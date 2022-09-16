РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5868 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоЗа рубежомВойна в Украине Война
26 484 87
война (46523) зэки (57) мобилизация (1600) Пригожин Евгений (396)

Российские зеки в автозаках едут на войну в Украину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Около 400 осужденных из российской Тамбовщины, завербованных на войну в Украине, были вывезены на автозаках в "учебку, в один из южных регионов России".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Базу, движение колонны автозаков с "добровольцами" было зафиксировано сначала в Тамбовской области, а затем в Белгороде.

Читайте: Из-за поражения в Харьковской области Кремль объявил общероссийскую вербовку и усиливает скрытую мобилизацию, - ISW
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+81
Цікава картина , в одних окопах будуть військові, росгвардія(мусора) і зеки.
показать весь комментарий
16.09.2022 10:54
+72
Так вот она какая росийская армия. А на параде в Мацкве вместо танков будут автозаки ехать и зеки маршировать. Благо теперь вся Рашка- тюрьма
показать весь комментарий
16.09.2022 10:55
+54
Республиканская партия США призвала дать Украине ракеты ATACMS, большие ударные беспилотники и танки. Об этом лидер Республиканской партии США Митч МакКоннелл
показать весь комментарий
16.09.2022 10:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чого чого а зеків на парашії повно
показать весь комментарий
16.09.2022 10:52 Ответить
проводят утилизацию непотребу.
показать весь комментарий
16.09.2022 11:17 Ответить
450 тисяч, з них тисяч 20 тисяч зберуть, мабуть
показать весь комментарий
16.09.2022 12:18 Ответить
это пушечное мясо для разведки позиций.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:23 Ответить
статья 200 им будет к лицу.
показать весь комментарий
16.09.2022 10:53 Ответить
Цікава картина , в одних окопах будуть військові, росгвардія(мусора) і зеки.
показать весь комментарий
16.09.2022 10:54 Ответить
чего-то думаю что не в одном... заградотряд будет за спинами зеков, во второй линии...(наверное)
показать весь комментарий
16.09.2022 10:57 Ответить
Ну скоріш за все ,зеки будуть піхота , але управлять технікою будуть військові і росгвардія.
Ще б баб почали кацапи брать ,була б і за баб різанина
показать весь комментарий
16.09.2022 11:01 Ответить
а в заград отряде кадировцы)))
показать весь комментарий
16.09.2022 10:58 Ответить
Скоріше кадировці за загранотрядами
показать весь комментарий
16.09.2022 11:45 Ответить
Ше їм послугу робити , всяку нечисть вистрелювати.
показать весь комментарий
16.09.2022 10:54 Ответить
Так вот она какая росийская армия. А на параде в Мацкве вместо танков будут автозаки ехать и зеки маршировать. Благо теперь вся Рашка- тюрьма
показать весь комментарий
16.09.2022 10:55 Ответить
Зазвичай ті, хто програв у війні, парадів не роблять
показать весь комментарий
16.09.2022 11:42 Ответить
Кацапи будуть . У них по Орвеллу - отримали по яйцях це перемога. Про насильників і канібалів будуть пісні співати. Їх будуть славити як невського , грозного , петра 1 - такі самі покидьки.
показать весь комментарий
17.09.2022 18:35 Ответить
Везут к нам всякое дерьмо. То свои задрипаные танки, то всякое отребье. Утилизируют?

И хорошо, если все они утилизируются. А если с тем оружием из учебки разбегутся по всей территории, до которой добегут?
показать весь комментарий
16.09.2022 10:56 Ответить
Якщо на кацапській території порозбігаються - це вже буде їх проблема, а не наша.
показать весь комментарий
16.09.2022 11:42 Ответить
berite ce na karandaš, Ukraina.
Za uslugi utilizaciji riuzzge laina na Haagskom tribunale v spiske reparacij za eto dolžna bytj otdeljnaja stroka.
показать весь комментарий
17.09.2022 00:36 Ответить
Так було на кацапії завжди, тюрма і армія едіни. Звідти дідовщина, гвалтування молодих і тп.
показать весь комментарий
16.09.2022 10:57 Ответить
Привезли дебілів на розстріл (утилізацію).
Економлять патрони.
