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Оккупанты учат мариупольских детей обращаться с оружием и "убивать врага", - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики учат детей "убивать украинцев".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Мариупольских детей продолжают учить убивать украинцев. Теперь - в школах. Как и ожидали - начало сезона обучения дало старт массовой агитации в неопионерию путинюгенда. Пока в мягком режиме и родители отстаивают своих детей. Однако со временем давление увеличится. А пока без разрешения родителей оккупанты учат детей обращаться с оружием и убивать "врага" прямо на территории школ. Школа №60 как пилотный проект.

Учитывая реалии - 15 лет учителям-коллаборантам не такой уж большой срок. Все это происходит при их активном содействии", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+15
А якби діти розмовляли українською, то вони не сприйняли би чужинців.
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16.09.2022 13:09
+12
Нормальні ? Вони такими ж росли. Згадати хоча би ту вагітну з розбомленого руснею пологового будинку - що вона говорили на Україну ? Давно треба було викорінювати все росіске. Воно привело до влади спочатку ригів, потім квартал , і як наслідок повномасштабну війну.
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16.09.2022 13:29
+10
Кацапи хотять дітьми прикриватися ось тому вчать щоб потім кидати на передову
це рашисти і для них маріупольські діти ніколи не стануть рідними
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16.09.2022 13:12
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Ці лічинки вже реабілітації не підлягають, знищити разом з "радітєлямі"
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16.09.2022 13:05 Ответить
вот сейчас они Ваш пост скопипастят и готово, "украинские фашисты планируют убивать мариупольских детей....." Не пишите #уйню всякую, или пишите, но думайте когда пишете, нахер за поребрик личинок, если болезнь тяжелая и прогрессирует, если есть надежда на исцеление надо лечить, правда в таких вещах - лучшее лекарство, личинки в стадии формирования личности, но раз папашки и мамашки остались в Мариуполе ,видимо в ожидании АсвАбАдителей, значит болезнь в запущенном состоянии и все равно, накаких убийств, нравится запоребрик вот и *********, хотите в Украине?, тоже можно, паспорт негражданина, никаких избирательных прав, никакой работы на государство, никакой работы, которая связана с получением на руки оружия на законных основаниях... Пересмотр статуса через 10 лет, экзамен по истории, знание языка и желательно отсутствие ватности.....
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16.09.2022 17:01 Ответить
Там важко було виїхати, бо через зелену шушваль окупанти оточили Маріуполь уже за кілька днів... Плюс у людей майно там і не тільки майно. Це я до того, що нормальні там залишились, але основна маса - ясна річ, болото....
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17.09.2022 02:08 Ответить
дебілоід, тут більше питань ти навіщо на цій землі живеш? ) унічтожитєль бляха
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18.09.2022 01:04 Ответить
Загинуть ні за цапову душу.
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16.09.2022 13:08 Ответить
Какой-то Кабул, блин....
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16.09.2022 13:09 Ответить
А якби діти розмовляли українською, то вони не сприйняли би чужинців.
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16.09.2022 13:09 Ответить
Нормальні батьки не допустять цього. Але Маріуполь окрема історія . Не можна звинувачувати людей, коли оп до шашликів готовилось
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16.09.2022 13:13 Ответить
Нормальні ? Вони такими ж росли. Згадати хоча би ту вагітну з розбомленого руснею пологового будинку - що вона говорили на Україну ? Давно треба було викорінювати все росіске. Воно привело до влади спочатку ригів, потім квартал , і як наслідок повномасштабну війну.
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16.09.2022 13:29 Ответить
++++++!++++++++!!!!!!!!!
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16.09.2022 13:33 Ответить
Слава Украине
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16.09.2022 13:44 Ответить
Маріуполь вдруге атакований орками. 2014 світ уже плакав від трагедії. Уряд знав і не захистив. Це нова трагедія. Не усі там гниль. Маріуполь це Україна
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16.09.2022 13:56 Ответить
Не усі, але ...
Треба визнавати правду.
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16.09.2022 13:58 Ответить
а ви гляньте по регіонах які як голосували за Боневтіка. Тож не треба лялякати що Схід привів його до влади. 73% - це аж ніяк не схід ) Викорінювати треба було, і дуже давно, дуже мудро і без істерик. Але щоб то робити потрібна сильна економіка, демократичні інститути, незалежні гілки влади... а в нас весь час були комуняки та ОПГ. Клептократично-олігархічний пипець. Тож маріупольці нічим не гірші за тернопільців. Ніхто не займався регіонами, ніхто окрім рашкі на сході, та венгрів і румунів на заході. То ж і маємо проблему.
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18.09.2022 01:08 Ответить
А хто обирав комуняків і оппу ? Тернопільці ?
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18.09.2022 08:15 Ответить
А боневтіка хто? )

