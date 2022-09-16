Оккупант рассказывает о потере захваченных территорий: "Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас", - перехват ГУР. ВИДЕО

Военный РФ на Херсонском направлении обсуждает с девушкой последние перемены на линии фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на разговор оккупантов, который перехватило ГУР МО.

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Так, военнослужащий РФ на Херсонском направлении обсуждает с девушкой последние изменения на линии фронта и не понимает, почему они теряют захваченные территории.

"Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас... Все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все захватили, когда вышли - отжали обратно, на Изюм заходили - отбили. С Изюма ушли - отжали обратно. Сейчас здесь вот давят", - говорит россиянин.

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