Рассказ жителя Купянска о том, как жил город под российской оккупацией. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Пытки, избиения и издевательства были обычными способами "работы" захватчиков с жителями Купянска в период оккупации города.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в соцсети рассказ местного жителя, пережившего российскую оккупацию.
"Был случай поговорить с мужчиной, которому пришлось сидеть в "российской камере". Он рассказал, за что оккупанты задерживали людей и как издевались над ними. Украинские правоохранители продолжают собирать информацию о военных преступлениях и фиксировать погибших на освобожденных территориях. Нам еще раз приходится убедиться в том, что у российской жестокости нет предела", - пишет в сообщении к видео Бутусов.
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чи ти про Яхве?
ааааа, так Яхве і в часи голодоморів "давав і оздоровлював".
вибач, просто ненавиджу віропітеків й бидло.
шо одне й те ж саме.
хоспаті, угу. до сраки твої хоспаті
.