ви розумієте що той розбрат який ви сієте - знищував Україну вже не один раз?

Оця наша споконвічна риса - де два українця там три гетьмана. То по дніпру ділились, то по політиках, то по регіонах то ще по чомусь. Чому ви не шукаєте єдності? Чому не можете сприйняти що українці різні, і це нормально. Не всім пощастило вирости в Тернополі)))) чи де там ви вважаєте найсвятіші українці живуть. Ви спробуйте народитися в Донецьку, та бути патріотом України у тому оточенні.
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21.09.2022 04:21 Ответить
Ось. вивчайте)





Регион (Обработано)

За Зеленского

За Порошенко

Винницкая обл. (100.00%)

62.97%

34.74%

Недействительные бюллетени: %

Волынская обл. (100.00%)

63.42%

33.97%

Недействительные бюллетени: %

Днепропетровская обл. (100.00%)

87.25%

10.81%

Недействительные бюллетени: %

Донецкая обл. (100.00%)

86.94%

10.59%

Недействительные бюллетени: %

Житомирская обл. (100.00%)

73.57%

24.27%

Недействительные бюллетени: %

Закарпатская обл. (100.00%)

80.67%

16.69%

Недействительные бюллетени: %

Запорожская обл. (100.00%)

86.55%

11.50%

Недействительные бюллетени: %

Ивано-Франковская обл. (100.00%)

54.58%

42.46%

Недействительные бюллетени: %

Киевская обл. (100.00%)

70.02%

27.68%

Недействительные бюллетени: %

Кировоградская обл. (100.00%)

80.47%

17.51%

Недействительные бюллетени: %

Луганская обл. (100.00%)

89.44%

8.43%

Недействительные бюллетени: %

Львовская обл. (100.00%)

34.49%

62.79%

Недействительные бюллетени: %

Николаевская обл. (100.00%)

85.52%

12.52%

Недействительные бюллетени: %

Одесская обл. (100.00%)

87.21%

10.60%

Недействительные бюллетени: %

Полтавская обл. (100.00%)

82.15%

15.62%

Недействительные бюллетени: %

Ровенская обл. (100.00%)

60.06%

37.49%

Недействительные бюллетени: %

Сумская обл. (100.00%)

82.12%

15.87%

Недействительные бюллетени: %

Тернопольская обл. (100.00%)

50.43%

46.64%

Недействительные бюллетени: %

Харьковская обл. (100.00%)

86.88%

11.17%

Недействительные бюллетени: %

Херсонская обл. (100.00%)

83.02%

15.05%

Недействительные бюллетени: %

Хмельницкая обл. (100.00%)

70.80%

26.83%

Недействительные бюллетени: %

Черкасская обл. (100.00%)

77.43%

20.13%

Недействительные бюллетени: %

Черновицкая обл. (100.00%)

75.87%

21.64%

Недействительные бюллетени: %

Черниговская обл. (100.00%)

77.80%

19.99%

Недействительные бюллетени: %

г. Киев (100.00%)

