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На границе Кыргызстана и Таджикистана начались вооруженные столкновения: Обе страны входят в ОДКБ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Пограничная служба Кыргызстана заявила, что военнослужащие Таджикистана обстреляли в пятницу несколько пограничных нарядов Кыргызстана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление информации и связи пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики.

Отмечается, что ситуация на участке границы "характеризуется как напряженная". Пограничники Кыргызстана утверждают, что таджикская сторона, в том числе ведет обстрел с применением "группового оружия".

"Подразделения пограничной службы, дислоцированные на киргизско-таджикской границе в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме. Пограничная служба прилагает все усилия для стабилизации ситуации и недопущения эскалации конфликта", - говорится в сообщении.

Пограничная служба Кыргызстана призывает таджикскую сторону "прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта и поддержание мира и стабильности на совместно охраняемой границе".

Пограничники Кыргызстана заявили, что Таджикистан использует реактивные системы залпового огня, а также тяжелую бронетехнику и авиацию.

В то же время Таджикистан сообщил об использовании Кыргызстаном тяжелого вооружения для обстрела границы.

Отметим, обе страны входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Читайте: Чтобы не получилось, как в Казахстане: Лукашенко уже хочет "помочь" Таджикистану
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Топ комментарии
+46
ОДКБ їсть сама себе.
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16.09.2022 11:46
+36
Наслідки кацапської політики "розділяй та володарюй"
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16.09.2022 11:45
+33
Пыня! Срочно на защиту русскоязычных Блабластану!
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16.09.2022 11:48
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Наслідки кацапської політики "розділяй та володарюй"
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16.09.2022 11:45 Ответить
Термение лопнуло. Плюс трафик наркоты с Афганистана.

