"Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас... Все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все захватили, когда вышли - отжали обратно, на Изюм заходили - отбили. С Изюма ушли - отжали обратно. Сейчас здесь вот давят", - говорит россиянин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сбежавший с Харьковщины оккупант: "Спиннинги в танке остались, а танк бросили. Там ж#па была та еще", - перехват ГУР. АУДИО
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Топ комментарии
+16
Дєрєєвняя. Де ти бачило свої вонючі дєрєвні в Україні, ****.
Які ж вони блювотні...
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16.09.2022 10:46
+8
Какие "культурные" люди эти русские, язык Пушкина, Тургенева... так звучен, ярок, мелодичен
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16.09.2022 10:48
+6
где-то я это уже слышал...
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16.09.2022 10:44
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где-то я это уже слышал...
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16.09.2022 10:44 Ответить
арестовищ...
для коцапів наші міста ніщо, певно для зелені теж
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16.09.2022 10:51 Ответить
От, до речі, оце "про#бали", це що, такий загальновійськовий термін, який використовують усі армії світу? Чи це палковнік абдрістовіч використовує чіста рашистський термін, не маючи українського замінника, ну, типу "адін народ", висловлюємось однаково?
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16.09.2022 11:49 Ответить
Може досить вже ГУР МО , хернею займатись . ? .
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16.09.2022 10:45 Ответить
Дійсно,перечитала. СБУ вели ці прослуховування, а тепер і ці. Дивно,як не війна і робити не має чого
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16.09.2022 10:50 Ответить
Не хочу тут обговорювати - чому , але я з самого початку , до цих перехоплень , ставлюсь скептично . .
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16.09.2022 10:55 Ответить
Може тому що просто постановочні відео.....була експертизи голосу.
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16.09.2022 11:06 Ответить
І де можно побачити результати цієї єкспертизи? Сказали А, кажіть вже і Б.

Чи прибиральниця Тоня ще не опубліковала результати своєї експертизи, тільки вас ото ознайомила?
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16.09.2022 11:20 Ответить
Ви тут з 2014 року,значить буваєте і читаєте Цензор. Усі відповіді тут,а ще на сайті СБУ десь літнього часу. До речі,ви праві в тому,що кухарка і прибиральниці керують
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16.09.2022 11:40 Ответить
При чому тут СБУ і Цензор не зовсім зрозуміло.

Ви написали, що всі ці "перехопленя" - це постанова. І це було доведено невідомими але переконливими експертизами голосу.

Я не вчепився в "істинноть і непогрешимість" автентичності цих записів (тож радо дослухаюсь до ваших експертиз), але не бачив ніяких свідчень, що доведуть, що всі ці аудіо - фейки для підняття нашого духу.

Тож, якщо ви ознайомлені з результатами експертиз, то поділіться. А не хочете поділитися, ну, то й ні.

P.S. Не пишіть щось накшталт - "Якщо вам треба, то шукайте самі. В гуглі ж не забанені". Бо це ви безпідставно пишите про фейковість записів безадресно посилаючить на якісь дослідження.
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16.09.2022 12:33 Ответить
В мене є тверді підстави вважати ці перехоплення - іпсо ,, але я не хочу це обговорювати , бо - зараз почнеться . . Набіжать різні - іксперди і т.д.
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16.09.2022 11:26 Ответить
Ой, та не бійтеся того, що щось там почнеться...
Твердо захистіть ваши тверді підстави - бо ваши підстави ж базуються на якихось фактах, а не на "Валя, печінкою чую, що це все іпсо!"
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16.09.2022 12:36 Ответить
Дєрєєвняя. Де ти бачило свої вонючі дєрєвні в Україні, ****.
Які ж вони блювотні...
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16.09.2022 10:46 Ответить
Інтелектуальненько.
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16.09.2022 10:47 Ответить
Какие "культурные" люди эти русские, язык Пушкина, Тургенева... так звучен, ярок, мелодичен
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16.09.2022 10:48 Ответить
Институт изучения войны (ISW).

Согласно информации российских источников, ВСУ в Донецкой области удалось вытеснить войска РФ с поселка Сосновое на северном берегу реки Северский Донец и на данным момент они там укрепляют свои позиции. Кроме того, источник сообщил, что российские войска отошли из Студенки непосредственно к западу от Сосново, чтобы избежать окружения.
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16.09.2022 10:55 Ответить
Було б непогано, але по вашій ссилці нічого нового
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16.09.2022 11:09 Ответить
они уже давно все про...ли, только осознание этого факта до каждого приходит по разному (есть такие тугодумы, что понять это так никогда и не смогут)!
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16.09.2022 11:04 Ответить
Животные бл...
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16.09.2022 11:33 Ответить
В Україні, не дєрєвні.
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16.09.2022 11:45 Ответить
щоб ти вже Богу душу віддав виродок рашистський
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16.09.2022 15:38 Ответить
 
 