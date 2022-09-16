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Бойцы харьковской теробороны освободили два села в Харьковской области - Большие и Малые Проходы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы харьковской теробороны освободили два села в Дергачевском районе Харьковской области – Большие и Малые Проходы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой бойцы запечатлели установку украинского флага в одном из освобожденных населенных пунктов.

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Топ комментарии
+13
Молодці тероборона! Аби ще якось змусити рашистів ракетами Харків та інші міста обстрелювати, тоді б хоч трохи люди зітхнули.
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16.09.2022 10:39
+8
Наскільки мені відомо сьогодні ЗСУ визволили с. Соснове і с. Студенок це вже за р. Оскол і Сіверський Донець.
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16.09.2022 11:30
+6
Слава Україні!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА?!!
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16.09.2022 11:04
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Молодці тероборона! Аби ще якось змусити рашистів ракетами Харків та інші міста обстрелювати, тоді б хоч трохи люди зітхнули.
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16.09.2022 10:39 Ответить
Вчора ось Валуйки змусили замислитись про доцiльнiсть вторгнення
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16.09.2022 10:43 Ответить
это не ВСУ.
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16.09.2022 10:46 Ответить
Не обстрілювати, щоб люди дихати вільно змогли
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16.09.2022 10:44 Ответить
"НЕ" пропустили, але ми здогадалися...
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17.09.2022 14:05 Ответить
Слава Україні!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА?!!
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16.09.2022 11:04 Ответить
Наскільки мені відомо сьогодні ЗСУ визволили с. Соснове і с. Студенок це вже за р. Оскол і Сіверський Донець.
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16.09.2022 11:30 Ответить
Це інфа за неділю. Але хлопці молодці. Далі гоніть орків за р.Оскол на схід на мордор.
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16.09.2022 11:32 Ответить
Хотів подивитися , де знаходяться два села на Харківщині - Великі та Малі Проходи ...
І знайшов Як під диктовку: на Харківщині знайшли дитячі листи окупантам з однаковим змістом
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16.09.2022 11:58 Ответить
Великі і Малі ПроходИ наші !!

Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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16.09.2022 12:36 Ответить
 
 