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16.09.2022 13:44 Ответить
у нас тоже все начиналось с 95 квартала и их дебильных шуток.
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16.09.2022 15:04 Ответить
ОДКБ їсть сама себе.
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16.09.2022 11:46 Ответить
Все до чого кацапи причетні - згниє. Ох і вдача у них.
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16.09.2022 11:50 Ответить
Хай путлер терміново відправляє 1 дивізію таджикам, а іншу киргизам і хай там воюють до повного розгрому противника))
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16.09.2022 12:22 Ответить
Смачного!
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16.09.2022 14:00 Ответить
kto znae , a v chom sutj konfliktu tam ? tipa "karabah 2" ?
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16.09.2022 11:47 Ответить
Територія і джерела води (якщо не помиляюсь).
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16.09.2022 12:01 Ответить
djakuju , a kto iz nih "Armenija i kto "Azerbaidzan ?
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16.09.2022 12:08 Ответить
Поскольку оба союзники россии и входят в ОДКБ, то мы желаем поражения обеим сторонам ))
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16.09.2022 12:22 Ответить
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16.09.2022 12:23 Ответить
Вони одне одному теж "союзнікі".
Ха-ха-ха!
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16.09.2022 12:39 Ответить
хз. І ті і другі в халатах.
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16.09.2022 12:29 Ответить
☺Типа обострение у них. Не хотят своих в Армению отправлять.
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16.09.2022 13:04 Ответить
nifiga se "mnogohodovochka" esli pravda - to oni oba molodci
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16.09.2022 13:06 Ответить
Пыня! Срочно на защиту русскоязычных Блабластану!
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16.09.2022 11:48 Ответить
А рузьке чиї інтереси відстоює там? Щось я не розумію.
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16.09.2022 11:49 Ответить
Нехай ще й вони попросять кацапів ввєсті кантінгєнт
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16.09.2022 11:50 Ответить
"дружбе крепнуть!" (С)
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16.09.2022 11:51 Ответить
Так це ж классно, чекаємо, коли почнуться сутички на кордоні бєлгородської та брянської народних республік, не забуваємо запастись зернятами... і нахєр нам той попкорн🤔🧐😁
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16.09.2022 11:51 Ответить
Отака вона "Ху*ло-стабільнасть"...
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16.09.2022 11:51 Ответить
Ключове в цьому конфлікті - "Групова зброя"
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16.09.2022 11:51 Ответить
Там стирчать кацапські вуха.
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16.09.2022 11:52 Ответить
Які там вуха, там свиняче рило всі вуха закрило 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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16.09.2022 12:05 Ответить
Та ні,там Талібан знову хоче оплату від пуцьки,за мир на кордоні.
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16.09.2022 15:06 Ответить
Хац попросять путлєра ввести війська...
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16.09.2022 11:52 Ответить
я недавно писав коли була стаття що кацапи просять зброю та ********** в цих держав...там аби самим їм хватило. Той регіон на пороховій бочці та ще таліби під боком
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16.09.2022 11:53 Ответить
"Ефект Доміно" називається.
Стоіть собі гнила будівля, та й нехай стоїть
Краще її не чіпати.
А потягнув в одному місці, і все інше почало сипатись
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16.09.2022 11:53 Ответить
Країнам ОДКБ і зовнішній ворог не потрібний, можна вести війни усередині організації
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16.09.2022 11:54 Ответить
Азербайджан...Армения уже воюют... добавились ещё два члена дохлого ОДКБ...путлер Капут...🤣☠️все просрал...
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16.09.2022 11:54 Ответить
☠️все просрал...)) і це є - аксіома . . Він просрав рашку . Питання її краху лише в часі .
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16.09.2022 12:04 Ответить
Таліби руки потирають )) Фюреру своїх ще поки що живих вояк з під Херсону доведеться перекидати в Азію. Хоча Карабах вони вже просрали
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16.09.2022 11:57 Ответить
Путло убрал войска из Армении Таджикистана и Сирии с Ливией...все это дерьмо в Украине половина из них уже давно "груз200"....утилизация Шариковых 🦍🦍🦍 путлера идёт полным ходом...🤣☠️☠️☠️
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16.09.2022 11:58 Ответить
А що каже статут ОДКБ за такі випадки?
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16.09.2022 12:02 Ответить
Планово перегрупероватся.
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16.09.2022 12:04 Ответить
Я до того, що дві країни ОДКБ воюють між собою, а Статут ОДКБ вимагає захищати одне одного. Так за кого воювати запоребрику, Білорусі, Арменії та іншим? Розбитись на дві команди та воювати між собою?
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16.09.2022 12:20 Ответить
Разсмешили. Лукашенко со своей Белорашкой будет сидеть тише воды, ниже травы, бо хитрый. Армения никуда не двинется, бо надо за Азербайджаном следить, ***** завязло у нас, Казахстан под крылышком у Китая в гробу их всех видел в белых тапках. Кто там ещё в этом ОКТБ?
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16.09.2022 12:33 Ответить
Звісно, так і буде. Питання було теоретичним - адже Статут є обов'язковим до виконання.
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16.09.2022 13:07 Ответить
Далекий Схід вже під Китаєм. Зараз Середня Азія буде під талібами. Ось так поступово скорочується московське царство. Плешиве пуйло геніальний геостратег ))
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16.09.2022 12:02 Ответить
народ, отаке ОДКБ Трамп хотів зробити з НАТО.
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16.09.2022 12:03 Ответить
миротворців може ввести хіба що ябатька бо кацапи вже скінчились . так в ябатькі суцільні навчання ,ніколи йому .
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16.09.2022 12:03 Ответить
Організація Договору про Колективну Бойню
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16.09.2022 12:04 Ответить
Там вся "бойня" почалася з того , що киргиз та таджик посперечались ,хто з них спритнiший вантажник в мацьковському супермаркет..
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16.09.2022 14:33 Ответить
😁
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16.09.2022 19:09 Ответить
На чиєму боці виступить БНР (бєлгородська народна республіка)?
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16.09.2022 12:05 Ответить
Бабаї, не паліть залишки своїх *********** впусту, а гуртом, всім своїм одкб вперед на москву. І буде вам і нам щастя!
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16.09.2022 12:07 Ответить
Кстати идеальный вариант. Было б у нас свое адекватное МИ7, уже б забросили туда "советников", да пару РСЗОшек потеряли бы. Но у нас сильно заняты уголовками на волонтеров и писдаболов вроде этого лошария.
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16.09.2022 12:39 Ответить
одкб
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16.09.2022 12:08 Ответить
Тепер кацапні потрібно розділитись, і почати виконувати обов'язок. Воювати самі з собою за обидві сторони. А ми будемо переживати, щоб вони бились до останнього.
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16.09.2022 12:08 Ответить
Можна розбитись на дві команди: наприклад, за Киргизію запоребрик з Білоруссю та Арменією, інші - за Таджикистан. А Рамзанка Диров буде арбітром у цьому поєдинку.
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16.09.2022 12:23 Ответить
Могу поспорить у Рамзанки Дырова свои планы на московский престол =)
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16.09.2022 12:40 Ответить
Тримаємо кулаки, щоб ще й рашка туди своє рило всунула, ото буде потіха, коли щілинноокі брати розвернуться і почнуть старшебратьєв разом мутузити 😁😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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16.09.2022 12:09 Ответить
Да пускай хоть перебьют друг друга. Что киргизы что таджики это проросийские обезьяны которые ненавидят украинцев
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16.09.2022 12:19 Ответить
А вот і нє падерьотесь!
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16.09.2022 12:22 Ответить
хйло в своём репертуаре..
Роzzия должна быть разрушена..
Ичкерия, Дагестан, Якутия, Татарстан, Московия, Бурятия... сами будут строить будущее своих детей
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16.09.2022 12:30 Ответить
Уверен, что это всё куйло через свою агентуру отвлекает внимание от войны в Украине. Агентуру, находящуюся при власти в этих странах. Теперь нашим западным союзникам приходится думать не только про Украину, но и благодаря Китаю - про Тайвань, благодаря Сербии - про Косово, потом про Карабах, теперь про Киргизстан. Всё делается, чтобы Украине уделяли меньше внимания.
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16.09.2022 12:31 Ответить
А якщо навпаки? Якщо це ми розвалюємо ОДКБ і відкриваємо фронти по перемитру росії?
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16.09.2022 12:35 Ответить
Грязные союзы начинают разваливаться, как только слабеет центр этих союзов. Потому да, возможно, что всё наоборот и теперь всё, центром чего была россия, из-за её ослабления начинает трещать по швам.