60.17%

36.95%

Недействительные бюллетени: %

Заграничный округ (100.00%)

43.78%

54.73%

Недействительные бюллетени: %
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21.09.2022 04:24 Ответить
Ну ви цікаві.
Я вас питаю хто обирав комуняків і ригів, а ви мені Зеленського тулите. Я знаю, що він переміг скрізь окрім Львова.
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21.09.2022 11:28 Ответить
А що велика різниця є?
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22.09.2022 01:13 Ответить
Є. Зелені не йшли під лозунгами комуністів чи ригів
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22.09.2022 08:01 Ответить
Замість відповіді на ваші тези

https://youtu.be/OMyr2rYKryk?t=3138
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23.09.2022 03:43 Ответить
Так, 73% це не схід. Схід це 90.
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18.09.2022 10:46 Ответить
Тож на вашу думку схід у всьому винний? ) а закарпаття бачили як голосує?

то що з ними всими робити по вашій логіці?

так це ж та сама помилка, якої українці завжди припускалися у своїй історії

ділилися на групки і все просирали, і території і волю...
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19.09.2022 05:22 Ответить
Закарпаття - це ватний анклав, населений військовими пенсюками з теренів всьго колишнього совка, які служили у численних тамтешніх гарнізонах, та їх нащадками.
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19.09.2022 10:51 Ответить
Ну так я про шо і кажу.

То і ЗАкарпаття відділити пропнуєте? )))

так справи не робляться.
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21.09.2022 04:15 Ответить
ось, вивчайте

Регион (Обработано)

За Зеленского

За Порошенко

Винницкая обл. (100.00%)

62.97%

34.74%

Недействительные бюллетени: %

Волынская обл. (100.00%)

63.42%

33.97%

Недействительные бюллетени: %

Днепропетровская обл. (100.00%)

87.25%

10.81%

Недействительные бюллетени: %

Донецкая обл. (100.00%)

86.94%

10.59%

Недействительные бюллетени: %

Житомирская обл. (100.00%)

73.57%

24.27%

Недействительные бюллетени: %

Закарпатская обл. (100.00%)

80.67%

16.69%

Недействительные бюллетени: %

Запорожская обл. (100.00%)

86.55%

11.50%

Недействительные бюллетени: %

Ивано-Франковская обл. (100.00%)

54.58%

42.46%

Недействительные бюллетени: %

Киевская обл. (100.00%)

70.02%

27.68%

Недействительные бюллетени: %

Кировоградская обл. (100.00%)

80.47%

17.51%

Недействительные бюллетени: %

Луганская обл. (100.00%)

89.44%

8.43%

Недействительные бюллетени: %

Львовская обл. (100.00%)

34.49%

62.79%

Недействительные бюллетени: %

Николаевская обл. (100.00%)

85.52%

12.52%

Недействительные бюллетени: %

Одесская обл. (100.00%)

87.21%

10.60%

Недействительные бюллетени: %

Полтавская обл. (100.00%)

82.15%

15.62%

Недействительные бюллетени: %

Ровенская обл. (100.00%)

60.06%

37.49%

Недействительные бюллетени: %

Сумская обл. (100.00%)

82.12%

15.87%

Недействительные бюллетени: %

Тернопольская обл. (100.00%)

50.43%

46.64%

Недействительные бюллетени: %

Харьковская обл. (100.00%)

86.88%

11.17%

Недействительные бюллетени: %

Херсонская обл. (100.00%)

83.02%

15.05%

Недействительные бюллетени: %

Хмельницкая обл. (100.00%)

70.80%

26.83%

Недействительные бюллетени: %

Черкасская обл. (100.00%)

77.43%

20.13%

Недействительные бюллетени: %

Черновицкая обл. (100.00%)

75.87%

21.64%

Недействительные бюллетени: %

Черниговская обл. (100.00%)

77.80%

19.99%

Недействительные бюллетени: %

г. Киев (100.00%)

60.17%

36.95%

Недействительные бюллетени: %

Заграничный округ (100.00%)

43.78%

54.73%

Недействительные бюллетени: %
показать весь комментарий
21.09.2022 04:25 Ответить
https://youtu.be/OMyr2rYKryk?t=3138
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23.09.2022 03:41 Ответить
Ви по одній ватній жінці судитимете про весь Маріуполь? Це як так?