показать весь комментарий
16.09.2022 10:57 Ответить
Путлер создал концлагерное быдло по образу и подобию Соалинского ГУЛАГа...ничего нового...🤣☠️☠️☠️🤣🦍🦍🦍
показать весь комментарий
16.09.2022 10:57 Ответить
Республиканская партия США призвала дать Украине ракеты ATACMS, большие ударные беспилотники и танки. Об этом лидер Республиканской партии США Митч МакКоннелл
показать весь комментарий
16.09.2022 10:57 Ответить
- Пришлите лучших из лучших!
- Лучшие из лучших зализывают раны!
- Тогда пришлите лучших из худших...
показать весь комментарий
16.09.2022 10:57 Ответить
🤣
показать весь комментарий
16.09.2022 11:01 Ответить
Лучшие из худших зализывают раны!
Тогда присылайте хоть все дерьмо...
показать весь комментарий
16.09.2022 11:17 Ответить
х/з что с зеков за войско... но ВСУ однозначно работы прибавиться...
показать весь комментарий
16.09.2022 10:58 Ответить
Да никакое, но придется всех убить, а это время...
показать весь комментарий
16.09.2022 11:04 Ответить
СКРЕПЫ - штрафбаты и заградотряды! (с рабами по другому не получится)
показать весь комментарий
16.09.2022 10:59 Ответить
кацапы хитрожопые, решают сразу две проблемы, утилизация мусора и создание нам неудобства, при утилизации....
показать весь комментарий
16.09.2022 10:59 Ответить
Лучший способ бороться с такой армией, оставлять на пути их следование ящики с водкой и наркоту. После десятка лет сухостоя ниодин зек не сдержится увидев такой подарок судьбы. А потом эта пьяная шолупонь начнет своих же резать
показать весь комментарий
16.09.2022 11:00 Ответить
русскіє чудо-богатирі,асвабадітєлі,антіхвашисти,воіни-інтернаціоналісти....ви звернули увагу,на території рашки їх не випускають з автозаків,випустять на волю на нашій території. коли їх візьмуть у полон,їх турботливо перев"яжуть,ввічливо називатимуть парнямі і мужикамі і помістять на курорт-табір полонених.чекати обміну їх на азовців,яких перед цим турботливо здали в полон в Маріуполі) і якась Малюська з маляр кричатиме-дивіться які ми хороші і зелені...🤢
показать весь комментарий
16.09.2022 11:05 Ответить
400, це на одну добу війни
показать весь комментарий
16.09.2022 11:07 Ответить
Профессор Олег Гурьевич Каратаев лет 10 назад произнес сакраментальную фразу...рюZZkoго народа давно нет,есть сброд...называющий себя рюZZkaязычным насэлэнием...кстати он доктор юридических наук,заведующий кафедрой в Санкть-путлербурге...знал что говорит...
показать весь комментарий
16.09.2022 11:09 Ответить
В Другу Світову були штрафбати -- дехто навіть вижив.
показать весь комментарий
16.09.2022 11:10 Ответить
Сталін дідами цих мерзотників виморений Голодомором український Донбас і колонізувала.
показать весь комментарий
16.09.2022 11:10 Ответить
А могли бы ещё продлить свою никчёмную жизнь, потягивая чефирок...
показать весь комментарий
16.09.2022 11:14 Ответить
Это уже не зеки а "суки".
показать весь комментарий
16.09.2022 11:14 Ответить
Зекам выдадут калаши и в окопы к вертухаям...Не страна а сюр какой-то...
показать весь комментарий
16.09.2022 11:16 Ответить
Походу у каждого с собой черный пакет есть..............ну ну свинособаки....................
показать весь комментарий
16.09.2022 11:17 Ответить
У Сталина тоже зэков слали на немецкие пулемёты. Так что ничего нового при Путине не придумали. Там в Кремле кстати должны задуматься что будет, когда зечьё с прикарманенным оружием вернётся и станет насиловать, убывать и кушать самих россиян. Это тоже уже при Сталине было.
показать весь комментарий
16.09.2022 11:20 Ответить
Им плевать. Рублёвка и прочие места обитания элитки хорошо охраняются.
показать весь комментарий
16.09.2022 11:29 Ответить
Зэков в Мордоре 500 000. Думаю, не более 20% из них могут согласиться на "контракт". Не мало. Но и не быстро. Это же не значит, что 100 000 "завтра" окажутся на фронте. Думаю вербовка физически не может превышать 5 000 чел./мес.
Это если говорить о количестве. Говоря о качестве, необходимо принимать во внимание не только (и не сколько) их военные навыки и умения, а два других важных фактора:
1. Что это за армия, состоящая из "зэков"? Как будут ощущать себя "нормальные" солдаты и офицеры, служа бок о бок с ворьем, насильниками и убийцами. Т.е. будет происходить разложение и деградация морального духа армии. (который итак ниже плинтуса). Это для нас плюс.
