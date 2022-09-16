На границе Кыргызстана и Таджикистана начались вооруженные столкновения: Обе страны входят в ОДКБ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Пограничная служба Кыргызстана заявила, что военнослужащие Таджикистана обстреляли в пятницу несколько пограничных нарядов Кыргызстана.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление информации и связи пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики.
Отмечается, что ситуация на участке границы "характеризуется как напряженная". Пограничники Кыргызстана утверждают, что таджикская сторона, в том числе ведет обстрел с применением "группового оружия".
"Подразделения пограничной службы, дислоцированные на киргизско-таджикской границе в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме. Пограничная служба прилагает все усилия для стабилизации ситуации и недопущения эскалации конфликта", - говорится в сообщении.
Пограничная служба Кыргызстана призывает таджикскую сторону "прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта и поддержание мира и стабильности на совместно охраняемой границе".
Пограничники Кыргызстана заявили, что Таджикистан использует реактивные системы залпового огня, а также тяжелую бронетехнику и авиацию.
В то же время Таджикистан сообщил об использовании Кыргызстаном тяжелого вооружения для обстрела границы.
Отметим, обе страны входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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Ха-ха-ха!
Стоіть собі гнила будівля, та й нехай стоїть
Краще її не чіпати.
А потягнув в одному місці, і все інше почало сипатись
Роzzия должна быть разрушена..
Ичкерия, Дагестан, Якутия, Татарстан, Московия, Бурятия... сами будут строить будущее своих детей
"ОДКБ" никогда и не был серьёзным союзом, это всего лишь жалкие попытки москвы создать видимость противодействия НАТО и ещё более жалкие попытки частично восстановить ссср в любом виде - "СНГ" в экономическом плане, "ОДКБ" - в военном.
Тупо, конечно, но ведь куйлу во что бы то ни стало нужно собрать побольше пушечного мяса, на россии ему это удаётся всё труднее, а "ОДКБ" ему помогать отказывается, вот он и провоцирует ситуации, в которых он типа "помогает" "ОДКБ" и взамен на эту "помощь" хочет попросить помочь уже ему.
моль-пожиратель суверенитета и свобод Граждан в республиках... __