А ви в курсі що в Азові служить багато хлопців з Маріка? І на азовсталі воювали, наприклад.

Вони б з вами не погодились, м'яко кажучи. І доречі вони російськомовні, але це не завадило їм знищувати русню. У вас трохи вишивата в голові?
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21.09.2022 04:17 Ответить
Кацапи хотять дітьми прикриватися ось тому вчать щоб потім кидати на передову
це рашисти і для них маріупольські діти ніколи не стануть рідними
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16.09.2022 13:12 Ответить
Та зачекайте, ще невідомо, в кого ці діти будуть стріляти під час звільнення Маріопуля. Українські діточки дуже часто набагато патріотичніші за своїх батьків )
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16.09.2022 13:13 Ответить
Тобто рівень моралі та відповідальності у кацапів на рівні бандюганів Зімбабве, які набирають у банди дітей, а тим, хто не хоче, рубають руки.
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16.09.2022 13:26 Ответить
родители ********.
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16.09.2022 13:34 Ответить
A чому в Україні в школах не вчать дітей убивати ворогів?
Мабуть тому, що в Україні у владі були Шуфричі, Мураєви, Бойки, Рабиновичі, Сальди і інша пропарашна гниль!
Бо розумному українському 73 відсотковому народу треба видовищ і обіцянок дешевого хліба!
От тепер і маєм видовища і кацапський хліб в окупації!
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16.09.2022 13:41 Ответить
Этим наши школы отличаются от кацапских. В наших школах детей учат национальной самоидентификации, а в кацапских школах детей учат убивать (слово "враг" там у вас лишнее - "врагов" там им назначает власть, когда они вырастут).
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16.09.2022 14:44 Ответить
Дети - это самый податливый материал для агитации, это еще в СССР знали и пользовались !Они не имеют критического мышления !
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16.09.2022 13:56 Ответить
Колись у книгах з історії напишуть-російські терористи на чолі з путіним взяли найогидніше з досвіду злочинів нацизму та ІДІЛ!
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16.09.2022 13:59 Ответить
кринжовка на мои нервы - а где целования вымпелов с лениным..
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16.09.2022 14:01 Ответить
Нашим теж потрібно навчати дітей військовій справі! Мають підростати справжні козаки, а не хіпстери...Нам ще роками бити москалів
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16.09.2022 15:00 Ответить
Всего-то, возобновить в старших классах первоначальную военную п-ку и уроки ГО..Дело это не новое, преподаватели, даже с боевым опытом, найдутся
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16.09.2022 17:30 Ответить
Ой, не знаю как нынешние дети относятся к этой дурацкой АХИНЕИ, но помню в мою пионерскую юность нас освободили от занятий в школе на весь день, чтоб "нести вахту памяти у вечного огня". Был октябрь стояла мерзопакостная дождливая погода, взрослые "пионервожатые" быстро слиняли со штаба (кстати, это была не плохая и уютная квартира с горячим чаем, музыкой и ТВ), а меня оставили за главного. Были конечно идиоты, которые хотели постоять под дождем, а сказал: "Вы что больные что-ли? Если нет, так заболеете после бестокового стояния под промозглым дождем. Пямятник никуда не убежит он и даром никому не нужен, огонь не потухнет. Я составлю график якобы дежурст на бумаге и подпишу его как исполненый и на этом все, а мы будем отдыхать слушать музыку и смотреть кино." Возражений особо ни у кого не было (был классный день с приятными воспоминаниями)!
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17.09.2022 15:16 Ответить
 
 