2. Поведение этих, стесняюсь казать, "воинов" на оккупированной территории. Т.е. беспредела, мародерства, насилия в отношении мирных жителей (и наших военнопленных в т.ч.) станет намного больше. Это для нас минус.

В целом, не считаю, что мобилизация зэков может повлиять на ситуацию на фронте.
показать весь комментарий
16.09.2022 11:21 Ответить
У їх "нормальна" армія це гвалтівники і вбивці.
показать весь комментарий
16.09.2022 12:25 Ответить
Верно. Именно поэтому я использовал кавычки.
показать весь комментарий
16.09.2022 12:39 Ответить
Ну так значит и ощущать они себя рядом с ними будут нормально. Да и возможно бок о бок они с ними не будут воевать. Думаю, их будут просто первыми кидать на убой, чтоб хоть как-то прореживать ВСУ, пусть и ценой полного уничтожения. А "нормальные" уже после них, ну как с мобиками происходит. Или будут отправлять на какие-то диверсии, например зайти в нас. пункт и вырезать всех, типа для устрашения. Или то же самое, но уже в форме украинцев, для рашистской пропаганды. Ну и всякие другие мерзости.
показать весь комментарий
16.09.2022 16:49 Ответить
Зек не хочет в Тамбов(rus)
Зеки хочуть в ПАКЕТ (ukr)
показать весь комментарий
16.09.2022 11:22 Ответить
в полон це біосміття брати не варто, мінусовати одразу, без балачок...
показать весь комментарий
16.09.2022 11:26 Ответить
это сборище будет подчинятся только когда победы, а в случае больших потерь вместо устава включится воровские понятия и с оружием в руках они будут истреблять и самих орков и всех подряд добывая деньги, продукты и любые материальные ценности
показать весь комментарий
16.09.2022 11:29 Ответить
Та де ж їх ховати? Може на мило "Рускій дух" переробити, та продавати касабстану?
показать весь комментарий
16.09.2022 11:29 Ответить
Пригожин чёрным по белому сказал что их набирают в "штурмовые батальоны",а по сути-в штрафбат со всеми вытекающими....как то так...видно плохо им там сиделось...по ходу "петушня"...имхо
показать весь комментарий
16.09.2022 11:30 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2022 11:37 Ответить
Прям по Стругацким. Не удивлюсь , если орки проходят волновую обработку.
показать весь комментарий
16.09.2022 11:40 Ответить
Уже как 30 лет
показать весь комментарий
16.09.2022 12:12 Ответить
К нам в автозаках. Обратно в мешках.
показать весь комментарий
16.09.2022 11:42 Ответить
Мнясо...
показать весь комментарий
16.09.2022 11:45 Ответить
Велком ту де Хелл, гниди...
показать весь комментарий
16.09.2022 11:49 Ответить
pered slovom Hell artikelj obyčno ne ispoljzujut. A tak, - vse verno.
показать весь комментарий
17.09.2022 00:41 Ответить
Ок, ремембер...
показать весь комментарий
17.09.2022 09:16 Ответить
им надоело слово друг
ведь сколько пидароф вокруг
показать весь комментарий
16.09.2022 11:49 Ответить
В советское время не брали бывших заключенных служить в армию, им не доверяли оружие. Но теперь даже прикольно. При наличии 2 армии мира, по факту оказалось, что Россию некому защищать, родина мать позвала на помощь зеков. Бойцы национальной армии вместе с зеками (с насильниками, убийцами, ворами, ворами в законе) будут сидеть в одном окопе. Вот эти уже точно «навоюют». Интересно они будут одеты в робы или обмундирование национальной гвардии России.
показать весь комментарий
16.09.2022 11:53 Ответить
А если попадут в плен, то хорошо бы СБУ перед тем, как снимать с ними видео, вырядила бы их в что-то типа такого:

показать весь комментарий
16.09.2022 17:04 Ответить
Ну шо, пора становиться экспортером №1 органических удобрений.
показать весь комментарий
16.09.2022 12:00 Ответить
Заключенным дали понять, что если они продержатся в Украине 6 месяцев, то им автоматически гарантирована свобода. Однако он также и добавил, что все заключенные будут входить в штурмовые отряды, а значит, будут идти в бой только в первых рядах. Сзади их будут ждать загранотряды. У каждого про запас будет одна граната, чтобы не сдаваться в плен. То есть будут гнать впереди себя, как баранов. Открываются хорошие перспективы быть убитым
показать весь комментарий
16.09.2022 12:10 Ответить
У барана один путь, на бойню...
