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война (46523) освобождение (556) Бутусов Юрий (3903) Купянск (334)

Рассказ жителя Купянска о том, как жил город под российской оккупацией. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Пытки, избиения и издевательства были обычными способами "работы" захватчиков с жителями Купянска в период оккупации города.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в соцсети рассказ местного жителя, пережившего российскую оккупацию.

"Был случай поговорить с мужчиной, которому пришлось сидеть в "российской камере". Он рассказал, за что оккупанты задерживали людей и как издевались над ними. Украинские правоохранители продолжают собирать информацию о военных преступлениях и фиксировать погибших на освобожденных территориях. Нам еще раз приходится убедиться в том, что у российской жестокости нет предела", - пишет в сообщении к видео Бутусов.

Смотрите: Из российской тюрьмы в украинский плен: история зэка, которого завербовали воевать в Украине. ВИДЕО
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Топ комментарии
+35
❗Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб в результате "теракта" в здании генпрокуратуры в Луганске.
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16.09.2022 12:56
+17
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16.09.2022 13:12
+16
Дуже гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
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16.09.2022 13:02
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❗Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб в результате "теракта" в здании генпрокуратуры в Луганске.
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16.09.2022 12:56 Ответить
Дуже гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
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16.09.2022 13:02 Ответить
Можуть і свої оккупанти убирати - много знав
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16.09.2022 13:06 Ответить
Яка гарна? Я плачу від горя .
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16.09.2022 14:42 Ответить
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16.09.2022 13:12 Ответить
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16.09.2022 13:13 Ответить
Дякую Ю.Бутусову ! Дай Господи йому здоров"я !
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16.09.2022 13:49 Ответить
тварино, Аллаха не існує!
чи ти про Яхве?
ааааа, так Яхве і в часи голодоморів "давав і оздоровлював".
вибач, просто ненавиджу віропітеків й бидло.
шо одне й те ж саме.
хоспаті, угу. до сраки твої хоспаті
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17.09.2022 08:29 Ответить
Сгоренко на работе....
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16.09.2022 14:37 Ответить
Здається цей чоловік щось приховує і не всю правду говорить
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16.09.2022 13:05 Ответить
Лукавить і щось не договорює...
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16.09.2022 18:07 Ответить
може просто мусор бивший, або ви - хороший психолог. хоча навіть я, старикашка(шоб не забрали в солдати) бачу шо мужичка якщо і тягали окупанти, то не за то шо "просто мля він йшов з роботи і на 10 мінут опіздав" - так блін, роботу не перевели на такий час шоб міг опіздіть або опізднувати, нє, він як мазохіст опіздновував шоб його тягали окупанти..
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17.09.2022 08:21 Ответить
… три месяца назад весь город ходил размахивал с рассейскими флагами … за сладкую вату. Фсьё.
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16.09.2022 13:11 Ответить
Вата осталась.Только уже не сладкая.
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16.09.2022 13:23 Ответить
Гадаю що чоловік - перебільшив . На площі тримають кацапську ганчірку явно не - все місто . Хоча все ж , колаборантів там дійсно - вистачає . .
.
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16.09.2022 13:28 Ответить
Це фото якраз тієї площі що на початку відео. Думаю прапора вже немає. Ну і на відео говорять що наші тільки на правому березі, лівий - менша частина міста ще окупований
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16.09.2022 14:06 Ответить
Ці рускі просто офуіли вже від безгаказанності!!! Їх давно пора поставити на місце!
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16.09.2022 13:23 Ответить
Москаль при слові Україна презирливо та зверхньо усміхався, зараз заціпенів та вирячив очі, але скоро буде мати дрижання в колінах та нетримання калу та сечі.
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16.09.2022 14:48 Ответить
Раніше на росії лякали чеченцями,тепер,після війни, будуть лякати українцями.
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16.09.2022 16:45 Ответить
Не"пагіб" падло,а подох!
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16.09.2022 13:25 Ответить
Очень символично содержание бигбордов, открывшееся после того, как с них сорвали рашистскую тряпку. В одном случае это маленький украинец, мама которого просила о помощи, которой он, судя по всему, так и не дождался из-за нападения русских ублюдков. А на втором написано "свіже м'ясо", и это именно то, во что наши родные ВСУ превращают рашистских оккупантов.
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16.09.2022 19:26 Ответить
Спалювати потрібно відразу оті здерті полотна. Бо ще хтось заникає у надії на повернення мишебратів.
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16.09.2022 20:41 Ответить
Поки ви не навчитеся розмовляти українською, доти маск.лі будуть вважати вас рускімі і будуть приходити вас асвабаждать. Невже так складно збагнути?
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17.09.2022 11:10 Ответить
 
 