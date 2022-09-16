В оккупированном Мариуполе рашисты продолжают сносить многоэтажки: скрывают свои преступления, - горсовет. ВИДЕО

По информации мариупольского городского совета оккупанты продолжают сносить дома в городе. В этот раз они разрушили многоэтажку по улице Латышева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале горсовета.

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"Это делается с одной целью — скрыть следы обстрелов и своих преступлений. А вот, где жить потерявшим квартиры мариупольцам оккупантов не волнует. Строительство так называемых "путинок" не идет ни в какое сравнение с количеством снесенных домов. Это делается для камеры , а не для жителей. Они даже не помогают людям ремонтировать поврежденные дома", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это уже вызвало негодование у жителей "Сартаны". В горсовете уверены, что "дальше будет только хуже, ведь скоро зима".