показать весь комментарий
16.09.2022 12:18 Ответить
Дві гранати . Однією підривається , а друга контрольна. Так начальник сказав.
показать весь комментарий
17.09.2022 18:43 Ответить
Вони навіть не уявляють,що їх чекає попереду.
Може,краще за решіткою..
Хоча,що це за життя.
показать весь комментарий
16.09.2022 12:12 Ответить
Вчергове пересвідчуюсь,що кацапія- це не країїна,а бандитська клоака. А кацапи- не люди,а біологічне сміття.
показать весь комментарий
16.09.2022 12:14 Ответить
Вже на кацапіі нічим годувати армію зеків ,
от ху@ ло вирішив таким чином утилізувати цю мразоту , до яких відноситься і він особисто 😡
показать весь комментарий
16.09.2022 12:28 Ответить
для них это шанс сбежать, обрести свободу и сохранить жизнь
воевать они не будут
показать весь комментарий
16.09.2022 12:43 Ответить
Всі вони в Україні мають отримувати статус осіб, які скоїли злочин за ч.2 ст. 393 ККУ - тобто втечу з місць позбавлення волі, адже жодних офіційних документів на перебування поза межами місць ув'язнення у них немає , з усіма наслідками під час затримання озброєних злочинців. Відповідно жодного статусу військовополонених вони не мають отримувати, а у випадку затримання направлятися у відповідні слідчі заклади, де як я гадаю українські сидельці, зустрінуть "сук", які шестерили на Пуйла, належним чином.
показать весь комментарий
16.09.2022 12:49 Ответить
Та ще й повідомити, що сидіти будуть два строки: перший - россійський (а ми це взнаємо легко, строк по-новому, відсиджений термін не враховується без підтверджуючих документів ФСІН)), а другий - від імені України напишуть слідчі. Сидіти будуть разом з УБД.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:07 Ответить
їдуть і мурку співають ух вояки) єх мусорок не шей мне срок
показать весь комментарий
16.09.2022 12:49 Ответить
Это опять "братская помощь" дэнээровцам. Эти зэки все прекрасно понимают. Большинство, если получиться, сдадутся. Их посадят в одну тюрьму с пленными дэнээровцами. И у дэнээровцев начнеться "веселая" жизнь.
показать весь комментарий
16.09.2022 12:52 Ответить
И к стати, эти пленные зэки, у нас будут сидеть вместе российскими военными и российскими ментами.
показать весь комментарий
16.09.2022 13:04 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2022 13:13 Ответить
Так раніше появився бамбас
показать весь комментарий
16.09.2022 14:11 Ответить
Нехай їдуть, вони будуть розкладати і так слабкий кацапський військовий дух і дісципліну.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:38 Ответить
Вообще посрать кого убивать Они думают решить вопрос с желающими сдохнуть - они придурки
показать весь комментарий
16.09.2022 16:15 Ответить
А чим відрізняється сталінська совдепія від путінської рашки ,там були зеківські штрафбати і тут будуть, там вони були гарматним м"ясом і тут будуть !
показать весь комментарий
16.09.2022 18:32 Ответить
Зникнення зеків з тюрем помітить лише держстат ********** - утримання системи виконання покарань стане дешевшим. Головне що їх зникнення не помітить пересічний кацап і, більш того, буде вдячний владі за знищення вбивць і гвалтівників у спосіб який рятує "пересічних і законослухняних патріотів" від мобілізації і сприяє вбивству українців. Але насправді кожен "законослухняний" кацап в душі злочинець і думає відповідно - "Умрі! Ти сєгодня, а я завтра!
показать весь комментарий
17.09.2022 08:56 Ответить
Для "кращої мобілізації" з тюрем та таборів залишилось суттєво погіршити умови (режим) відсидки - зменшити пайку, збільшити робочий день до 12-14 годин, позбавити зеків медицини і дубасити за найменше порушення режиму. І це тепер можна робити не криючись - адже жодна правозахисна організація ********** не здатна захищати права засуджених. За таких умов "похід на війну" буде чи не єдиним шансом вижити, як це і було в Другу Світову. Зараз в ********** іде прославляння "подвигів армії Рокосовського" в якій було багато зеків...
показать весь комментарий
17.09.2022 09:06 Ответить
 
 