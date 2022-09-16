Бойцы харьковской теробороны освободили два села в Харьковской области - Большие и Малые Проходы. ВИДЕО
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Бойцы харьковской теробороны освободили два села в Дергачевском районе Харьковской области – Большие и Малые Проходы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой бойцы запечатлели установку украинского флага в одном из освобожденных населенных пунктов.
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+13 Oksana Kolesnykova
показать весь комментарий16.09.2022 10:39
+8 Украинский Офицер в отставке
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+6 Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий16.09.2022 11:04
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ГЕРОЯМ СЛАВА?!!
І знайшов Як під диктовку: на Харківщині знайшли дитячі листи окупантам з однаковим змістом
Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼‼️