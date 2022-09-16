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Оккупанты учат мариупольских детей обращаться с оружием и "убивать врага", - Андрющенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Мариуполе захватчики учат детей "убивать украинцев".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"Мариупольских детей продолжают учить убивать украинцев. Теперь - в школах. Как и ожидали - начало сезона обучения дало старт массовой агитации в неопионерию путинюгенда. Пока в мягком режиме и родители отстаивают своих детей. Однако со временем давление увеличится. А пока без разрешения родителей оккупанты учат детей обращаться с оружием и убивать "врага" прямо на территории школ. Школа №60 как пилотный проект.
Учитывая реалии - 15 лет учителям-коллаборантам не такой уж большой срок. Все это происходит при их активном содействии", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+15 Ksenia VB
показать весь комментарий16.09.2022 13:09
+12 Ksenia VB
показать весь комментарий16.09.2022 13:29
+10 Роман Марушка 5978a8d4
показать весь комментарий16.09.2022 13:12
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Пожалуйста, подождите...
Треба визнавати правду.
ви розумієте що той розбрат який ви сієте - знищував Україну вже не один раз?
Оця наша споконвічна риса - де два українця там три гетьмана. То по дніпру ділились, то по політиках, то по регіонах то ще по чомусь. Чому ви не шукаєте єдності? Чому не можете сприйняти що українці різні, і це нормально. Не всім пощастило вирости в Тернополі)))) чи де там ви вважаєте найсвятіші українці живуть. Ви спробуйте народитися в Донецьку, та бути патріотом України у тому оточенні.
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Я вас питаю хто обирав комуняків і ригів, а ви мені Зеленського тулите. Я знаю, що він переміг скрізь окрім Львова.
https://youtu.be/OMyr2rYKryk?t=3138
то що з ними всими робити по вашій логіці?
так це ж та сама помилка, якої українці завжди припускалися у своїй історії
ділилися на групки і все просирали, і території і волю...
То і ЗАкарпаття відділити пропнуєте? )))
так справи не робляться.
Регион (Обработано)
За Зеленского
За Порошенко
Винницкая обл. (100.00%)
62.97%
34.74%
Недействительные бюллетени: %
Волынская обл. (100.00%)
63.42%
33.97%
Недействительные бюллетени: %
Днепропетровская обл. (100.00%)
87.25%
10.81%
Недействительные бюллетени: %
Донецкая обл. (100.00%)
86.94%
10.59%
Недействительные бюллетени: %
Житомирская обл. (100.00%)
73.57%
24.27%
Недействительные бюллетени: %
Закарпатская обл. (100.00%)
80.67%
16.69%
Недействительные бюллетени: %
Запорожская обл. (100.00%)
86.55%
11.50%
Недействительные бюллетени: %
Ивано-Франковская обл. (100.00%)
54.58%
42.46%
Недействительные бюллетени: %
Киевская обл. (100.00%)
70.02%
27.68%
Недействительные бюллетени: %
Кировоградская обл. (100.00%)
80.47%
17.51%
Недействительные бюллетени: %
Луганская обл. (100.00%)
89.44%
8.43%
Недействительные бюллетени: %
Львовская обл. (100.00%)
34.49%
62.79%
Недействительные бюллетени: %
Николаевская обл. (100.00%)
85.52%
12.52%
Недействительные бюллетени: %
Одесская обл. (100.00%)
87.21%
10.60%
Недействительные бюллетени: %
Полтавская обл. (100.00%)
82.15%
15.62%
Недействительные бюллетени: %
Ровенская обл. (100.00%)
60.06%
37.49%
Недействительные бюллетени: %
Сумская обл. (100.00%)
82.12%
15.87%
Недействительные бюллетени: %
Тернопольская обл. (100.00%)
50.43%
46.64%
Недействительные бюллетени: %
Харьковская обл. (100.00%)
86.88%
11.17%
Недействительные бюллетени: %
Херсонская обл. (100.00%)
83.02%
15.05%
Недействительные бюллетени: %
Хмельницкая обл. (100.00%)
70.80%
26.83%
Недействительные бюллетени: %
Черкасская обл. (100.00%)
77.43%
20.13%
Недействительные бюллетени: %
Черновицкая обл. (100.00%)
75.87%
21.64%
Недействительные бюллетени: %
Черниговская обл. (100.00%)
77.80%
19.99%
Недействительные бюллетени: %
г. Киев (100.00%)
60.17%
36.95%
Недействительные бюллетени: %
Заграничный округ (100.00%)
43.78%
54.73%
Недействительные бюллетени: %
А ви в курсі що в Азові служить багато хлопців з Маріка? І на азовсталі воювали, наприклад.
Вони б з вами не погодились, м'яко кажучи. І доречі вони російськомовні, але це не завадило їм знищувати русню. У вас трохи вишивата в голові?
це рашисти і для них маріупольські діти ніколи не стануть рідними
Мабуть тому, що в Україні у владі були Шуфричі, Мураєви, Бойки, Рабиновичі, Сальди і інша пропарашна гниль!
Бо розумному українському 73 відсотковому народу треба видовищ і обіцянок дешевого хліба!
От тепер і маєм видовища і кацапський хліб в окупації!