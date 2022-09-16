Российские зеки в автозаках едут на войну в Украину. ВИДЕО

Около 400 осужденных из российской Тамбовщины, завербованных на войну в Украине, были вывезены на автозаках в "учебку, в один из южных регионов России".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Базу, движение колонны автозаков с "добровольцами" было зафиксировано сначала в Тамбовской области, а затем в Белгороде.

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