"ОДКБ" никогда и не был серьёзным союзом, это всего лишь жалкие попытки москвы создать видимость противодействия НАТО и ещё более жалкие попытки частично восстановить ссср в любом виде - "СНГ" в экономическом плане, "ОДКБ" - в военном.
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16.09.2022 13:00 Ответить
Совсем забыл про таёжный союз, вместо "СНГ" в этом списке должен быть именно он.
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16.09.2022 13:03 Ответить
А тепер раціонально: росія почала скуповувати радянську зброю у всіх сусідів та закликати їхніх військових приєднатися до війни проти України. В разі збройного конфлікту між Таджикістаном та Киргизстаном жодна з цих країн не стане зменшувати свої запаси зброї, як і відправляти військових в Україну, бо "самим знадобиться". Тож, нехай повоюють. Ну, а якщо росія введе своїх "миротворців", а таджики з киргізами ще й їх задвухсотять, то це взагалі джекпот. Тож, хай воюють. Все, що послаблює ОДКБ і позиції Росії наразі є very good.
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16.09.2022 12:34 Ответить
Как вариант - куйло специально провоцирует конфликты, в том же "ОДКБ" символически поучаствует в решении им же спровоцированных стычек и потом скажет - я вам помог, теперь вы мне помогите, отправьте в Украину своих военных. Может, в ходе этих конфликтов в странах "ОДКБ" дойдёт до частичных мобилизаций, а куйло потом скажет - смотрите, у вас даже армии уже собраны, давайте их отправим в Украину, ну хоть 500-1000 солдат!

Тупо, конечно, но ведь куйлу во что бы то ни стало нужно собрать побольше пушечного мяса, на россии ему это удаётся всё труднее, а "ОДКБ" ему помогать отказывается, вот он и провоцирует ситуации, в которых он типа "помогает" "ОДКБ" и взамен на эту "помощь" хочет попросить помочь уже ему.
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16.09.2022 12:41 Ответить
ОНИ САМИ ВЫПРАШИВАЮТ БОЕПРИПАССЫ У КАЗАХСТАНА, БЫЛ СКАНДАЛ В АСТАНЕ ЧТО ОБОИМ СТОРОНАМ ДАЛИ БОЕПРИПАССЫ
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16.09.2022 12:42 Ответить
А ми віримо ЗСУ!
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16.09.2022 12:45 Ответить
__выгода только мАцкве. Хочет братские народы рассорить,и держать их под контролем .
моль-пожиратель суверенитета и свобод Граждан в республиках... __
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16.09.2022 12:49 Ответить
Бажаю перемоги обом сторонам конфлікту.
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16.09.2022 13:00 Ответить
І здоровья всєм погібшім
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16.09.2022 13:59 Ответить
Удел бедных воевать меж собой. Тут третий всегда есть, как причина заварухи. Ясно кто. Не поможет конечно, беднее ещё станут. Что и на руку РФ. Долбитесь долбодятлы!
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16.09.2022 13:03 Ответить
ОДКБ пошёл на ОДКБ Удачи им. Казахстан пусть валит оттуда побыстрей.
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16.09.2022 13:19 Ответить
Равшани з Джумшутами посралися ! Замість того, щоб москалів - нвсяльніків разом колошматити. Ну, не придурки ?!
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16.09.2022 13:50 Ответить
Путін ввєді...
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16.09.2022 13:58 Ответить
 
 