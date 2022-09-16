20 005 63
В Херсоне раздаются взрывы: РосСМИ сообщают об ударе у "администрации". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Херсоне раздаются взрывы.
Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
В то же время российские пропагандисты из РИА Новости заявили, что у здания так называемой "администрации" упали минимум 5 ракет.
Также, по словам роспропаганды, в результате удара есть раненые и погибшие.
Топ комментарии
+34 олег иванов 9d1a2ffb
показать весь комментарий16.09.2022 11:21
+23 Woxel Earth
показать весь комментарий16.09.2022 11:28
+21 Julia legolas1
показать весь комментарий16.09.2022 11:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Просто подумал что хотели администрацию накрыть
- Куда *******?
- Где наши живут
https://twitter.com/i/status/1570711243895500800
А як би повівся Шойгу, якби йому показали сьогодення і дали вибрати. Він то бачив себе Переможцем, Великим Полководцем, Маршалом Перемоги... А якби йому показали сьогоднішні ЗМІ, де його обпльовують і відкрито назвать "тувинская чурка", фанерний маршал", "******* с генштаба", "*******"...
Для марш-кидка до Києва і "взять за 3 дня" цих сил теоретично могло б вистачити (якщо б не розпотрошили ударний кулак на 6-7 напрямків), а для повноцінної військової компаніїї - ні.
200 БТГр на 2000 км фронту - це дуже замало. 1 БТГр на 10 км.
Норма при наступі: 1 батальйон на 1 км, при обороні - 1 батальйон на 2,5-3 км.
"Чудо" відбулось під селом Мощун (8 км від мого села)...
1. Героїзм ЗСУ.
2. Ново-російська корупція путінського періоду
3. Загальноісторичний російський ******* і **********.
І що на вашу думку важливіше?
Тоді особливо ніхто не питав, хто звідки...
ЗСУ масово через 2-3 дні під'їхали, з технікою, з артою....
Тоді б невідомо було, чим би вся ця історія закінчилась.
Понимаешь ли, завоевать - много ума и сил не надо. Но много сил надо чтобы удержать.
С населением которое настроено против - это априори невозможно. Ну вот взяли они тепленьким Херсон, и что дальше ? Наши каждый день долбят по нему с Николаева, а местные каждый день режут провода в администрации и подрывают машины с главнюками.
Ну возьмут они завтра Николаев, допустим. Так по нему станут долбить с Одессы, а бутылки со смесью кидать станем уже мы. И так далее.
Чтобы этого избежать - ему нужно будет захватить всю Украину буквально за пару дней, а на это тонка кишка у любой страны мира, и у РФии, и у Китая, и даже у США. Мы же - не сирийские обезьяны. У нас есть самолеты и ПВО, танки и РСЗО, нас относительно много, население хоть и амебное, но злое когда того требует ситуация.
Просто лошара повелся на сладкие отчеты своего ГРУ (а те в свою очередь на своих макак типа Медведчука, Стремоусова и прочих Кив) и теперь как секс по пьяни: еле еле начал, теперь никак не может кончить, но всем окружающим втирает что еще и не начинал. Убогое зрелище короче.
https://twitter.com/uamemesforces/status/1570777562108010497
Пыня стал жертвой той системы которую сам же и создал - закрывшись от общества, оградившись от технологий, доверяя лишь ограниченному кругу людей, он лишил себя возможности получать реальную картину мира, принимая ее через отчеты нескольких человек.
В то же время, из-за карательной системы, которую создал так же Пыня, он лишил возможности этих нескольких человек писать ПРАВДУ в отчетах. Написали бы правду - были бы уволены и посажены, а на их место взяты те, кто писал бы то, что хотел видеть
фюрерпрезидент.
Поэтому когда Пу спросил "а украинцы россию любят?" - ему не могли написать что "нет, Пу, нас там ненавидят". Написали что любят, а он дурак и поверил.
Сейчас уже собственно война продолжается лишь по одной причине: невозможности Пыни признать собственные косяки, как там говорила Эммануэлька - "сохранить лицо". Как и для нашего Зе - для него война - способ продлить свое царствование, ибо по ее окончанию неизбежно начнутся разборы полетов и вскроется такое, за что на следующий же день его повесят свои же.
Такие дела.
Признать его несостоятельным - значит признать поражение в войне.
Поэтому пошли обходным путем - кужугетович пока еще министр, но чисто формально, потому что все решения проходят мимо него, от путина и напрямую к генералам
Наша задача сейчас - максимально усложнить им жизнь внутри страны. Любыми способами.
Как показала практика - в военном плане мы можем им навалять. Но их тупо больше, и оружия у них тупо больше.
Они участвовали в куче войн, и почти все войны проиграли, но не на поле боя, а в тылу, лол. Вот смотри.
Отечественную войну выиграли не они, а генерал Мороз. Наполеон даже Москву умудрился сжечь;
Крымскую проиграли. При том что даже особых военных действий не велось, просто пару раз получили по щщам;
Японскую проиграли. Как так можно было - я до сих пор ума не приложу, но видимо дебилизм у них в крови;
Первую мировую проиграли и умудрились развалиться, позорный мир пришлось подписывать уже следующей власти, а предыдущий глава государства получил пулю в голову;
Вторую мировую выиграли огромной ценой и благодаря помощи союзников. Лично я кстати это победой не считаю, я считаю это трауром, который надо как можно быстрее забыть и выбросить из головы как наследие темных времен;
Афганскую проиграли и проиграли кому - немытым шурави мля. И умудрились при этом развалиться.
Так что лично по моему мнению, пример для подражания здесь - ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. Надо лупить по двум фронтам - на поле боя, и по экономике. Пора уже разогревать революционное настроение и подыскивать следующего картавого. Цикличность-с ))
https://t.me/chanel24/54176
Там, за попередніми даними, облаштувалась окупаційна влада
Возможно это необходимая цена, чтобы население в дальнейшем правильно выставляло приоритеты в своем государстве.
Плюс вопросы престижа.
Дать кизды при агрессии - не так уже и сложно. А вот дать кизды при обороне, второй армии мира - это аккуратный длинный прямой гвоздь в крышку гроба.
Ты конечно можешь со мной не согласиться, но по моему скромному мнению, ВСУ сейчас - лучшая армия на планете, может конечно не такая высокотехнологично вооруженная и экипированная, однако на данный момент это единственная армия участвовавшая в боях за последние 50 лет и имеющая боевой опыт сражения с превосходящим числом и вооружением противником, как офензивный так и дефензивный. При всем моем уважении к США, они тоже особо войн не выигрывали: с неба налетели, бомбы поскидывали, зашли зачистили от голожопых. А наши умеют ювелирно.
Поэтому мне даже где-то обидно, когда я читаю что "НАТОвские учат ВСУ". Сейчас уже МЫ можем учить этих котят как нужно воевать.
Ну и самое последнее: мы практически основательно закрыли рашкованский аналоговнетный рынок оружия. Мы показали всему миру что хвалённые Калибры можно засунуть в пукинс, Искандеры туда же. И даже Панцири. Птички за миллионы (долларов) спокойно сбиваются Стингером за 0.07 ляма. А супермоднявые танки горят от 500-баксовой Мухи.