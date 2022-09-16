Бойцы харьковской теробороны освободили два села в Харьковской области - Большие и Малые Проходы. ВИДЕО

Бойцы харьковской теробороны освободили два села в Дергачевском районе Харьковской области – Большие и Малые Проходы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой бойцы запечатлели установку украинского флага в одном из освобожденных населенных пунктов.

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