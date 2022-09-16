В Херсоне раздаются взрывы: РосСМИ сообщают об ударе у "администрации". ВИДЕО

Во временно оккупированном Херсоне раздаются взрывы.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

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В то же время российские пропагандисты из РИА Новости заявили, что у здания так называемой "администрации" упали минимум 5 ракет.

Также, по словам роспропаганды, в результате удара есть раненые и погибшие.

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